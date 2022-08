Lanzamiento oficial de la identidad de marca regional de la Liga Hinggan

BEIJING, 19 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- La identidad de marca regional de la Liga Hinggan se dio a conocer oficialmente en la conferencia de prensa lanzada conjuntamente por el Comité de la Liga Hinggan del PCC, la Administración Civil de la Liga Hinggan y la Universidad de Comunicación de China el 15 de agosto de 2022 en Beijing.

La conferencia de prensa presentó la identidad de marca regional de la Liga Hinggan y su logotipo principal (Hinggan League in the Hinggan Mountains), el logotipo público regional para productos agrícolas y de pastos (Taste Life in Hinggan League, Natural and Fertile), el eslogan público regional (Safety Products from Hinggan League), y el eslogan de los productos de turismo cultural (Embrace Mountains, Rivers, and the Hinggan League), según el Departamento de Publicidad del Comité de la Liga Hinggan del PCC.

También se anunció una campaña de identidad de marca regional de seguimiento de 3 años de la Liga Hinggan para embarcarse en la comunicación y el desarrollo de la marca de la Liga Hinggan.

"La Liga Hinggan no escatima esfuerzos para construir una base de productos agrícolas y de pastos verdes y un destino turístico famoso en China. Esto requiere que demos forma a una identidad de marca regional distintiva y que presentemos los personajes amables y ambiciosos de la Liga para que más personas conozcan y visiten la Liga y contribuyan a su desarrollo de calidad", señaló Zhang Xiaobing, secretario del Comité de la Liga Hinggan del PCC. "Aprovecharemos aún más el potencial de la Liga, destacaremos la singularidad de esta región, construiremos una cartera de propiedad intelectual y mejoraremos la conciencia, la reputación y la competitividad de la marca para facilitar el desarrollo transformador, ecológico y de calidad de la Liga".

Situada en el noreste de la Región Autónoma de Mongolia Interior y la parte media de las Grandes Montañas Hinggan, la Liga Hinggan aprovecha al máximo sus diversos recursos turísticos como fortalezas regionales y se dedica a construir un destino turístico famoso en todo el país y base de productos de granja y pastos verdes. La Liga ha ganado una serie de honores, como la Liga de Demostración de Unidad Nacional, la Liga de Demostración Nacional de Construcción de Civilización Ecológica y la Base de Innovación Mantener "Verde para el Oro".

