Lancement en avant-première et en exclusivité du smartphone POCO X4 Pro 5G sur Goboo | Découvrez l'as des as

Les clients de Goboo peuvent profiter d'un tarif d'inscription anticipée à partir de 249 € et profiter d'une livraison rapide et de facilités de paiement, notamment avec la possibilité d'un règlement ultérieur ou sur la base de mensualités. En outre, les 500 premiers clients à passer une commande recevront un sac réutilisable POCO x Goboo.

Le POCO X4 Pro 5G est le tout nouveau smartphone 5G emblématique et économique, excellent en tous points de vue, avec un écran AMOLED 120 Hz, une caméra 108 MP et une caméra avec charge turbo 67 W. Dans l'ensemble, ce smartphone est conçu pour les jeunes amateurs de technologie. « Il est difficile d'imaginer un meilleur choix pour les clients de Goboo que le POCO X4 Pro 5G, a indiqué Monica, directrice du marketing chez Goboo. Ce dernier téléphone du laboratoire POCO est de qualité universelle. Disponible à un prix incroyable, il correspond parfaitement à ce que nous proposons chez Goboo ».

Optimisez votre expérience de visionnement !

Le POCO X4 Pro 5G est doté d'un écran DotDisplay AMOLED de 6,67" avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz, offrant aux utilisateurs une expérience immersive hautement fluide.

Optimisez votre contenu !

Le POCO X4 Pro 5G utilise un système de caméra complet composé d'une caméra principale 108MP, une caméra ultra-large 8MP et une caméra macro 2MP.

Pour une utilisation quotidienne optimale !

Le POCO X4 Pro 5G est livré avec un processeur Snapdragon 5G et une batterie de 5 000 mAh, pour une expérience audiovisuelle immersive. En 20 minutes environ, le chargeur turbo 67W permet de charger l'appareil de 0 % à 70 %.

Le POCO X4 Pro 5G est disponible sur Goboo dès à présent. Soyez le premier à saisir cette opportunité en or !

https://bit.ly/354arOG

Le lancement en avant-première du POCO X4 Pro 5G se termine le 7 mars.

Achetez sur Goboo et obtenez jusqu'à 50 € de réduction ! Le premier prix a été fixé à 249 €.

Les 500 premiers clients à passer une commande se verront offrir un sac réutilisable POCO x Goboo.

Il s'agit d'une offre à durée limitée. Saisissez-la avant qu'il ne soit trop tard !

Pour acheter maintenant ou en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://bit.ly/354arOG

Fondée en 2020, Goboo est dédiée à la construction d'une plateforme de commerce électronique efficace, précise et professionnelle pour fournir aux consommateurs sur le marché européen de produits de qualité optimale, technologiques et innovants. Goboo offre une livraison gratuite, des retours sans condition sous 14 jours et une garantie de 2 ans sur tous les produits vendus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1753814/banner_photo.jpg

SOURCE Goboo