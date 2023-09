LaPresse: EUA, na LoveITDetroit apresentando inovação e sustentabilidade do Made in Italy

DETROIT, 15 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- (LaPresse) - Após o sucesso da edição de 2022, o Consulado Italiano em Detroit relançou sua presença no "Mês do Design de Detroit" por meio do projeto "LoveItDetroit", com uma instalação dedicada à sustentabilidade, aberto ao público até 30 de setembro na 1001 Woodward Avenue. Em particular, a instalação tem como objetivo destacar como as empresas italianas seguiram o caminho da sustentabilidade, integrando essa abordagem à essência do Made in Italy. Na ocasião do dia de abertura do Salão do Automóvel de Detroit 2023, a exposição recebeu na quarta-feira um painel de especialistas e stakeholders do setor, para discutir as ligações entre a capital automobilística dos EUA e a Itália, em particular Turim, e a transição energética no setor automotivo.

Os laços entre Detroit e Itália remontam a 1899, ano do primeiro Salão do Automóvel, mesmo ano em que a Itália enviou o seu primeiro cônsul a esta cidade, lembrou a embaixadora italiana nos EUA, Mariangela Zappia. "Atualmente, somos o único país europeu que possui um consulado em Detroit, e isso diz muito sobre as relações entre Detroit e a Itália, e, é claro, entre Detroit e Turim, a capital automobilística da Itália", disse Zappia. "A Itália está na vanguarda da inovação no setor automobilístico", observou o embaixador, lembrando os "campeões italianos" presentes no Salão do Automóvel de 2023, especialmente no setor de carros elétricos.

"Hoje à noite celebramos a mobilidade sustentável, depois de termos comemorado o setor espacial e a moda italiana. Queríamos utilizar a sustentabilidade como um tema subjacente, porque ela atravessa diversos setores", disse a cônsul italiana em Detroit, Allegra Baistrocchi, promotora do 'LoveItDetroit'. "A Itália está na vanguarda da luta contra as mudanças climáticas e está lutando por isso internacionalmente, então por que não usar o design como veículo para essa questão?", acrescentou a cônsul.

Kerry Duggan, especialista em sustentabilidade e CEO da SustenaibiliD, organização que ela fundou em 2017, depois de ter desempenhado vários cargos de consultoria na administração Obama-Biden, também falou sobre as ligações entre Detroit e Itália. "Claramente, ambos temos em comum que criemos coisas. E não só produzimos coisas, somos inovadores, projetamos, somos ambos conhecidos pelo design. Detroit é uma cidade do design da UNESCO. E obviamente não preciso dizer nada sobre a Itália e o patrimônio de seu design", disse Duggan, após moderar o painel de especialistas.

Entre os palestrantes da noite, também Marco Bruzzano, Vice-Presidente Sênior de assuntos regulatórios da DTE, a companhia energética de Detroit. "Empresas como a DTE estão focadas em atingir zero emissões o mais rápido possível. Acabamos de anunciar que retiraremos todas as nossas usinas de carvão até 2032. E estamos no caminho certo para reduzir nossas emissões em 85% até 2032. "O ecossistema de inovação que temos em Detroit, com as empresas automobilísticas, as empresas de serviços públicos e os investimentos que estão sendo feitos do mundo inteiro, tornam este um momento incrível", disse Bruzzano, enfatizando que "neste momento, em que a transição afetará tantas pessoas, desde empresas até residentes, é tão importante ouvir todos os envolvidos, estender a mão e compreender as preocupações de todos, garantindo que ninguém seja deixado para trás enquanto navegamos por essa transição."

