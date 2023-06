L'artiste de renommée internationale Julie Mehretu créera la 20e BMW Art Car : la BMW M Hybrid V8 Art Car sera sur la ligne de départ aux 24 Heures du Mans en 2024

MUNICH et NEW YORK, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- BMW a annoncé aujourd'hui au musée Solomon R. Guggenheim une collaboration avec l'artiste new-yorkaise de renommée internationale Julie Mehretu pour créer la 20e BMW Art Car. Mehretu a été choisie à l'unanimité par un jury international de 13 directeurs et conservateurs de musée, dont Hans Ulrich Obrist (Serpentine Galleries), Richard Armstrong (musée Solomon R. Guggenheim), Koyo Kouoh (Zeitz MOCAA) et Okwui Enwezor (1963 – 2019). BMW inscrira la BMW M Hybrid V8 Art Car de Mehretu aux 24 Heures du Mans en Juin 2024. Cette tradition de près de 50 ans a ravi non seulement les amateurs de sport automobile, mais aussi tous les amateurs de design ou d'arts, de technologie et de mobilité. Depuis 1975, des artistes comme Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Esther Mahlangu, Jenny Holzer, Jeff Koons, Cao Fei et John Baldessari ont créé des voitures pour BMW.

« J'ai aimé les voitures pendant la plus grande partie de ma vie, comme jouets, comme objets, comme possibilités. C'est dans cet espace que je suis le plus excitée de travailler sur la prochaine BMW Art Car, a déclaré Julie Mehretu. L'excitation de la vitesse, les 24 Heures du Mans, tout ce qu'il est possible d'inventer en termes de véhicules hybrides et entièrement électriques comme futurs modes de jeu, toutes les frontières qu'on peut repousser en termes de moyens de transport et de sports motorisés. »

En plus de la voiture, le concept de Mehretu comprend une série d'ateliers translocaux sur les supports qui se déroulent dans huit villes africaines. Les résultats des ateliers seront présentés avec la 20e BMW Art Car au Zeitz MOCAA au Cap en 2025.

