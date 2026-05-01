L'art traditionnel japonais de l'« Awa Ai » à la Biennale de Venise 2026 : présentation de « La racine de la vie » par l'Atelier Seiran à l'occasion d'un événement officiel organisé en marge

TOKUSHIMA, Japon, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- L'Atelier Seiran participera à la 61e exposition internationale d'art de la Biennale de Venise. Sous le thème de la racine de la vie, l'Atelier mettra en avant son travail lors de l'événement officiel « Fissures of Light » (« Fissures de lumière »), organisé par l'Association Tissali Arts & Cultures en marge de la Biennale. L'exposition se tiendra au sein de l'historique Palazzo Dona dalle Rose du 5 mai au 22 novembre 2026.

Illustration 1 : sélection pour Le Salon 2022, Whirlpools of around Joshi, the season of early spring (Les Tourbillons de Joshi, le Début du Printemps) / Yoko Hashimoto

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Illustration 2 : sélection pour Le Salon 2023 à Paris, Expansion of the Brain (Extension du Cerveau) / Hatsuko Ukigawa

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Illustration 3 : sélection pour Le Salon 2024 à Paris, Parfum des Fleurs de Prunier / Kiyoko Hashimoto

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Illustration 4 : Kimono, Agave / Yoko Hashimoto

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Basé à Tokushima, dans l'une des principales régions productrices d'indigo du Japon, l'Atelier Seiran cultive depuis près de 50 ans une pratique artistique originale, centrée sur l'Awa Ai (indigo Awa). Fondé en 1970 par l'artiste Yoko Hashimoto, l'Atelier a vu le jour à une époque où les teintures synthétiques menaçaient l'artisanat traditionnel. Grâce à la mise au point d'une technique unique par réserve de cire, l'Atelier Seiran a fait de la teinture à l'indigo un langage artistique contemporain qui transcende les frontières de l'artisanat.

L'exposition au Palazzo Dona dalle Rose étend explorer le potentiel créatif des « fissures » culturelles et historiques. « La racine de la vie » de l'Atelier Seiran répond à ce concept en évoquant un royaume primordial qui fait converger nature, temps et vie dans les bleus profonds de l'Awa Ai.

L'exposition conjointe avec l'artiste camerounais Serge Mouangue constitue l'un des points forts de la présentation. Cette collaboration se penche sur les expressions communes de la vie et de la vitalité à travers les cultures, en faisant dialoguer les traditions symboliques camerounaises avec la philosophie basée sur les cycles de la nature qu'incarne l'Awa Ai.

Y participent les artistes Yoko Hashimoto, Hatsuko Ukigawa et Kiyoko Hashimoto. Leurs œuvres, exposées lors d'événements internationaux tels que Le Salon de Paris, jettent un pont entre tradition et innovation dans les domaines de l'art et de la technologie.

Informations relatives à l'exposition :

- Titre : Fissures of Light (Fissures de lumière) (événement officiel en marge de la Biennale de Venise 2026)

- Lieu : Palazzo Dona dalle Rose (Cannaregio 5038, Venise)

- Avant-première : du 5 au 8 mai 2026

- Ouverture au public : du 9 mai au 22 novembre 2026

Profil des artistes : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202604227924-O2-RK3pH91G.pdf

À propos de l'Atelier Seiran : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202604227924-O1-Jpj8TdCJ.pdf

Site internet officiel : https://seiran.art/english