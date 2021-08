Lancement public de l'application de physiothérapie entièrement numérique d'Exakt Health comme dispositif médical certifié

- Exakt Health lance une application gratuite de physiothérapie pour les blessures sportives dans l'UE et au Royaume-Uni.

- L'application a été certifiée en tant que dispositif logiciel médical en vertu de la directive européenne sur les dispositifs médicaux, conformément à des normes strictes.

- Exakt Health est une startup berlinoise fondée par deux anciens employés de N26, Lucia Payo (CTO) et Philip Billaudelle (CEO). Elle est parrainée, entre autres, par le célèbre homme d'affaires Maximilian Tayenthal (cofondateur de N26).