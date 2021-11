Lancement officiel du championnat du monde d'échecs 2021 à Dubaï

DUBAÏ, EAU, 27 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le grand coup d'envoi du championnat du monde d'échecs 2021 a été donné à Dubaï. Le match pour le titre de leader mondial des échecs est organisé avec le soutien de la Fédération internationale des échecs (FIDE) entre l'actuel champion du monde Magnus Carlsen et le vainqueur du tournoi des candidats en 2020/21 Ian Nepomniashchii.

Le partenaire général du championnat mondial est PhosAgro, l'un des leaders mondiaux de la production d'engrais minéraux contenant du phosphore. L'événement se déroule dans le cadre de l'exposition EXPO.

« Le match du championnat du monde de cette année sera unique à bien des égards. Grâce à la coopération entre l'Expo et la FIDE, et à des partenaires commerciaux comme PhosAgro, nous pouvons atteindre un public plus large. Nous pensons que cet événement sera vraiment mémorable »,- a déclaré Arkady Dvorkovich, président de la FIDE.

La dotation du championnat est de 2 millions d'euros. Selon le règlement, les participants joueront un total de 14 matchs. La première partie se jouera aujourd'hui, le 26 novembre, et la dernière partie le 14 décembre. En cas d'égalité des scores dans les classiques, le match final aura lieu le 15 décembre dans un tie-break.

PhosAgro est également un partenaire stratégique du grand maître russe Ian Nepomniachtchi. L'entreprise est un partenaire stratégique permanent de la Fédération russe des échecs depuis 2010. Au fil des ans, les jeunes joueurs d'échecs de notre pays ont remporté plus de 100 médailles lors de compétitions internationales pour enfants. Les grands maîtres russes sont devenus champions du monde de blitz, d'échecs rapides (deux fois), vice-champions du monde (deux fois) et trois fois - vainqueurs de la Coupe du monde, et ont remporté deux Olympiades en ligne. La société est un partenaire stratégique de la FIDE et a déjà sponsorisé des matchs pour la couronne mondiale d'échecs en 2014 à Sotchi, en 2016 à New York et en 2018 à Londres.

Dans les villes où PhosAgro opère - Cherepovets, Kirovsk, Apatity, Volkhov, Balakovo - la société soutient les centres éducatifs Enfants de Russie - Éducation, santé et spiritualité (DROZD), où différents sports sont pratiqués, notamment les échecs, qui bénéficient d'une attention particulière grâce à des cours d'échecs dans les établissements scolaires et préscolaires parrainés.

« PhosAgro contribue au développement des échecs en Russie depuis de nombreuses années et s'est fixé pour objectif de ramener la couronne échiquéenne dans son pays. Il est donc important pour nous de créer les conditions les plus confortables pour Ian afin qu'il puisse se préparer pour le match final. Dans tous les cas, nous assisterons à une grande compétition entre les esprits les plus brillants de la planète », - a déclaré Andrey Guryev, vice-président de la Fédération russe des échecs et PDG de PhosAgro.

Magnus Carlsen détient le titre de champion depuis 8 ans et est le joueur d'échecs le mieux classé au monde, et ce, sans partage depuis 2011. En cas de victoire de Ian Nepomniashchii, la couronne échiquéenne reviendrait en Russie pour la première fois depuis 2007.

À propos de l'entreprise

PhosAgro ( www.phosagro.ru ) est l'un des principaux producteurs mondiaux d'engrais phosphatés intégrés verticalement en termes de volumes de production d'engrais phosphatés et de roche phosphatée de haute qualité avec une teneur en P 2 O 5 de 39 % et plus. Les engrais respectueux de l'environnement de PhosAgro se distinguent par leur haute efficacité et ils n'entraînent pas la contamination des sols par des métaux lourds.

La Société est le plus grand producteur d'engrais à base de phosphate en Europe (en termes de capacité totale combinée pour DAP/MAP/NP/NP/NPK/NPS), le plus grand producteur de roche phosphatée à haute teneur en P 2 O 5 de 39 %, un des trois premiers producteurs mondiaux de MAP/DAP, un des principaux producteurs de phosphates alimentaires (MCP) en Europe et le seul producteur en Russie et le seul producteur russe de concentrés de néphéline (selon le RAFP).

Les principaux produits de PhosAgro comprennent la roche phosphatée, plus de 50 qualités d'engrais, des phosphates alimentaires, de l'ammoniac et du tripolyphosphate de sodium, qui sont utilisés par des clients dans 102 pays couvrant tous les continents habités du monde. Les marchés prioritaires de la Société en dehors de la Russie et de la CEI sont l'Amérique latine, l'Europe et l'Asie.

Les actions de PhosAgro sont négociées à la Bourse de Moscou et les certificats de dépôt mondiaux (GDR) pour les actions sont négociés à la Bourse de Londres (sous le symbole PHOR). Depuis le 1er juin 2016, les GDR de la société ont été inclus dans les indices MSCI Russia et MSCI Emerging Markets.

De plus amples informations sur PhosAgro sont disponibles sur le site web : www.phosagro.ru

Related Links

https://www.phosagro.ru/



SOURCE PhosAgro