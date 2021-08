Las cinco mejores hamburguesas veganas de 2021, según lo determinado por los sudamericanos

SANTIAGO, Chile, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- abillion, la plataforma de revisión vegana y red social, anunció sus premios a las 5 mejores hamburguesas veganas de 2021, así como la lista global de las 10 mejores hamburguesas veganas del mundo.

Estos premios se determinaron evaluando más de 12.000 reseñas de hamburguesas de origen vegetal publicadas entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Los premios de abillion se basan en las calificaciones del consumidor, la cantidad de reseñas y los puntajes de percepción del consumidor.

Según las reseñas de los consumidores sudamericanos, estas son las cinco mejores hamburguesas veganas de Sudamérica en 2021:

NotBurger (NotCo, Chile ) Hamburguesas de Soja (Vegetalex, Argentina ) Karnevil Simil Carne (Felices Las Vacas, Argentina ) Helado de Agua sabor Dulce de Leche (Felices Las Vacas, Argentina ) Beyond Burger (Beyond Meat, Estados Unidos)

Para ver las 10 mejores hamburguesas veganas del mundo (así como las listas de otras regiones), haga clic aquí.

En función de los datos de la revisión de abillion, el interés de los consumidores por las hamburguesas veganas aumentó tres veces entre julio de 2020 y junio de 2021 en comparación con el año anterior.

NotCo , la marca de la mejor hamburguesa vegana de este año, es una empresa chilena de tecnología alimentaria que produce alternativas de origen vegetal a los productos alimenticios de origen animal. NotCo fue fundada en 2015 y se ha convertido en la empresa de alimentos de más rápido crecimiento en Latinoamérica. Recientemente, NotCo se unió al club de las empresas unicornio con USD 235 millones en su última ronda de financiamiento.

Vegetalex, cuya "Hamburguesa de Soja" es la número 2 este año, es una marca argentina que ha estado creando alternativas vegetarianas desde 1986. Karnevil Simil Carne de Felices Las Vacas ocupa el tercer puesto este año. Esta marca argentina pronto será muy conocida entre los consumidores conscientes de Latinoamérica. Su queso, chocolate y helado fueron algunos de los productos mejor clasificados en nuestros premios el año pasado.

Vikas Garg, fundador y director ejecutivo de abillion, expresó: "La popularidad de los productos de proteínas alternativas está creciendo entre las personas gracias al aumento de la accesibilidad. Estos productos son excelentes alternativas no solo para los veganos, sino para todos. De hecho, el 65 % de nuestros miembros son flexitarianos y omnívoros que buscan reducir su consumo de carne. Nuestra intención con estos premios es celebrar las marcas que aman nuestros miembros, ayudar a los demás a descubrir estos fantásticos productos sostenibles y saludables, y también ayudar a mantener informadas a las marcas sobre las preferencias de los consumidores en sus categorías de mercado. En particular, espero con ansias los premios de las hamburguesas cada año porque, bueno, ¿quién no ama a una buena hamburguesa?"

abillion entrega varios premios y publica artículos de investigación a lo largo del año.

Para obtener imágenes de los productos mencionados, haga clic aquí.

Para consultas de los medios, comuníquese con: [email protected]

Acerca de abillion

En abillion, estamos trabajando para impulsar un movimiento global de alimentos de origen vegetal y productos ecológicos. abillion es una plataforma digital que ayuda a las personas que desean tomar decisiones sostenibles. Mediante la aplicación de abillion, los miembros pueden descubrir alimentos veganos y productos tanto veganos como libres de crueldad animal. abillion, lanzada en 2018 por el director ejecutivo Vikas Garg, es único en el aprovechamiento de las redes sociales para el bien social. Cada vez que un miembro elige sostenibilidad y comparte una valoración, abillion dona USD 1 a una causa que salva vidas y que el miembro puede elegir a través de la aplicación.

La aplicación abillion ha sido descargada por casi un millón de personas en todo el mundo y, a través de su programa de donaciones, la empresa ha donado USD 700.000 a causas que salvan vidas en todo el mundo. Los miembros de abillion en más de 140 países han contribuido con 800.000 reseñas de platos veganos y productos veganos y libres de crueldad. Las reseñas de los consumidores, junto con su información, se comparten con los empresarios y de esa manera influyen en casi 100.000 marcas de todo el mundo a fin de ofrecer opciones más sostenibles.

Nuestra misión es guiar a mil millones de personas en la adopción de un estilo de vida basado en lo vegetal dentro de los próximos 10 años y ser un patrocinador líder en el trabajo relacionado con el bienestar, el rescate y la defensa animal a nivel mundial.

Somos redes sociales para el bien social.

Sitio web: www.abillion.com

FUENTE abillion

SOURCE abillion