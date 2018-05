Lancement officiel : les candidatures pour les Global Markets Awards de la GFSI sont maintenant ouvertes

La Global Food Safety Initiative (GFSI - Initiative mondiale de sécurité alimentaire) est heureuse d'annoncer le lancement de l'édition 2019 de ses Global Markets Awards. Pour cette troisième édition, les prix récompenseront des entreprises du monde entier qui ont mis en œuvre le Global Markets Programme de la GFSI d'une façon exemplaire dans leur effort pour disposer d'un système de gestion de la sécurité alimentaire de classe mondiale.

Les lauréats du prix se rendront à la conférence de la GFSI à Nice, en France, du 25 au 28 février 2019, où ils profiteront de possibilités de réseautage et seront reconnus pour leur excellence tout au long de la semaine de conférence.

L'objectif d'aliments sûrs pour les consommateurs partout dans le monde

Les Global Markets Awards de la GFSI constituent une occasion unique pour souligner les efforts des entreprises alimentaires visant à augmenter leurs capacités à produire des aliments sains, conformément à la vision de la GFSI de produire des aliments sûrs pour les consommateurs partout dans le monde.

Le Global Markets Programme, qui ouvre la voie à la certification, a été créé il y a sept ans. Il fournit un point d'entrée pour les entreprises non accréditées grâce à un programme étape par étape conçu pour renforcer les capacités au sein des opérations de production et de fabrication, définissant comment les entreprises avec des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire moins sophistiqués peuvent relever les défis relatifs à la sécurité alimentaire, tout en réduisant simultanément les risques au sein des chaînes d'approvisionnement alimentaire et améliorant l'accès aux marchés par le biais de la certification à l'un des propriétaires du programme de certification reconnu par la GFSI.

Reconnaissance des entreprises alimentaires du monde entier

Les entreprises alimentaires, les exploitations agricoles et les usines alimentaires peuvent présenter leur candidature en démontrant leurs efforts déployés à l'égard de la sécurité alimentaire et en décrivant leur mise en œuvre du Global Markets Programme pour créer un environnement favorable pour des denrées alimentaires plus sûres.

Les prix visent à refléter la diversité géographique de la mise en œuvre du Global Markets Programme avec des catégories pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et le reste du monde, ainsi qu'un prix d'honneur pour la France, en tant que pays hôte de l'édition 2019 de la conférence de la GFSI.

Un comité électoral composé d'experts et d'universitaires renommés en matière de sécurité alimentaire

Un comité électoral a été formé pour l'édition 2018 des prix, composés d'experts venant d'horizons divers, ainsi que de représentants des secteurs public et privé des quatre continents (Nigeria, Kenya, Mexique, Ukraine, États-Unis et Japon). Le comité électoral est présidé par Mike Taylor, ancien commissaire adjoint de la Food and Drug Administration américaine.

Le comité électoral accordera une attention particulière à la culture en matière de sécurité alimentaire et à l'accès au marché.

La GFSI est heureuse de collaborer avec greenfence, qui parraine généreusement ces prix importants pour la troisième année consécutive.

« Greenfence était ravie de participer à la cérémonie de remise des prix à l'occasion de la conférence 2018 à Tokyo, durant laquelle quatre sociétés ont été distinguées pour leur application du Global Markets Programme de la GFSI. Ces sociétés exemplaires, chacune venant de différentes régions du monde, ont montré comment des petites entreprises peuvent fournir des aliments sûrs, réduire le risque au sein de la chaîne d'approvisionnement et devenir des partenaires commerciaux de confiance. La deuxième édition des prix a déjà reçu d'excellentes candidatures et nous ne doutons pas que l'édition 2019 s'annonce encore plus exceptionnelle. Nous sommes donc ravis de continuer à parrainer ces prix prestigieux, qui correspondent parfaitement aux objectifs de greenfence de fournir à l'industrie alimentaire une manière fiable et efficace d'identifier et d'authentifier les fournisseurs de produits et services », a déclaré Mitch Chait, PDG et fondateur de greenfence.

Les candidatures aux prix se clôtureront le 26 septembre 2018 à 18h (heure normale d'Europe centrale). Pour en savoir plus ou pour présenter une candidature, veuillez consulter le site http://awards.mygfsi.com/

À propos de la Global Food Safety Initiative

La Global Food Safety Initiative (GFSI - Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire) rassemble des acteurs clés de l'industrie alimentaire qui permettent de mener de manière collaborative une amélioration continue des systèmes de gestion de la sécurité alimentaire partout dans le monde. En partageant une vision de la sécurité alimentaire bénéficiant en tous lieux aux consommateurs, les chefs de file de l'industrie alimentaire ont créé la GFSI en 2000, afin de trouver des solutions collaboratives aux préoccupations collectives, notamment la réduction des risques de sécurité alimentaire, de la duplication des audits et des coûts, tout en renforçant la confiance sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. La communauté de la GFSI travaille bénévolement et est constituée des principaux experts mondiaux en sécurité alimentaire provenant de sociétés de vente au détail, de fabrication et de services alimentaires, ainsi que d'organisations internationales, de gouvernements, d'universitaires et de prestataires de services à l'industrie alimentaire mondiale. La GFSI est soutenue par le Consumer Goods Forum (CGF), un réseau mondial de l'industrie œuvrant pour permettre de mieux vivre grâce à de meilleures entreprises (Better Lives Through Better Business). http://www.mygfsi.com

