Lancement officiel du HAVAL H6 PHEV de GWM, un véhicule alimenté par des énergies nouvelles

BAODING, Chine, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le 28 septembre, le HAVAL H6 PHEV a été officiellement lancé, marquant une autre réalisation de la chaîne industrielle des énergies nouvelles de GWM.

Lors du lancement du HAVAL H6 PHEV, Li Ruifeng, directeur général de GWM, a déclaré : « HAVAL a pour objectif de devenir la marque de SUV la plus professionnelle et la plus prisée dans le secteur des nouvelles énergies. »

La batterie, la puissance et de nombreux autres points forts du HAVAL H6 PHEV ont été présentés.

Le HAVAL H6 PHEV utilise la batterie d'alimentation « core armor » et limite les risques de sécurité de celle-ci grâce à un boîtier en acier haute résistance, une conception d'isolation thermique et un cadre de sécurité haute résistance.

En termes de puissance, équipé de la technologie L.E.M.O.N. DHT, le HAVAL H6 PHEV peut basculer intelligemment entre six modes d'alimentation : VE, connexion en série, entraînement direct, entraînement direct économique, connexion parallèle et récupération d'énergie, de sorte que le moteur reste toujours dans la meilleure plage d'efficacité énergétique.

« Le groupe motopropulseur hybride rechargeable du HAVAL H6 PHEV a considérablement amélioré l'autonomie et l'économie de carburant », a expliqué ifeng, un célèbre média chinois.

Le HAVAL H6 PHEV est actuellement disponible en Chine et le sera bientôt en Thaïlande.

En plus de ce véhicule, le HAVAL H6 HEV, le JOLION HEV et d'autres modèles à énergie nouvelle de GWM ont été lancés dans le monde entier et ont gagné la reconnaissance du marché. Le 2 septembre de cette année, le H6 HEV et le JOLION HEV produits par l'usine de Rayong New Energy en Thaïlande ont atteint 10 000 unités.

La transformation rapide de HAVAL dans le domaine des énergies nouvelles est indissociable de la disposition de GWM dans la chaîne industrielle des énergies nouvelles, comme la technologie L.E.M.O.N. DHT et la technologie des batteries.

« L'intégration technologique de tous les secteurs de la chaîne a permis le fort développement de HAVAL », a souligné Li Ruifeng.

La technologie L.E.M.O.N. DHT, développée par GWM, est un système hybride essence-électrique hautement intégré qui est compatible avec les architectures de puissance HEV et PHEV.

SVOLT, filiale de GWM, a mis en place une production complète de nouvelles énergies et des capacités de R&D couvrant les matériaux de batterie, les cellules et les modules, et est officiellement entrée dans le domaine du recyclage des batteries en septembre de cette année.

En outre, GWM a instauré l'écologie de la chaîne d'approvisionnement intégrée « production-stockage-transport-recharge-application » dans le domaine de la technologie de l'hydrogène.

« L'industrie des nouvelles énergies possède un système de chaîne industrielle extrêmement complexe. Si nous voulons devenir un acteur de premier plan dans ce domaine, nous devons créer une écologie saine pour la chaîne industrielle des nouvelles énergies », a affirmé Mu Feng, président de GWM.

GWM continuera à investir dans la R&D sur les énergies vertes et propres afin de construire une chaîne industrielle automobile mondiale à faible émission de carbone. Cette chaîne comprendra la R&D sur les véhicules, les chaînes d'approvisionnement, la production de véhicules, la logistique, la vente et l'utilisation, ainsi que la mise au rebut et le recyclage.

