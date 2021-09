Lanzamiento del portal gratuito GetCTC, disponible en inglés y español

SAN FRANCISCO, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Code for America, la principal organización tecnológica sin ánimo de lucro que trabaja con líderes comunitarios y gobiernos para ofrecer herramientas y servicios digitales equitativos y accesibles, ha lanzado un nuevo portal que permitirá a más familias estadounidenses acceder al Crédito Fiscal por Hijos y a otros beneficios fiscales. El portal, accesible a través de GetCTC.org y lanzado en colaboración con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es gratuito, se puede acceder a él a través de computadoras de escritorio y dispositivos móviles, y está disponible tanto en inglés como en español.

Conscientes de que incluso la mejor tecnología no llegará a todos, Code for America también está trabajando con organizaciones comunitarias de confianza que trabajan en varios idiomas y sirven como navegadores para ayudar a más personas que no presentan solicitudes en comunidades marginadas a acceder con éxito al portal y recibir los beneficios fiscales que les corresponden. Code for America está proporcionando materiales de entrenamiento y otros recursos a estas organizaciones comunitarias.

«El Crédito Fiscal por Hijo es una de las ampliaciones más significativas de la red de seguridad social en una generación, con el potencial de reducir la pobreza infantil a la mitad», dijo David Newville, Director Superior del Programa de Beneficios Fiscales de Code for America. «En tan sólo dos meses, ya está claro que el CTC está produciendo un impacto significativo para las familias trabajadoras de Estados Unidos. Ahora, queremos hacer todo lo posible para garantizar que todas las familias tengan acceso al CTC. Por eso lanzamos hoy el nuevo portal GetCTC en colaboración con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos».

«En Code for America, adoptamos un proceso de desarrollo tecnológico iterativo que significa que el portal se seguirá perfeccionando en los días y semanas siguientes del lanzamiento para que sea aún más fácil de usar. Y estamos trabajando con socios comunitarios de confianza para que presten sus servicios como navegadores y ayuden a garantizar que más personas que no presentan declaraciones se inscriban. Este es un momento histórico, y estamos orgullosos de hacer nuestra parte mientras trabajamos para asegurar que cada familia elegible en nuestra nación obtenga el dinero en efectivo y discrecional que les pertenece».

El nuevo portal de Code for America mejorará los actuales esfuerzos de alcance del gobierno federal al crear una nueva forma bilingüe y de uso fácil con teléfono celular para que las personas elegibles se inscriban. GetCTC facilitará a las familias con ingresos bajos o sin ingresos la obtención del dinero discrecional que merecen, incluido el Crédito Fiscal Anticipado por Hijos y cualesquiera de las tres rondas de pagos de estímulo que puedan haber perdido.

GetCTC hace preguntas en un lenguaje sencillo y fácil de usar; guía a los clientes a través de preguntas simples para determinar la elegibilidad; calcula automáticamente el Crédito de Reembolso por Recuperación, y cuenta con asistencia de chat disponible para cualquier dificultad.

Los nuevos datos del censo publicados a principios de este mes confirman el impacto que ha tenido el CTC: el porcentaje de familias en Estados Unidos con hijos que declaran no tener suficiente para comer se redujo del 11% al 8% después de que se distribuyeran los primeros pagos del crédito fiscal CTC. Este progreso es significativo y demuestra la necesidad de ampliar el CTC.

Las familias que reúnan los requisitos pueden llenar y presentar electrónicamente un sencillo formulario en GetCTC.org y podrían recibir los pagos en las semanas siguientes a su presentación.

Preguntas sencillas/diseño iterativo

En lugar de presentar una declaración de impuestos completa, GetCTC presenta lo que el IRS llama una "declaración simplificada", que contiene sólo la información necesaria para emitir el Crédito Fiscal por Hijos y los pagos de estímulo. Esto significa que GetCTC no pide más información aparte de la necesaria para realizar estos pagos con precisión.

Además, GetCTC pide este conjunto limitado de información en un formato fácil de usar, tipo entrevista. La herramienta pide a las personas que respondan a una simple pregunta cada vez y las guía a través de los criterios que se aplican a ellas, en lugar de remitirlas a instrucciones fiscales difíciles de entender.

Code for America diseña sus productos siguiendo los principios del diseño iterativo. Incluso después del lanzamiento, Code for America seguirá probando, aprendiendo y mejorando el portal en el transcurso de las próximas semanas y meses. Este proceso incluye la aclaración de preguntas y páginas que los clientes encuentran confusas y la racionalización del flujo de la aplicación para hacerla más rápida, intuitiva y fácil de usar.

Acerca de Code for America

Fundada en 2009, Code for America es una organización tecnológica sin ánimo de lucro que cree que el gobierno puede trabajar para el pueblo, por el pueblo, en la era digital. Utilizamos las ideas de personas reales para guiarnos hacia soluciones reales que rompen las barreras para satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar el gobierno de manera significativa.

Los proyectos recientes de Code for America incluyen:

GetYourRefund.org– Iniciado en 2019, GetYourRefund.org es un servicio sin fines de lucro construido por Code for America en asociación con los sitios de Asistencia Voluntaria al Impuesto sobre la Renta (por sus siglas en inglés, VITA) certificados por el IRS a nivel nacional para ayudar a las personas a acceder al Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo y otros beneficios fiscales para los que son elegibles. A diferencia de GetCTC, GetYourRefund no presenta una declaración directamente al IRS; en cambio, conecta a las familias con los sitios VITA que hacen la presentación real.

GetCalFresh– Este portal innovador facilita a las familias de California la inscripción en los beneficios federales de asistencia alimentaria (SNAP) en tan sólo 10 minutos.

Este portal innovador facilita a las familias de la inscripción en los beneficios federales de asistencia alimentaria (SNAP) en tan sólo 10 minutos. ClearMyRecord–El equipo de Clear My Record trabaja con los gobiernos estatales y las comunidades para transformar fundamentalmente el proceso de limpieza de antecedentes penales. Estamos trabajando para ayudar a resolver este problema mediante la asociación con los tribunales, los depósitos de antecedentes penales, los organismos del poder ejecutivo en los gobiernos estatales, los legisladores políticos y los grupos de defensa para diseñar y aplicar políticas de eliminación de antecedentes. Nuestro objetivo es conseguir que la depuración automática de los antecedentes penales, en la que todos los antecedentes penales que cumplen los requisitos se depuren automáticamente y sin cargas, sea la norma en todo el país.

