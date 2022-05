Lancement par XPPen de packs pour étudiants en cinéma d'animation, en partenariat avec Toon Boom Animation, société de logiciels leader dans le monde

3 présentoirs à dessin de XPPen sont inclus dans ce lancement comprenant Artist 12 pro, Artist 22, Artist Pro 16TP, le tout accompagné de l'abonnement d'un an à Storyboard Pro and Harmony de Toon Boom Animation, pour la majorité des écoliers d'Amérique du Nord, ce qui incarne aussi le soutien de XPPen aux passionnés et étudiants de la nouvelle génération.

La création d'animations a toujours attiré d'innombrables jeunes et étudiants. La collaboration gagnant-gagnant entre les deux pilotes professionnels du secteur de la peinture numérique a pour but d'apporter un soutien accru aux amateurs d'animation et aux jeunes utilisateurs professionnels dans leur quête de création et d'apprentissage du cinéma d'animation, notamment aux créateurs artistiques de la génération Z et au groupe d'étudiants.

Ce n'est pas seulement la philosophie de la marque XPPen, qui consiste à donner à chaque créateur les moyens de poursuivre et de réaliser ses rêves artistiques, mais aussi le consensus des deux parties. Cette fois-ci, l'association s'appuie sur un modèle de coopération innovant en matière de logiciels et de matériel, tout en offrant une expérience utilisateur plus efficace aux amateurs d'animation et aux artistes professionnels de l'image de synthèse du monde entier.

« En tant que marque mondiale, l'Amérique du Nord a toujours été l'un des marchés les plus importants pour XPPen. Nous fournirons un soutien plus puissant et de meilleurs services aux consommateurs sur place, en particulier pour le groupe d'étudiants au collège lorsqu'ils sont dans le processus d'apprentissage de l'animation. Et nous sommes très heureux de parvenir à cette coopération avec Toon Boom sous les efforts des deux parties. De plus, le 15 avril, XPPen a procédé à son rebranding en ligne. La nouvelle définition de la valeur de la marque sera également plus centrée, afin de respecter et d'attacher plus d'importance aux préférences de la jeune génération qui poursuit avec enthousiasme ses rêves de création d'art numérique » a déclaré le Directeur des ventes Amérique du Nord de XPPen.

Créée en 2005, XPPen est déjà l'une des trois principales marques de dessin numérique de HANVON UGEE. Elle intègre des produits, des contenus et des services de dessin numérique et représente une marque numérique d'innovation artistique numérique de renommée mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1827488/image_5003628_23538347.jpg

SOURCE XPPen