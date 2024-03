L'Arabie saoudite débloque des investissements de plusieurs milliards de dollars afin de devenir une puissance touristique mondiale

L'Arabie saoudite débloque 42 milliards SAR (11 milliards de dollars) pour de nouveaux investissements dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration

L'initiative « Hospitality Investment Enablers » (Facilitation des investissements dans le secteur de l'hôtellerie) vise à créer 120 000 nouveaux emplois

RIYAD, Arabie saoudite, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le ministre saoudien du Tourisme, Son Excellence Ahmed Al-Khateeb, a dévoilé un programme qui stimulera considérablement le secteur touristique du pays, qui connaît une croissance rapide.

L'ambitieux programme Tourism Investment Enabler Program (progamme de facilitation des investissements touristiques) (TIEP) vise à faciliter et rentabiliser les activités touristiques en Arabie saoudite pour que les investisseurs internationaux et locaux puissent prospérer dans l'un des environnements d'investissement touristique les plus compétitifs au monde, grâce à de multiples initiatives.

L'initiative phare « Hospitality Investment Enablers », qui s'inscrit dans le cadre plus large du programme TIEP, est conçue par le ministère du Tourisme en collaboration avec le ministère de l'Investissement. Cette initiative facilitera et augmentera l'offre d'hébergement dans des destinations touristiques ciblées, renforçant ainsi la diversité de l'offre du Royaume et marquant une étape décisive pour faire de l'Arabie saoudite une destination touristique mondiale de premier plan.

Cette initiative globale visera à catalyser les investissements privés dans les principaux sites touristiques du Royaume à hauteur de 42 milliards SAR (11 milliards de dollars) et à favoriser une augmentation annuelle du PIB de 16 milliards de SAR (4 milliards de dollars) d'ici à 2030.

L'initiative phare comprend une série de catalyseurs stratégiques conçus pour améliorer les opérations commerciales et la viabilité des projets. Il s'agit notamment de faciliter l'accès aux terrains appartenant à l'État à des conditions favorables, de rationaliser les processus de développement des projets et de réduire les obstacles à l'entrée sur le marché. De multiples ajustements réglementaires font partie des efforts visant à réduire les coûts d'exploitation et à encourager la croissance du secteur.

Un aspect notable de l'initiative est qu'elle vise à profiter aux collectivités locales de toutes les destinations touristiques. En localisant des services tels que la sous-traitance, la conception et le conseil, le programme vise à créer un impact positif direct sur divers secteurs. Cette approche, associée à plus de 800 milliards de dollars investis pour transformer le paysage touristique, souligne l'engagement de l'Arabie saoudite à améliorer les normes de l'industrie et à offrir des opportunités lucratives aux investisseurs.

L'Arabie saoudite s'attend à ce que l'initiative ait un impact significatif sur le paysage socio-économique, en créant 42 000 nouvelles clés de chambre et environ 120 000 opportunités d'emploi, en favorisant le développement des talents et en soutenant les efforts de saoudisation.

Le programme TIEP au sens large comprend des réformes réglementaires concernant l'octroi de licences touristiques pour de multiples types et échelles d'opérations désormais disponibles afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des investisseurs.

Le ministère du Tourisme a collaboré avec des partenaires de l'ensemble du gouvernement pour rationaliser le processus d'investissement, en réduisant les frais gouvernementaux annuels de près de 22 %, avec l'objectif de les réduire encore dans un avenir proche.

Une autre initiative majeure du programme TIEP est le guichet unique des investissements touristiques, qui sera lancé dans le courant de l'année en collaboration avec le Saudi Business Center. Ce guichet unique offrira tous les services de l'écosystème touristique sous un même toit et accompagnera les investisseurs tout au long de leur parcours d'investissement, en plus de l'intégration en ligne et des expériences numériques.

Son Excellence Ahmed Al Khateeb, ministre du Tourisme, a déclaré : « L'Arabie saoudite offre au monde une riche diversité de cultures et d'expériences. Le programme Vision 2030 a mis l'Arabie saoudite sur la voie de devenir une puissance touristique mondiale, le secteur du tourisme en Arabie saoudite étant un moteur essentiel de la diversification économique.

« En 2023, la demande de permis d'activités touristiques a augmenté de 390 %, et ce n'est que le début. Au cours des 10 prochaines années, l'Arabie saoudite sera le premier investisseur mondial dans ce secteur, car nous continuons à libérer le potentiel de notre pays. »

L'un des principaux objectifs du programme Vision 2030, qui est d'accueillir 100 millions de touristes, a déjà été atteint sept ans plus tôt que prévu, et le programme Tourism Investment Enablers Program est un catalyseur essentiel pour atteindre l'objectif encore plus ambitieux de 150 millions de touristes par an.