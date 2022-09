Lancio di BLUETTI EB3A in Europa e nel Regno Unito

La potenza impressionante non deve avere grandi dimensioni.

BERLINO, 10 settembre 2022 /PRNewswire/ -- BLUETTI, una delle principali aziende di energia verde al mondo, ha annunciato un nuovo arrivo all'interno della sua gamma di generatori di potenza: il modello EB3A, che vanta capacità di ricarica ultra-veloce, batteria LiFePO4 aggiornata, elevato numero di uscite e gestione intelligente dell'energia. Continua a leggere per scoprire perché questo piccolo generatore di potenza si distingue dalla massa.

Cosa ha di speciale il generatore EB3A

image_1 image_2 3 4 5 6 a

Ricarica super rapida (circa 30 minuti per raggiungere l'80%)

L'innovativa tecnologia di ricarica Turbo di BLUETTI consente di ricaricare l'EB3A portandolo dallo 0 all'80% in soli 30 minuti, con ingresso CA e ingresso solare in contemporanea. L'alimentazione è sempre a portata di mano.

Batteria LiFePO4 da 268 Wh ultra-resistente

Il modello EB3A di BLUETTI impiega celle con batteria al litio-ferro-fosfato che garantisce oltre 2.500,00 cicli di vita, migliori prestazioni e un minore impatto ambientale.

Inverter 600 W/1200 W (sovratensione)

L'inverter intelligente assicura una ricarica super rapida con minori tempi di inattività, aumentando così la fase di utilizzo.

Numero di porte sufficiente a soddisfare pressoché qualsiasi esigenza

L'uscita CA a onda sinusoidale pura e altre 9 porte sono sufficienti a soddisfare tutte le tue esigenze di base.

1 uscita CA (600 W in totale)

1 porta da 100 W USB-C PD

2 porte da 15 W USB-A

2 porte DC5521

1 accendisigari da 12 V e 10 A

1 pad di ricarica wireless

Ingresso solare da 200 W

Effettua un upgrade dell'EB3A aggiungendo un pannello solare BLUETTI PV120 o PV200. Ricarica completamente l'EB3A utilizzando il pannello solare PV200 di BLUETTI in sole due ore e sarai indipendente dalla rete ovunque ti trovi, dal campeggio alla scoperta di luoghi selvaggi senza temere carenza di energia o costi elevati, soprattutto considerando il drastico aumento del prezzo del gas naturale e del petrolio negli ultimi mesi.

App intuitiva

Con l'App BLUETTI, hai un accesso più rapido al dispositivo e ricevi informazioni in tempo reale su ogni parametro fondamentale.

Sistema di gestione intelligente della batteria

Il BLUETTI Battery Management System (BMS) monitora tutto ciò che accade all'interno dell'EB3A, proteggendolo da rischi quali cortocircuito, sovracorrente, sovratensione, sovraccarico o surriscaldamento nelle attività quotidiane.

Progettato pensando alla portabilità

Il modello EB3A pesa solo 10,14 libbre/4,6 kg. Questo generatore portatile è chiaramente un'opzione interessante per chi desidera lavorare muovendosi in casa o esplorare la natura.

Quando è possibile utilizzare l'EB3A

Interruzioni di corrente

È utile come fonte di alimentazione di emergenza per la casa in caso di interruzioni di corrente. Anche se non è in grado di alimentare elettrodomestici ad alto consumo energetico come forni o congelatori, l'EB3A manterrà in funzione gli apparati essenziali (come telefono, luci e frigorifero) fino al ripristino della fornitura elettrica.

Per chi utilizza le macchine CPAP a casa, l'EB3A è senza dubbio un partner affidabile per garantire che il dispositivo dell'utente continui a funzionare in caso di guasti imprevisti dell'alimentazione.

Divertimento e avventure all'aperto

Nel caso di una festa in giardino, sarà possibile utilizzare l'EB3A per mettere in funzione le luci, un proiettore o qualsiasi altro dispositivo senza inciampare su cavi aggrovigliati, per la massima libertà e tranquillità.

Se sei un vero amante della vita nella natura, porta con te l'EB3A. Che tu stia scattando foto in un luogo selvaggio, sia in campeggio o in viaggio con il tuo camper, l'EB3A ti supporterà ovunque sia necessario. Alimenta facilmente fotocamere, droni, smartphone, laptop o dispositivi GPS.

Dove acquistare il prodotto e altre informazioni

BLUETTI offre prestazioni di qualità a un prezzo accessibile. L'EB3A è ora disponibile a un prezzo esclusivo di lancio:

A partire da 299 € (26% di sconto rispetto al prezzo originale di 399 €. Offerta valida fino al 30 settembre).

A partire da 799 € (11% di sconto rispetto al prezzo originale di 899 €. Offerta valida fino al 30 settembre).

A partire da 669 € (13% di sconto rispetto al prezzo originale di 769 €. Offerta valida fino al 30 settembre).

Informazioni su BLUETTI

Da sempre BLUETTI è impegnata a realizzare un futuro sostenibile attraverso soluzioni green di accumulo energetico per uso interno ed esterno, offrendo al contempo un'eccezionale esperienza ecocompatibile, per le persone e il mondo. BLUETTI è presente in oltre 70 Paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare BLUETTI all'indirizzo:

https://www.bluettipower.eu/pages/bluetti-eb3a

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890398/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890399/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890400/3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890401/4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890404/5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890405/6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1712384/a.jpg

SOURCE BLUETTI