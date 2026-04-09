Landis+Gyr EMEA entame un nouveau chapitre en tant que société autonome

CHAM, Suisse, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr EMEA, qui faisait auparavant partie du groupe Landis+Gyr, entame un nouveau chapitre en tant qu'entreprise indépendante, au service principalement de clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

À l'issue de la transaction, l'activité EMEA est désormais détenue à 100 % par AURELIUS. La nouvelle structure actionnariale apporte un soutien stratégique et permet une meilleure concentration sur les activités opérationnelles, alors que l'entreprise continue de développer son portefeuille de solutions dans les domaines des compteurs intelligents, de l'intelligence des réseaux et des infrastructures numériques.

Avec plus de 2 800 employés dans 19 pays, l'organisation fonctionne avec la même équipe de direction et conserve son empreinte régionale, continuant à jouer un rôle clé dans le soutien aux services publics et aux opérateurs d'infrastructures dans toute la région.

« La conclusion de cette transaction marque une étape importante pour notre entreprise », a déclaré Robert Evans, PDG de Landis+Gyr EMEA. « Notre nouveau statut d'entreprise indépendante, avec le soutien d'AURELIUS, nous offre une occasion unique de libérer davantage le potentiel de cette formidable entreprise. Nous sommes fiers de notre histoire, de notre héritage et de l'expertise acquise au sein de Landis+Gyr, et nous continuons à servir nos clients avec une attention redoublée et une fiabilité à toute épreuve. »

Au cours des prochains mois, l'entreprise présentera sa nouvelle identité, marquant ainsi la prochaine phase de son évolution en tant qu'organisation autonome.

À propos de Landis+Gyr EMEA

Landis+Gyr EMEA, qui faisait auparavant partie du groupe Landis+Gyr, aide les entreprises de distribution d'électricité, de gaz, d'eau et de chaleur à gérer des réseaux de plus en plus complexes, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à garantir une utilisation plus durable des ressources.

Forte d'une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le domaine des technologies d'infrastructures critiques, l'entreprise fournit des solutions avancées de comptage, d'intelligence réseau et de numérisation aux services publics et aux opérateurs d'infrastructures, principalement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

En tant qu'organisation autonome, Landis+Gyr EMEA s'appuie sur des relations de longue date avec les clients et des capacités technologiques éprouvées, soutenues par des équipes régionales expérimentées.