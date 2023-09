LaPresse: USA: LoveITDetroit präsentiert Innovation und Nachhaltigkeit „Made in Italy"

DETROIT, 15. September 2023 /PRNewswire/ -- (LaPresse) — Nach dem Erfolg der Veranstaltung im Jahr 2022 hat das italienische Konsulat in Detroit mit dem „LoveItDetroit"-Projekt erneut an dem Festival „Detroit Month of Design" teilgenommen, mit einer Installation, die der Nachhaltigkeit gewidmet ist und bis zum 30. September in 1001 Woodward Avenue besucht werden kann. Die Installation zielt insbesondere darauf ab, hervorzuheben, auf welche Weise italienische Unternehmen den Weg der Nachhaltigkeit eingeschlagen haben und wie sie diesen Ansatz in das Wesen von „Made in Italy" integrieren. Anlässlich des Eröffnungstages der Detroit Auto Show 2023 war die Ausstellung am Mittwoch Gastgeber eines Gremiums von Experten und Interessenvertretern aus dem Sektor, um die Verbindungen zwischen der US-amerikanischen Autohauptstadt und Italien, insbesondere Turin, sowie die Energiewende im Automobilsektor zu diskutieren.

Die Verbindungen zwischen Detroit und Italien reichen bis 1899 zurück, dem Jahr der ersten Auto Show und auch dem Jahr, in dem Italien seinen ersten Konsul in diese Stadt schickte, erinnerte die italienische Botschafterin in den USA, Mariangela Zappia. „Wir sind derzeit das einzige europäische Land, das ein Konsulat in Detroit unterhält, und dies sagt viel über die Beziehungen zwischen Detroit und Italien und natürlich zwischen Detroit und Turin, der Automobilhauptstadt von Italien, aus", sagte Mariangela Zappia. „Italien steht bei Innovationen im Automobilsektor an vorderster Front", bemerkte die Botschafterin und erinnerte an die ‚italienischen Meister', die auf der Auto Show 2023 anwesend sind, insbesondere im Bereich Elektroautos.

„Heute Abend feiern wir nachhaltige Mobilität, nachdem wir bereits den Weltraumsektor und die italienische Mode gewürdigt haben. Wir wollten Nachhaltigkeit als ein grundlegendes Thema verwenden, weil sektorübergreifend ist", sagte die italienische Konsulin in Detroit, Allegra Baistrocchi, Promoterin von „LoveItDetroit". „Italien nimmt bei der Bekämpfung des Klimawandels eine Vorreiterrolle ein und setzt sich international dafür ein. Warum sollte man daher nicht Design als Medium für dieses Thema nutzen?",fügte die Konsulin hinzu.

Kerry Duggan, Nachhaltigkeitsexpertin und CEO von SustainabiliD, einer Organisation, die sie 2017 gegründet hat, nachdem sie verschiedene Beratungspositionen bei der Obama-Biden-Regierung innegehabt hatte, sprach ebenfalls über die Verbindungen zwischen Detroit und Italien. „Eine offensichtliche Gemeinsamkeit ist die Fertigungsindustrie. Und wir produzieren nicht nur Dinge, sondern wir sind innovativ, wir gestalten sie, wir sind beide für Design bekannt. Detroit ist eine UNESCO-Designstadt. Und natürlich sprechen Italien und sein Designerbe für sich selbst", sagte Duggan nach der Moderation des Expertengremiums.

Zu den Referenten des Abends gehörte auch Marco Bruzzano, Senior Vice President, Corporate Strategy & Regulatory Affairs von DTE, dem Energieunternehmen von Detroit. „Unternehmen wie DTE konzentrieren sich darauf, so schnell wie möglich das Ziel der Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Wir haben vor Kurzem angekündigt, dass wir alle unsere Kohlekraftwerke bis 2032 stilllegen werden. Und wir befinden uns auf dem richtigen Kurs, um unsere Emissionen bis 2032 um 85 % zu reduzieren. Das Innovationsökosystem, das wir in Detroit haben, zusammen mit den Automobilunternehmen und Versorgungsunternehmen sowie den Investitionen, die aus der ganzen Welt hier getätigt werden, machen dies zu einem unglaublichen Moment", sagte Bruzzano und betonte, dass „in diesem Moment, in dem der Wandel so viele Menschen betreffen wird, von Unternehmen bis zu Einwohnern, ist es so wichtig, allen Interessengruppen zuzuhören, auf die Bedenken aller Beteiligten einzugehen und sie zu verstehen, damit niemand zurückgelassen wird, während wir durch diesen Übergang navigieren".

