Larissa Manoela revela seus segredos para controlar a oleosidade da pele durante o verão e mantê-la saudável

A atriz Larissa Manoela revelou algumas dicas repassadas por sua dermatologista para ajudá-la com o controle da oleosidade da pele durante a estação mais quente do ano. Segundo a celebridade teen , as etapas para uma rotina de skincare ideal, independentemente da estação, são limpeza, hidratação e cuidado especializado.

"Para a limpeza da minha pele, opto por sabonetes líquidos que contenham ingredientes que proporcionem frescor para a pele, reduzam a oleosidade e o aspecto brilhoso do rosto", comenta Larissa Manoela.

Já a hidratação sempre foi a etapa mais desafiadora para Larissa. Segundo ela, "foi muito complicado encontrar um produto que fosse capaz de hidratar minha pele sem deixar um aspecto oleoso, ainda mais no verão. Atualmente, uso o Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante e tem sido ótimo para mim. Além de hidratar a pele, o produto ainda auxilia no controle da oleosidade e na redução do tamanho dos poros".

Dermotivin® Benzac Oil Control Hidratante Matificante promove hidratação por até 24 horas¹*, auxilia na redução e controle do brilho por até 12 horas²**e ainda ajuda a proteger a camada protetora da pele. Sua composição proporciona um efeito matificante e minimiza o surgimento de alergias na pele³.

De acordo com a Larissa, desde que começou a utilizar o produto, sua pele tem ficado cada vez menos oleosa, sem perder a hidratação.

Para finalizar, a atriz frisa a importância de utilizar protetor solar diariamente. Ainda mais no verão, esse cuidado deve ser redobrado. "Para não deixar minha pele mais oleosa, eu utilizo protetor solar específico para o rosto que tenha textura matte", completa.

Independentemente das dicas fornecidas, é indispensável a avaliação de um dermatologista.

