Las aseguradoras se enfrentan a los retos de sostenibilidad social en el mundo, según The Geneva Association

ZURICH, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- En medio de las crecientes expectativas de las partes interesadas de que las empresas tengan un mayor impacto social, un nuevo informe de Geneva Association, The Role of Insurance in Promoting Social Sustainability (El papel de los seguros en la promoción de la sostenibilidad social), destaca el abundante e inherente beneficio social de los seguros al proporcionar estabilidad financiera y tranquilidad a personas y empresas. Geneva Association estima que las aseguradoras contribuyen a la resiliencia financiera mundial con 5-5,5 billones de dólares al año a través de las reclamaciones de seguros y el pago de prestaciones.

New Geneva Association report: The Role of Insurance in Promoting Social Sustainability

Para seguir avanzando en la sostenibilidad social, el informe aconseja a las aseguradoras que perfeccionen sus actividades de suscripción e inversión de impacto, así como la diligencia debida sobre los riesgos vinculados a sus clientes, empresas participadas y operaciones, desde las violaciones de los derechos humanos hasta el sesgo algorítmico.

El informe de Geneva Association propone un marco innovador para que las aseguradoras evalúen su "huella social", inspirado en el enfoque del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero para la divulgación de las emisiones de carbono:

El alcance 1 es el impacto social de una aseguradora sobre sus empleados.

El alcance 2 es el impacto de la aseguradora en las comunidades.

El alcance 3 -el más importante, con diferencia- es el impacto social de la aseguradora en toda la cadena de valor, desde la asunción de riesgos y la prestación de servicios hasta la inversión, tanto en la fase previa (socios de la cadena de valor) como en la posterior (clientes y empresas participadas).

Jad Ariss, director general de Geneva Association, dijo: "Está claro que las empresas tienen que hacer más para promover la sostenibilidad social, especialmente a la luz de las repercusiones de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Las aseguradoras siempre han estado -y seguirán estando- en la vanguardia de esta agenda; la esencia misma del negocio de los seguros es proteger a la sociedad, proporcionar seguridad financiera y tranquilidad, y apoyar la recuperación tras las crisis. Dicho esto, las aseguradoras pueden aumentar su impacto en este espacio y necesitan abordar la ausencia de métricas adecuadas. Esperamos que nuestro informe sirva de guía."

El autor del informe, Kai-Uwe Schanz, director general adjunto y director de Resiliencia Socioeconómica de la Geneva Association, dijo: "El informe recomienda a las aseguradoras que adopten un enfoque de tres niveles para gestionar la sostenibilidad social. En primer lugar, maximizar los impactos sociales intrínsecamente positivos de los seguros; en segundo lugar, proteger esos beneficios mitigando cuidadosamente los impactos potencialmente negativos; y, en tercer lugar, explorar el alcance de los beneficios sociales adicionales, comercialmente viables. Sobre la base de este enfoque, creemos que las aseguradoras pueden mejorar aún más su papel en la oferta de productos socialmente relevantes y trabajar para cerrar las brechas de protección. Esto es más importante que nunca, ya que la transición hacia una economía neta cero debe ser socialmente justa e inclusiva."

La Geneva Association es la única asociación mundial de compañías de seguros; sus miembros son directores generales de seguros y reaseguros. Sobre la base de una rigurosa investigación realizada en colaboración con sus miembros, instituciones académicas y organizaciones multilaterales, la Geneva Association investiga las principales áreas de riesgo que pueden afectar al sector de los seguros, elabora recomendaciones y ofrece una plataforma para que las partes interesadas puedan debatirlas. En total, las empresas de los miembros de la Geneva Association tienen su sede en 26 países de todo el mundo, gestionan 21 billones de dólares en activos, emplean a más de 2,5 millones de personas y protegen a 2.600 millones de personas.

https://www.genevaassociation.org/press-releases/insurers-rising-to-social-sustainability-challenges

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1943078/social_sustainability.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1943079/GA_high_Logo.jpg

SOURCE The Geneva Association