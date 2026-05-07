Landis+Gyr veröffentlicht Ergebnisse des 4. Quartals und des Geschäftsjahres 2025

CHAM, Schweiz, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen, veröffentlichte heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025, das am 31. März 2026 endete.

Alle Angaben beziehen sich auf die weitergeführten Geschäftsbereiche des Unternehmens, welche die Segmente Americas und Asia Pacific umfassen. Die Ergebnisse des EMEA-Segments und bestimmte andere nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäftsbereiche werden als nicht fortgeführte Geschäftsbereiche ausgewiesen.

4. Quartal Geschäftsjahr 2025

Sehr starke Geschäftsentwicklung im vierten Quartal mit Anstieg des Nettoumsatzes um 24.8% auf USD 352.4 Millionen, einer bereinigten Bruttomarge von 36.7% und einem Auftragseingang von USD 346.3 Millionen (Book-to-Bill- Verhältnis von 1.0x)

Geschäftsjahr 2025

Breit abgestützter Auftragseingang von USD 1.1 Milliarden, was einem Book-to-Bill-Verhältnis von 0.95x entspricht und in einem stabilen Auftragsbestand von USD 3.9 Milliarden resultiert

Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2025 von USD 1'166.2 Millionen, ein Anstieg um 4.2% getrieben durch die Region Americas mit einem Wachstum von 7.8%

Bereinigtes EBITDA [1] von USD 167.5 Millionen (Anstieg um 10.9%), getrieben durch operativen Leverage und entsprechend einer Marge von 14.4% (Anstieg um 90 Basispunkte)

Konzerngewinn aus weitergeführten Aktivitäten von USD 41.2 Millionen respektive USD 1.43 pro Aktie und Nettoverlust von USD 166.6 Millionen einschliesslich der Wertminderung im Zusammenhang mit der EMEA-Veräusserung

Cashflow aus Geschäftstätigkeit von USD 98.3 Millionen, entsprechend einem Anstieg um 24.6%, führt zu Rückgang des Verhältnisses von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA auf 0.9x

Kapitalrückführungen an die Aktionäre im Geschäftsjahr 2025 von insgesamt rund USD 70 Millionen

Ausschüttung von CHF 1.20 pro Aktie (Erhöhung um 4.3%) wird der Generalversammlung vorgeschlagen

Strategie und Ausblick

Abschluss des EMEA-Verkaufs im April 2026 als wichtiger strategischer Meilenstein

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 mit Nettoumsatz zwischen USD 1'075 und 1'125 Millionen und einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich zwischen 14.5% und 15.5%

Erwartungen bis Geschäftsjahr 2028: Jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) im mittleren einstelligen Prozentbereich, wobei das bereinigte EBITDA etwa doppelt so stark wächst

«Im Geschäftsjahr 2025 haben wir sowohl unsere strategischen Transformationsziele als auch unsere operativen Ziele umgesetzt. Im April 2026 erreichten wir mit dem Abschluss der Veräusserung unseres EMEA-Geschäfts einen wichtigen Meilenstein bei der Transformation von Landis+Gyr. Landis+Gyr ist nun ein fokussiertes globales Unternehmen mit deutlich verbesserter Rentabilität und Cashflow-Generierung. Im Vergleich zur Struktur von Landis+Gyr im Jahr 2024 haben wir die EBITDA-Marge um 450 Basispunkte verbessert. Darüber hinaus freue ich mich sehr über den anhaltenden Erfolg unserer Teams und das starke Momentum unserer führenden Grid-Edge-Technologie bei unseren Kunden, was sich im soliden Auftragseingang im Geschäftsjahr 2025 widerspiegelt. Mit einem Auftragsbestand von fast USD 4 Milliarden und den umgesetzten strategischen Initiativen starten wir mit einer starken Grundlage für nachhaltige Wertschöpfung in das Geschäftsjahr 2026», sagte Peter Mainz, Chief Executive Officer von Landis+Gyr.

Davinder Athwal, Chief Financial Officer von Landis+Gyr, kommentierte: «Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 spiegeln die konsequente Umsetzung und die anhaltenden Fortschritte bei der Stärkung unserer Organisations- und Kostenstruktur wider. Im Geschäftsjahr 2025 haben wir rund USD 70 Millionen Kapital an unsere Aktionäre zurückgeführt, und wir beabsichtigen, die Kapitalrückführungen in diesem Jahr weiter zu erhöhen. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass sich die positiven Trends fortsetzen werden, auch wenn unser projektgetriebenes Geschäft aufgrund des Übergangs zwischen grossen Projekten zu Fluktuationen von Quartal zu Quartal führen kann. Für das Geschäftsjahr 2026 gehen wir von einem Nettoumsatz zwischen USD 1'075 und 1'125 Millionen sowie einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge zwischen 14.5% und 15.5% aus und erwarten eine deutliche Verbesserung des Cashflow-Profils. Basierend auf dem starken Auftragsbestand erwarten wir bis zum Geschäftsjahr 2028 eine jährliche Umsatzwachstumrate (CAGR) im mittleren einstelligen Prozentbereich, wobei das bereinigte EBITDA etwa doppelt so stark wächst.»

Lesen Sie hier die vollständige Ad-hoc-Mitteilung im Detail.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com .

[1] Für eine Überleitung der Non-GAAP-Kennzahlen siehe «Zusätzliche Abstimmungen und Definitionen» im Anhang dieser Ad-hoc-Mitteilung.

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