Lancement mondial d'un moteur d'IA générative destiné à révolutionner la manière dont les entreprises accèdent à leurs données et les utilisent

MADRID, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Lancé aujourd'hui par Stratio BD, spécialiste de la Generative AI Data Fabric, Stratio Gen-AI est un moteur d'IA générative unique au monde, conçu pour résoudre l'un des plus grands problèmes de gestion des données auxquels sont confrontées les entreprises : permettre à chaque collaborateur d'accéder facilement, rapidement et en toute sécurité à toutes les informations dont il a besoin, indépendamment de ses connaissances techniques.

La technologie utilise un Large Language Model (LLM) avec une expérience utilisateur similaire - mais non liée - à celle de ChatGPT, qui connaît un succès mondial, ce qui lui permet de fournir des informations et des analyses de données dans un langage humain facile à comprendre, ainsi que de reconnaître les différents langages de l'utilisateur. Cela va de la langue maternelle aux différentes capacités techniques et d'alphabétisation, afin de fournir la réponse la plus pertinente et la plus précise.

Cela garantit également que chaque utilisateur de tous les services peut effectivement poser n'importe quelle question à laquelle Stratio Gen-AI répondra instantanément, améliorant ainsi rapidement la productivité tout en renforçant la capacité de chaque service à prendre des décisions éclairées basées sur des données détaillées. Par exemple, les équipes n'ont plus besoin de télécharger plusieurs rapports à partir de différentes applications et de les fusionner dans une seule feuille de calcul, et les analystes de données n'ont plus à patienter aussi longtemps pour compléter les rapports.

Le nouvel outil conversationnel est la dernière pièce du puzzle de la vision de Stratio BD qui consiste à démocratiser les données grâce à son offre Generative AI Data Fabric : un produit de gestion des données de bout en bout, piloté par l'IA, conçu pour éliminer les freins traditionnels à l'accès aux données, permettant aux entreprises de simplifier l'analyse des données, d'automatiser les tâches et, finalement, de prendre de meilleures décisions, plus avisées, qui profitent au résultat net.

Oscar Mendez-Soto, PDG et fondateur de Stratio BD, a déclaré : "Quel que soit le service dans lequel vous travaillez, que ce soit les ventes, les RH, le juridique, le marketing ou l'opérationnel, votre travail sera toujours gouverné d'une manière ou d'une autre par les données les plus récentes et les plus précises dont vous disposez. Le moteur Gen-AI de Stratio est révolutionnaire pour les entreprises car il permet aux équipes d'utiliser des informations qui seraient autrement inaccessibles, incomplètes ou que seul un data scientist pourrait récupérer et comprendre. Les cas d'utilisation de cet outil par les entreprises pour améliorer et rationaliser leurs opérations sont incalculables."

Des questions quotidiennes qu'un manager poserait à son équipe aux questions plus complexes qui nécessiteraient un rapport de données complet des équipes techniques, Stratio Gen-AI élimine tous les obstacles pour que les utilisateurs maximisent leurs performances tout en réduisant la nécessité d'établir des rapports administratifs. Par exemple : obtenir des prévisions de ventes, identifier les produits les plus populaires de l'entreprise au cours du mois, ou déterminer les clients qui présentent un risque de départ, tout cela est désormais possible en demandant à Stratio Gen-AI de répondre à une simple question.

Souvent, les entreprises ont des difficultés à exploiter les données car elles sont stockées dans des environnements cloisonnés ou dans de multiples applications. Mais comme Stratio Gen-AI se trouve en amont d'une couche de données unifiée créée par le produit de Generative AI Data Fabric de Stratio BD, le moteur est capable d'accéder à toutes les données d'une entreprise en une seule vue et d'obtenir simultanément une réponse, qui soit compréhensible dans le contexte de l'entreprise.

Stratio Gen-AI est une interface à code source fermée que les entreprises peuvent utiliser en toute sécurité sans risque pour la protection des données, puisque celles-ci ne quittent pas les systèmes de l'entreprise. De même, grâce à la gestion et à l'accès aux données basé sur les rôles déjà activés par le module de gestion des données de Stratio BD, les utilisateurs de Stratio Gen-AI ne peuvent accéder qu'aux données pertinentes et non limitées en fonction de leur position dans l'entreprise.

L'outil utilise des techniques d'apprentissage poussées pour comprendre, résumer, générer et faire des prévisions à partir de grands ensembles de données. Les entreprises qui en bénéficieront le plus sont celles qui traitent habituellement de gros volumes de données à grande échelle, comme les secteurs financier, industriel, commercial, des télécommunications, le secteur public, la santé et la biologie.

Le moteur est désormais disponible et très demandé, plusieurs clients de Stratio BD dans le secteur financier commencent déjà à utiliser l'outil, y compris des banques de grande renommée.

Cette annonce survient alors que l'entreprise espagnole a ouvert des bureaux régionaux au Royaume-Uni et en France au début de l'année 2023, dans le cadre de ses ambitieux plans d'expansion à l'échelle mondiale. Elle compte aujourd'hui plus de 500 employés répartis dans sept pays.

Fondée par les entrepreneurs Óscar Méndez Soto et Ernesto Funes en 2014, Stratio BD compte parmi ses clients de grandes entreprises telles que Santander, HSBC, BBVA et Carrefour. La société est reconnue par des cabinets d'analystes tels que Gartner et Forrester comme des leaders internationaux dans le domaine de la data fabric. L'année dernière, elle a obtenu un financement de série C d'une valeur de 65 millions d'euros, tout en enregistrant une croissance de 40 %.

Oscar a conclu : "Ce saut technologique est rendu possible par les incroyables capacités de notre produit Data Fabric, leader sur le marché. L'IA générative ne peut pas comprendre ou gérer les données techniques si elles ne sont pas disponibles dans une couche commerciale unifiée et si on ne leur donne pas une signification commerciale par le biais d'ontologies. C'est ce que notre produit Stratio Gen-AI fait le mieux, et c'est pourquoi nous sommes les mieux placés pour être les pionniers de cette technologie pour nos clients."

Stratio BD, spécialiste du Generative AI Data Fabric, a été fondé en 2014 par les entrepreneurs Óscar Méndez Soto et Ernesto Funes. La société, dont le siège se trouve à Madrid, en Espagne, a été créée pour aider les entreprises à exploiter pleinement la puissance de la structure de données et de l'IA. Le produit Generative AI Data Fabric de Stratio BD fournit aux entreprises des solutions composables de gestion des données, permettant la gouvernance, la virtualisation, l'analyse avancée et l'IA pour multiplier leur productivité, en réduisant les coûts et les délais à une fraction de ce dont elles ont besoin. Le produit offre une série de fonctions, notamment la simplification de la compréhension des données pour les utilisateurs professionnels, la représentation de graphes de connaissances, l'application d'algorithmes d'IA pour augmenter les tâches de gestion des données et l'automatisation du développement manuel de l'IA. La plateforme offre également aux utilisateurs une flexibilité et une évolutivité totales, permettant aux entreprises de faciliter une performance maximale quelle que soit la charge de travail.

L'année dernière, Stratio BD a bouclé son financement de série C d'une valeur de 65 millions d'euros, mené par InfraVia avec la participation d'Adara (l'investisseur des séries A et B) et des fondateurs. L'entreprise a atteint une dimension critique sur ses marchés historiques que sont l'Espagne et l'Amérique latine, et elle utilise désormais les fonds récoltés pour financer son expansion commerciale dans toute l'Europe et, à terme, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Stratio BD a été nommé Cool Vendor de Gartner dans le domaine de la gestion des données en 2021 pour sa plateforme innovante Generative Data Fabric.

Notre outil d'IA générative, Stratio Gen-AI engine, est conçu pour aider les entreprises à générer des réponses et des informations à partir de leurs données disponibles. Stratio Gen-AI engine est fourni par Stratio BD uniquement en tant que solution technologique. L'utilisation de l'outil, ainsi que les décisions prises sur la base de ses résultats, relèvent de la seule responsabilité des clients. Stratio BD ne garantit en aucune façon que l'outil fonctionnera sans erreurs ou problèmes. Il est important de noter que Stratio BD n'est pas en mesure de garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des résultats et des réponses générés par Stratio Gen-AI engine. L'interprétation et l'utilisation de ces résultats relèvent de la seule responsabilité des clients. Stratio BD ne peut être tenu responsable de toute perte d'activité, de tout dommage ou de toute conséquence découlant de l'utilisation de notre solution. Les clients sont responsables de la qualité et de l'adéquation de leurs données et de la prise de décisions éclairées basées sur les résultats fournis par notre outil.

