Lanzan campaña para movilizar votantes latinos en California, promoviendo Progreso Sí, Prisiones No

LOS ANGELES, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- World Voices Media (WVM) y Californians for Safety and Justice (CSJ) lanzan campaña de movilización de votantes latinos elegibles "Progreso Sí, Prisiones No", que se enfoca en crear conciencia y movilizar sobre la importancia de apoyar propuestas para reorientar una parte del presupuesto estatal gastado en prisiones, hacia cobertura médica, escuelas, empleos, viviendas y servicios para víctimas del crimen.

Con las elecciones del 3 de noviembre a la vuelta de la esquina, la campaña busca movilizar a más de 30,000 votantes latinos, alentar la participación cívica en las elecciones a través del voto temprano, voto por correo o voto presencial, e iniciar una conversación en nuestras comunidades sobre la urgencia de una reforma del sistema de justicia criminal.

California gasta $50 mil millones de dólares en el sistema de justicia penal todos los años. Reorientar sólo el 1% de esos recursos podría proporcionar a nuestras comunidades y familias recursos para resolver los problemas más graves que los californianos enfrentan cada día, incluida la necesidad de más servicios médicos y educativos. Si California reorientara tan solo el 1% de los $50 mil millones en:

Restaurar la cobertura de atención médica a más de la mitad de los 2.1 millones de californianos que se estima que perdieron su atención médica durante la pandemia a mediados de mayo

Proporcionar tratamiento de COVID-19 a 16 mil personas, incluidas las hospitalizaciones

Mantenimiento de 11 mil paramédicos o 4 mil enfermeras, en un momento en que 1.4 millones de trabajadores de la salud en todo el país perdieron sus trabajos solo durante el mes de abril

Brindar refugio a casi la mitad de los 108 mil residentes sin hogar en California , en un momento en que se estima que 5.3 millones de residentes están en riesgo de desalojo

Preservando a 6 mil maestros de escuela primaria

Pagando por la educación pública para 41 mil estudiantes de K-12

Apoyar la matrícula y las tarifas anuales para 62 mil estudiantes universitarios, casi uno de cada cuatro estudiantes de primer año entrantes

La campaña enfatiza que la manera más eficiente de asegurar que California tome la mejor decisión de pedir progreso, no prisiones, es empezando localmente: hablando en nuestros centros comunitarios, con vecinos, colegas, amigos, y familiares, sobre la importancia de salir a registrarse, a votar y alentar a otros a la participación cívica.

Por ello se pide a los votantes latinos elegibles hacer una "promesa" para apoyar progreso sí, prisiones no y votar en las próximas elecciones, y comprometerse a alentar a tres amigos, vecinos, familiares o compañeros de trabajo a votar.

Para facilitar el proceso de participación, WVM/CSJ harán también posible que las latinas y latinos elegibles puedan iniciar el proceso de registro electoral a través del teléfono celular, enviando un mensaje de texto con la palabra PROGRESO al 52886. Estudios muestran que alrededor de 8 de cada 10 personas que han dado el paso de registrarse, tienen más probabilidades de votar el día de las elecciones.

"Las leyes demasiado punitivas tienen un efecto devastador en nuestra comunidad latina. Esta colaboración con Californians for Safety and Justice nos dará la oportunidad de alcanzar e informar a nuestra gente sobre cómo podemos progresar en California con inversiones en nuestra infraestructura, escuelas, y servicios médicos y salud mental en lugar de gastar en gastos penitenciarios y dando sentencias por delitos más graves por cualquier delito menor", explica Patricia Frausto-Rodríguez, Directora Ejecutiva de World Voices Media, una organización sin fines de lucro que organiza campañas de mensajes de impacto social.

"En tan solo la última década, California ha gastado $100 mil millones en prisiones, tomando recursos de lo que nuestras familias necesitan para estar sanas y seguras", dijo Tinisch Hollins, directora asociada de Californians for Safety and Justice. "En lugar de depender del encarcelamiento para mantener seguras a nuestras comunidades, debemos comprometernos a realizar las inversiones necesarias en la prevención para detener el ciclo de la delincuencia, la atención médica, la educación y los programas que abordan la falta de vivienda, la adicción y las enfermedades mentales. Los californianos que trabajan en primera línea para resolver nuestros mayores desafíos se están uniendo para decir que ya no podemos permitirnos gastar miles de millones de dólares en prisiones. Necesitamos progreso, no prisiones, y debemos cumplir con nuestro deber cívico registrándonos para votar y emitiendo nuestras boletas". Tinisch Hollins, Directora Adjunta de Californians for Safety and Justice.

Como parte de la campaña "Progreso Sí, Prisiones No" se creó una página de Internet en el sitio de LaRedHispana.org y se transmitirán cápsulas en audio a través de la red de más de 200 emisoras radiales en español de La Red Hispana, así como animaciones de video a través de sus canales digitales y redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y en sus programas insignia como Bienvenidos a América y el show de la Dra. Isabel.

Para más información de la campaña en español, visita LaRedHispana.com.

Contacto: Mercy Padilla

(202) 360-4112

[email protected]

FUENTE La Red Hispana

SOURCE La Red Hispana