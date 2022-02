Lancement du premier système de clonage de NFT au monde sur CloneMyNFT.com

Elle affirme être le premier service de sauvegarde de NFT au monde qui vous permet de conserver une copie de votre NFT dans votre portefeuille même après en avoir vendu l'original.

Le système fonctionne en créant une copie numérique exacte de l'œuvre d'art, mais comportant un autre contrat unique sur la chaîne de blocs, ce qui en fait un clone presque exact du NFT original.

La copie numérique de l'œuvre d'art n'aura pas la provenance de l'original du NFT, mais son apparence sera identique, et elle pourra même être vendue comme une copie.

Le site CloneMyNFT.com indique que : « De nombreux collectionneurs s'attachent à leurs NFT et souhaitent continuer à voir les œuvres d'art dans leur portefeuille longtemps après les avoir vendues. Parfois, les collectionneurs se voient obligés de les vendre pour réaliser leurs actifs, mais pour une raison ou une autre, ils veulent souvent garder un souvenir du NFT qu'ils ont possédé, et c'est désormais possible. »

Nous vous offrons la possibilité de cloner votre NFT et d'en conserver à jamais une copie identique dans votre portefeuille.

