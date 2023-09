Aux États-Unis, LaPresse présente à LoveITDetroit l'innovation et la durabilité du Made in Italy

DETROIT, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- (LaPresse) - Après le succès de l'édition 2022, le Consulat d'Italie à Détroit a relancé sa présence au « Mois du Design de Détroit » à travers le projet « LoveItDetroit », avec une installation dédiée à la durabilité, ouverte au public jusqu'au 30 septembre, au 1001 Woodward Avenue. L'installation vise en particulier à souligner comment les entreprises italiennes ont emprunté la voie de la durabilité, en intégrant cette approche à l'essence du Made in Italy. À l'occasion de l'ouverture du Detroit Auto Show 2023, le salon a accueilli mercredi un comité d'experts et d'acteurs du secteur pour discuter des liens entre la capitale américaine de l'automobile et l'Italie, en particulier Turin, et de la transition énergétique dans le secteur de l'automobile.

LaPresse: USA, at LoveITDetroit showcasing innovation and sustainability of Made in Italy

Les liens entre Detroit et l'Italie remontent à 1899, année du premier salon de l'automobile, et où l'Italie a envoyé son premier consul dans cette ville, a rappelé Mariangela Zappia, ambassadrice d'Italie aux États-Unis. « Nous sommes actuellement le seul pays européen à avoir un consulat à Détroit et cela en dit long sur les relations entre Détroit et l'Italie et, bien sûr, entre Détroit et Turin, la capitale italienne de l'automobile, a déclaré Mme Zappia. L'Italie est à la pointe de l'innovation dans le secteur automobile », a fait remarquer l'ambassadrice, rappelant les « champions italiens » présents au salon de l'automobile 2023, en particulier dans le secteur des voitures électriques.

« Ce soir, nous célébrons la mobilité durable, après avoir rendu hommage au secteur de l'espace et à la mode italienne. Nous voulions utiliser la durabilité comme thème sous-jacent, parce qu'elle touche plusieurs secteurs, a ajouté Allegra Baistrocchi, consule d'Italie à Détroit et promotrice de LoveItDetroit. L'Italie est à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique et se bat pour cela au niveau international, alors pourquoi ne pas utiliser le design comme vecteur de cette cause ? »

Kerry Duggan, experte en durabilité et PDG de SustenaibiliD, une organisation qu'elle a fondée en 2017, après avoir occupé divers rôles de consultante dans l'administration Obama-Biden, a également évoqué les liens entre Détroit et l'Italie. « Notre point commun est que nous créons des choses. Et non seulement nous produisons des choses, mais nous sommes innovants, nous concevons, nous sommes tous deux connus pour notre design. Détroit est une ville UNESCO de design. Inutile de rappeler l'Italie et son patrimoine en matière de design », a déclaré Mme Duggan, après avoir animé le groupe d'experts.

Parmi les intervenants de la soirée figurait également Marco Bruzzano, vice-président senior des affaires régulières de DTE, la compagnie d'énergie de Détroit. « Les entreprises comme DTE s'efforcent d'atteindre le plus rapidement possible un niveau d'émissions nettes nulles. Nous venons d'annoncer que nous fermerons toutes nos centrales à charbon d'ici 2032. De plus, nous sommes sur la bonne voie pour réduire nos émissions de 85 % d'ici 2032. L'écosystème d'innovation que nous avons à Détroit, avec les entreprises automobiles, les services publics, les investissements réalisés dans le monde entier, fait de cette période un moment incroyable », a affirmé M. Bruzzano, soulignant que « en cette période où la transition aura un impact sur un si grand nombre de personnes, des entreprises aux résidents, il est très important d'écouter toutes les parties prenantes, de communiquer et de comprendre les préoccupations de chacun, de s'assurer que personne n'est laissé de côté alors que nous traversons cette transition. »

