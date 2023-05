L'application de portefeuille numérique Nufinetes certifiée par l'audit de sécurité Hacken

Les actifs numériques et les cryptomonnaies sont certifiés sécurisés sur les applications iOS, Android et de bureau

SAN FRANCISCO, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Nufinetes, application de portefeuille de premier plan pour un accès simple et sécurisé aux applications blockchain et au web3, a le plaisir d'annoncer que les versions mobile et de bureau de l'application ont été auditées et certifiées par Hacken, une société de sécurité spécialisée dans les solutions de sécurité basées sur la blockchain.

L'analyse de sécurité a été menée pour évaluer la stabilité et la sécurité de l'application par rapport aux meilleures pratiques et aux éventuels vecteurs d'attaque, et les résultats ont confirmé que Nufinetes est fiable et sécurisée. Elle comprenait une analyse approfondie des applications mobiles, de bureau et de portefeuille de Nufinetes. Le rapport comprenait un examen de l'architecture, des tests fonctionnels, une vérification assistée par ordinateur et un examen manuel.

Le rapport n'a relevé aucun défaut de conception apparent dans l'architecture, et la note de sécurité et de stabilité a reçu un score parfait de 10 sur 10. La certification confirme que l'application de Nufinetes a fait l'objet d'un audit approfondi et qu'elle répond aux normes de sécurité les plus strictes. Les utilisateurs de Nufinetes peuvent avoir confiance dans la sécurité de leurs solutions financières décentralisées, et cette certification démontre une fois de plus l'engagement de Nufinetes à fournir à ses utilisateurs des services sûrs et fiables.

À propos de Nufinetes

Nufinetes est un portefeuille multichaîne complet créé par l'équipe de développement de VIMWorld et peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les dApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs tokens dans un environnement sécurisé et convivial. Procurez-vous le portefeuille Nufinetes sur nufinetes.com (compatible avec le système d'exploitation, l'appareil ou le navigateur Web de votre choix).

À propos de Hacken

Hacken est un auditeur de sécurité blockchain qui a pour ambition de rendre le Web3 plus éthique. Nous pensons que la cybersécurité ne concerne pas seulement la prévention des piratages, mais également l'ensemble de la gestion des affaires : sans escroquerie aux investisseurs, sans coup bas, sans « wash trading », sans manipulations de l'offre de circulation, etc. Il s'agit de fonctionner de manière éthique en respectant la communauté, en étant honnête avec les investisseurs et les partenaires, en agissant de manière responsable et en valorisant la réputation.

Nous protégeons les projets Web3 et leurs communautés avec la suite de services de cybersécurité tels que Smart Contract Audit, L1 Blockchain Protocol Audit, dApp Audit, Pentest, et Bug Bounty Program fonctionnant sur HackenProof, première plateforme de primes au bug.

