Larissa Manoela e Dermotivin® Benzac dão dicas de skincare para peles oleosas e acneicas

SÃO PAULO, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A marca Dermotivin® Benzac, da Galderma, que oferece dermocosméticos para as necessidades do público adolescente no combate à acne e oleosidade da pele, acaba de anunciar a atriz e influenciadora digital Larissa Manoela como sua nova embaixadora.

O ícone teen expôs alguns segredos da sua rotina de skincare que podem ser aplicados facilmente no dia a dia, confira as dicas:

A rotina de skincare ideal para peles mistas, oleosas e com acne deve conter algumas etapas fundamentais, como: limpeza, hidratação e tratamento específico para cada tipo de pele. Para aquelas peles que sofrem com acne, a linha Dermotivin® Benzac, por exemplo, oferece um gel de tratamento que proporciona triplo mecanismo de ação, que ajuda a reduzir cravos e espinhas e regula a oleosidade. A linha conta também o hidratante queridinho da Larissa! O Dermotivin® Benzac Oil Control que é um hidratante matificante com poder de hidratação por até 24 horas, controle de produção de sebo da pele por 12 horas e ainda proporciona um efeito primer, sendo uma opção para utilizar antes da maquiagem. Consultar um dermatologista, beber bastante água e hidratação! Sim, as peles oleosas também precisam ser hidratadas. É importante ressaltar que oleosidade e hidratação são coisas distintas. Não é porque sua pele é oleosa que você não deve hidratá-la. Muito pelo contrário, toda pele precisa ser higienizada, hidratada e protegida corretamente. Mas, para isso, é importante entender com o dermatologista qual é o produto mais indicado para cada uma dessas etapas de acordo com o seu tipo de pele. A Larissa Manoela ainda ressalta que, durante o frio, evita usar muito esfoliante e sabonetes que contenham ingredientes muito abrasivos, como os ácidos. Chocolate x espinhas: Acreditar que chocolate causa espinhas é um grande mito. O que causam as famosas espinhas são, na verdade, as bactérias. Como dica, Larissa indica o perfil @benzacbrasil que tem diversas orientações e vários mitos e verdades que valem muito a pena acompanhar.

Independentemente de qualquer dica de skincare sugerida, é de extrema importância consultar um dermatologista, que saberá avaliar cada caso corretamente e indicar os melhores tratamentos.

Sobre Dermotivin® Benzac

Dermotivin® Benzac é uma marca voltada ao público adolescente e às necessidades específicas dessa faixa etária. Tem como atributos funcionais a eficácia no combate à acne e no controle da oleosidade da pele, e como atributos emocionais a busca pelo resgate da autoestima dos adolescentes que sofrem com a acne e a diminuição do medo de rejeição. A linha é composta por um sabonete líquido, o Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido; por um hidratante matificante, o Dermotivin Benzac Oil Control e um gel de tratamento antiacne, o Dermotivin Benzac Gel. Saiba mais em: www.linhadermotivin.com.br/benzac

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento tópico da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC No 199/2006. AFE No 1.02916.7

