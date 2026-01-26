Lancement officiel d'uink : transformation de l'affichage numérique mondial grâce au papier électronique intelligent à très faible consommation d'énergie

Marque de Milesight, uink associe une technologie d'affichage durable à une connectivité LoRa® de pointe, offrant ainsi au marché des solutions de signalisation numérique de nouvelle génération.

XIAMEN, Chine, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- uink, une marque de Milesight, annonce son lancement mondial et introduit une gamme de solutions de papier électronique pour rendre l'affichage des informations plus intelligent, plus écologique et plus efficace. S'appuyant sur les atouts en ingénierie de Milesight en matière de communication sans fil LoRa® et IoT, uink offre une signalisation numérique à longue portée, à faible consommation et adaptable à diverses industries.

L'ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et le développement durable sont devenus des priorités absolues et les organisations sont conscientes des coûts cachés des affichages numériques traditionnels (forte consommation d'énergie, déchets, inefficacité opérationnelle). uink relève ces défis en proposant des écrans numériques durables et pérennes.

Un écosystème ouvert et connecté

Contrairement aux écrans e-paper traditionnels, uink offre un écosystème comprenant des écrans, des passerelles, des applications mobiles et des services cloud. Guidée par une mission de durabilité et de transformation intelligente, uink conçoit des solutions d'affichage numérique de nouvelle génération.

La connectivité est au cœur de cette innovation. Alors que le papier électronique traditionnel est souvent confronté à des problèmes de portée et d'alimentation, les appareils uink utilisent les technologies LoRa®, Wi-Fi, BLE et Cat 1, ce qui leur procure :

Une évolutivité inégalée : permet de couvrir facilement de grands sites et des bâtiments à plusieurs niveaux.

Une très faible consommation d'énergie : consommation jusqu'à 99 % inférieure à celle des écrans traditionnels, avec une durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu'à 60 mois.

Une intégration transparente : API ouverte pour l'intégration avec les systèmes d'entreprise et les plateformes cloud tierces.

Des écrans de papier électronique puissants pour tous les secteurs d'activité

La gamme d'e-papiers d'uink comprend :

Gamme de papier électronique monochrome : VB097 (9,7"), VB133 (13,3") Gamme de papier électronique à quatre couleurs : VC042 (4,2") Gamme de papier électronique couleur (Full-Color) : VE100 (10"), VE133 (13,3"), VE253 (25,3"), VE315 (31,5")

Les écrans d'uink sont résistants à la poussière et à l'eau conformément à la norme IP65. La série Toutes couleurs offre une résolution allant jusqu'à 200 PPI pour des images nettes. Les applications couvrent les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les hôtels, les usines, les transports, les restaurants et le commerce de détail, prenant en charge des cas d'utilisation allant de l'affichage pour les patients à la promotion en magasin.

Disponibilité

Pour obtenir des informations sur les produits, consultez le site www.uink.com ou contactez [email protected].

À propos de uink

Chez uink, notre mission est de rendre l'affichage de l'information plus intelligent, plus écologique et plus efficace. Nous y parvenons grâce à un papier électronique à très faible consommation associé à la connectivité LoRa la plus rapide du secteur, ainsi qu'au Wi-Fi, BLE et Cat 1. Nos solutions, conçues pour les hôpitaux, les écoles, les bureaux et d'autres industries, aident les organisations à réduire leur consommation d'énergie, à optimiser leurs opérations et à simplifier la gestion de l'information. Engagé dans l'innovation collaborative, uink construit un écosystème complet compatible avec des plateformes tierces, permettant aux utilisateurs de créer des solutions d'affichage personnalisées et évolutives.

www.uink.com

