Lancez-vous à la conquête des pistes avec ce RUV : l'édition limitée « RSQ8 Signature Edition » avec 800 CV et 1 000 Nm

Grâce à l'expérience acquise lors d'innombrables courses et à un savoir-faire de haut niveau, les mécaniciens d'ABT ont réussi à libérer 200 CV supplémentaires du moteur de la RS Q8 . En seulement 3,2 secondes, le Racing Utility Vehicle d' ABT Sportsline passe de 0 à 100 kilomètres à l'heure, soit 0,6 seconde plus vite que son homologue de production. Il est littéralement à couper le souffle pour le conducteur quand il est plaqué contre son siège par les 1 000 Nm qui sont uniformément répartis sur les quatre roues grâce à la traction intégrale permanente. La propulsion ne s'arrête qu'à 315 km/h. L'amélioration exclusive des performances ABT Power R* est responsable des performances extrêmement impressionnantes. L'intercooler et le turbocompresseur, spécialement développés pour les modèles Signature Edition, associés à l'unité de contrôle high-tech ABT Engine Control (AEC), assurent les performances de course. Le système d'abaissement électronique optimisé ABT Level Control garantit une tenue de route sûre à tout moment. Le son correspondant, plein d'assurance, est orchestré par un système d'échappement ABT en acier inoxydable, qui se déverse dans deux tuyaux doubles d'un diamètre de 105 millimètres.

Comme pour la Johann Abt Signature Edition, on retrouve à nouveau un kit aérodynamique très complet avec une structure de surface spéciale et complètement différente. « Signature Carbon Bold » est la devise cette fois-ci pour un grand nombre de pièces complémentaires. La structure unique et frappante orne, par exemple, la bavette avant, les ailettes avant, les inserts de la jupe avant, dont la grille d'entrée d'air et le flux d'air optimisé, la grille avant rapportée, les extensions de garde-boue, les coques de rétroviseur, les fixations des baguettes de porte, le jeu de garnitures arrière, la jupe arrière rapportée et le spoiler arrière. La ventilation avant de la timonerie et la bavette du spoiler arrière sont présentées en « carbon glossy black ».

Les jantes forgées de toutes les Signature Editions sont de conception totalement unique et ne figurent pas dans la collection standard du tuner. La HIGH PERFORMANCE « Signature Edition 23 glossy black » utilisée ici affiche déjà ses formidables proportions dans son appellation. La roue portant l'inscription SE distinctive est encore plus grande que sur la Johann Abt Signature Edition. Les pneumatiques correspondants mesurent 295/35 R23.

Dans l'habitacle de la RSQ8 Signature Edition, l'heureux propriétaire peut s'attendre à des matériaux nobles tels que l'Alcantara et des accents qui, en termes de singularité, vont bien au-delà de la norme de série du modèle RS et des modèles R d'ABT Sportsline. Parmi les nombreux aspects, citons le prolongement de la couture diamantée raffinée sur les sièges et sur les portes, ainsi que les tapis de sol et de coffre. En outre, le décor « Signature Carbon Bold » est repris, par exemple, sur la griffe du volant ou les bandeaux décoratifs. Pour que vous sachiez immédiatement à quel véhicule noble vous avez affaire, cette RS Q8 présente fièrement un logo ABT en relief dans les appuis-tête ainsi que le lettrage RSQ8 Signature Edition brodé au niveau des épaules des sièges. On le retrouve également sous forme de sigle dans l'accoudoir central, de badge sur les tapis de sol ou sous la forme des lumières d'entrée intégrées.

Même si chaque composant artisanal de la RSQ8 Signature Edition a quelque chose de spécial, un détail unique se démarque. Il fait de chacun des 96 véhicules hautes performances une pièce unique. Dans la console centrale, une capsule temporelle contient un fragment du premier trophée de Johann Abt, que le petit-fils du fondateur a remporté sur l'hippodrome de Kempten, sa ville natale. Depuis plus de 60 ans, la famille et l'entreprise conservent cet ADN métallique de la course comme la prunelle de leurs yeux. Et maintenant, dans chaque véhicule, un petit morceau de ce trophée inestimable raconte l'histoire des photos-finishs, des pole positions et de plus de 300 victoires qu'ABT Sportsline a enregistrées sur d'innombrables circuits du monde entier. À partir de 18 heures ce jour, le 28 avril 2022, vous pourrez vous émerveiller devant cette vidéo de la Signature Edition sur la chaîne YouTube d'ABT et sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook d'ABT Sportsline.

*Les données de performance du moteur sont conformes aux stipulations de la norme EWG/80/1269. Le processus et le fabricant du dynamomètre ont été certifiés et autorisés par le constructeur du véhicule. Pour plus de détails, veuillez consulter www.abt-sportsline.com/performance-measurement .

Texte/photos à l'adresse suivante : www.abt-sportsline.com/company/media/press-releases

Contact pour les médias : ABT Sportsline ; Karla Kanz ; Johann-Abt-Str. 2 ; D-87437

KemptenTéléphone : +49-831/57140-58 ; adresse mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1805227/ABT_RSQ8_SE_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1805228/ABT_RSQ8_SE_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1805229/ABT_RSQ8_SE_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1805230/ABT_RSQ8_SE_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1805231/ABT_RSQ8_SE_5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1805226/ABT_Sportsline_GmbH_Logo.jpg

SOURCE ABT Sportsline GmbH