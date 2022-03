Lanzan #GOMujeres campaña a favor de las mujeres; Juan Carlos Machorro

Durante todo marzo, GOMujeres invita a la sociedad civil y empresas a conocer y conectar con proyectos que requieren de bondad y empatía. En esta séptima edición de la campaña hay organizaciones enfocadas en la erradicación de la violencia de género y pobreza, así como en migración, educación, salud y emprendimiento. La pandemia golpeó duramente a muchas organizaciones, sin embargo resisten para seguir ayudando a quienes más lo necesitan.

GOMujeres se realiza anualmente con el objetivo de ayudar a asociaciones civiles que protegen los derechos y garantizan el bienestar de mujeres y niñas latinas en el continente americano. Desde hace siete años #GOMujeres ha canalizado $450 mil dólares.

Al ser una colecta virtual, hipgive.org, ofrece transparencia y seguridad digital para los donantes que elegirán apoyar a OSC de México, Guatemala, Argentina, Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico, Chile, Nicaragua, El Salvador, Venezuela o Ecuador.

A este llamado se suman celebridades como las cantantes y compositoras Denise Gutiérrez de la banda Hello Seahorse!, y Leiden, así como la youtuber Ariam.

El pasado 8 de marzo, HIPGive ofreció 15 mil dólares de incentivos especiales con los que duplicó las aportaciones hechas de forma digital y en conmemoración del #8M. Además, este año tiene como aliados a The Summit Foundation y Grantmakers for Girls of Color, que destinarán 5 mil dólares adicionales para las cuatro asociaciones de Centroamérica que logren obtener el mayor número de donantes durante #GOMujeres2022; 21 mil dólares más para repartir de manera proporcional entre los proyectos participantes como incentivo para las organizaciones de Estados Unidos y 9 mil dólares más para las de Latinoamérica que apoyen a niñas y jóvenes.

FUENTE Juan Carlos Machorro

