Lancement du Super Brand Day chez THINKCAR : un grand jour pour le renouvellement du dispositif d'OBDII

Thinkdiag, nouvelle version pour un diagnostic du système complet, 15 services de réinitialisation des fonctions OBD2 gratuites pendant 1 an, codage ECU, flux de données en temps réel 4 en 1, VIN automatique, test bidirectionnel/actif.

ThinkCar Pro, fonctions de diagnostics de systèmes complets de véhicules : Accédez à tous les systèmes, y compris le moteur, la transmission, le TPMS, l'ABS, le SRS, l'EPB, l'airbag, le système d'alimentation, le système d'immobilisation, le système de châssis, le système de module de corps, etc.

Thinkscan Max 2, scanner OBD2 professionnel. Système de diagnostic complet avec 28 fonctions de réinitialisation, connexion Bluetooth et wifi et tablette tactile Android.

Thinkscan Plus S7, une nouvelle génération de produits de bricolage de milieu et haut de gamme basés sur le système Android lancés par THINKCAR, qui peut réaliser une mise à niveau du logiciel de diagnostic en ligne.

THINKTOOL Pros+, l'outil de correction de diagnostic modulaire en ligne intelligent développé à partir du système Android prend en charge les fonctions de correction en ligne pour Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Audi, Nissan, Ford, GENERAL Motors et d'autres véhicules.

Pour obtenir plus d'informations sur le Super Brand Day, veuillez consulter la boutique officielle de THINKCAR sur AliExpress : https://thinkcar.aliexpress.com/store/1101566981

THINKCAR a choisi la voie de l'innovation technologique indépendante ; sans crainte des défis et toujours tourné vers l'avenir. L'entreprise développe et met ses produits à niveau indépendamment depuis longtemps. Sa mission consiste à créer de la valeur pour les clients, à révolutionner sans cesse les produits et à améliorer constamment l'expérience utilisateur. Le 1er août, le Super Brand Day de THINKCAR va commencer. Allez sur le site et profitez de l'événement.

CONTACT : Thinkcar Official, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1866235/THINKCAR_brand_day.jpg

SOURCE THINKCAR