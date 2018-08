Las estrellas se alinean de nuevo para la transmisión en vivo de unidos contra el cáncer que tendrá lugar el 7 de septiembre

LOS ÁNGELES, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para Unidos Contra el Cáncer (Stand Up To Cancer, SU2C), división de la Entertainment Industry Foundation (EIF), es un inmenso placer poder anunciar que la comunidad de Hollywood vuelve a reunirse para manifestar su respaldo al sexto especial bienal de recaudación de fondos televisado que tendrá lugar el día viernes 7 de septiembre (de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. ET/PT/de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. CT). Mahershala Ali, Kathy Bates, Katie Couric, Jennifer Garner, Tony Hale, Marg Helgenberger, Ed Helms, Ken Jeong, Marlee Matlin, Matthew McConaughey, Maria Menounos, Jillian Michaels, Trevor Noah, Dak Prescott, Italia Ricci, Rob Riggle, Karla Souza, David Spade, Keith Urban, y Reese Witherspoon participarán en este evento memorable que marca la celebración de 10 años desde la primera transmisión y 10 años de logros en investigación para salvar vidas de SU2C. Más estrellas y artistas se anunciarán en las próximas semanas.

Bradley Cooper, actor nominado a los Premios de la Academia® regresará como coproductor ejecutivo junto conel renombrado equipo de producción para eventos en vivo Done + Dusted, trabajando de nuevo de la mano con el equipo de producción de Unidos Contra el Cáncer después de una exitosa asociación para la transmisión de 2016.

"Al ser testigo del fuerte impacto que ha tenido el cáncer en mi familia, para mí es un inmenso orgullo tener de nuevo el privilegio de trabajar como coproductor ejecutivo de la transmisión de Unidos Contra el Cáncer de este año", afirmó el coproductor ejecutivo de SU2C, Bradley Cooper. "Este show les recuerda a todas las personas que nunca están solas... que hay una comunidad de apoyo allí afuera cuando más lo necesitan. Este es el poder de SU2C. Cabe resaltar que la transmisión presenta el progreso significativo que se está haciendo en la lucha contra el cáncer, con ello se infunde esperanza en aquellas personas que afrontan la enfermedad. Esta transmisión de una hora nos une a todos para recaudar fondos a fin de desarrollar tratamientos más efectivos para salvar vidas ahora".

La transmisión se hará en vivo desde The Barker Hangar en Santa Monica, CA. Como en años pasados, ABC, CBS, FOX y NBC, junto con AT&T AUDIENCE Network, Bloomberg TV, Bravo, Discovery Life, E!, EPIX, Escape, ESPNEWS, FM, Freeform, FS2, FXM, FYI, Galavision, HBO, HBO Latino, ION Television, Jewish Life TV, Laff, Logo, MTV2, Nat Geo WILD, PeopleTV, REELZ, SHOWTIME, Smithsonian Channel, STARZ, STARZ ENCORE, STARZ ENCORE ESPAÑOL, TNT, Univision Puerto Rico, y WGN America donarán una hora en horario de máxima audiencia simultáneo y libre de comerciales para la transmisión, y estamos a la espera del anuncio de más cadenas que se unirán a esta noble causa. Después de la transmisión en vivo, esta emisión podrá verse también en ComedyCentral.com y la aplicación de Comedy Central, así como en sus socios de video por encargo. Aspire TV transmitirá el evento de Unidos Contra el Cáncer el sábado, 8 de septiembre de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. ET/PT/10:00 a. m. CT. Toda la transmisión también estará disponible para transmisión en vivo y por encargo en Hulu.

Por tercera vez, Unidos Contra el Cáncer Canadá emitirá de forma simultánea una transmisión disponible en Canadá para las cuatro principales cadenas en idioma inglés de este país: CBC, City, CTV, y Global, así como los servicios canadienses AMI, A.Side, BBC Earth, CHCH, CHEK, Cottage Life, Fight Network, Game TV, HIFI, Hollywood Suite, Love Nature, Makeful, NTV, OUTtv, Smithsonian Channel Canada, T+E, y YES TV. Adicionalmente, el show se transmitirá en vivo en la aplicación CBC TV, cbc.ca/watch, CBS All Access, CTV GO y CTV.ca, Global GO y GlobalTV.com, y estará disponible por encargo en TELUS Optik TV en Canadá.

"La transmisión para este año de Unidos Contra el Cáncer estará llena de historias inspiradoras y esperanza que nos unirán a todos en una causa común", señaló Katy Mullan, productor ejecutivo en Done + Dusted. "Presentaremos los pacientes, sobrevivientes, doctores, enfermeros e investigadores que están en el frente de la lucha contra el cáncer día tras día. Igualmente, se resaltará la importancia de la ciencia innovadora que financia SU2C, que gracias a su desarrollo está cambiando el panorama de la investigación del cáncer y salvando vidas. Será una celebración del progreso que se está alcanzando y una confirmación de que cuando nos reunimos, podemos lograr grandes cosas".

Las primeras cinco transmisiones del SU2C tuvieron lugar el 5 de septiembre de 2008, 10 de septiembre de 2010, 7 de septiembre de 2012, 5 de septiembre de 2014 y el 9 de septiembre de 2016 y se presentaron en más de 190 países. Las transmisiones del SU2C de 2014 y 2016 también se televisaron en Canadá.

La transmisión de 2018 es especialmente importante para SU2C porque en esta ocasión se conmemorarán diez años de generar consciencia y recaudar fondos para investigaciones innovadoras del cáncer que están ayudando a salvar vidas en este preciso momento. Las estrellas que han participado en las últimas cinco transmisiones incluyen a Jessica Alba, Halle Berry, Matt Bomer, Jordana Brewster, Marcia Cross, Sheryl Crow, Matt Damon, Viola Davis, Michael Douglas, Robert Downey Jr., Jesse Tyler Ferguson, America Ferrara, Dave Franco, Tony Goldwyn, Tony Hale, Jon Hamm, Tom Hanks, Marg Helgenberger, Ed Helms, Felicity Huffman, Samuel L. Jackson, Ken Jeong, Scarlett Johansson, Anna Kendrick, Jaime King, Eva Longoria, Lori Loughlin, Rob Lowe, Kyle MacLachlan, Sonequa Martin-Green, Jillian Michaels, Gwyneth Paltrow, Italia Ricci, Rob Riggle, Seth Rogen, Julia Roberts, Jimmy Smits, Brenda Song, Ben Stiller, Emma Stone, Eric Stonestreet, Alison Sweeney, Taylor Swift, Maura Tierney, Justin Timberlake, Bree Turner, Sofia Vergara, Denzel Washington, Kerry Washington, Kristen Wiig, Charlie Wilson, Rita Wilson, y Reese Witherspoon. La transmisión de 2016 contó con presentaciones musicales de Celine Dion, Charlie Puth, Alessia Cara y Gallant, así como de Dierks Bentley, quien contó con la compañía de Keith Urban y Little Big Town.

A la fecha, se han recaudado más de $480 millones para respaldar novedosas investigaciones del cáncer adelantadas por SU2C. La organización ha reunido más de 1,500 de los mejores científicos de más de 180 instituciones líderes con un énfasis en equipos colaborativos y multidisciplinarios que entregan nueva terapias y tratamientos para los pacientes de cáncer. Los científicos trabajan de la mano en 24 "Equipos de Ensueño" con el sello de Unidos Contra el Cáncer, entre un total de 79 becas y subvenciones para equipos científicos, cuya investigación está enfocada en poner fin al cáncer como una de las causas principales de muertes a nivel mundial. Los investigadores financiados por SU2C han planificado, lanzado o completado más de 180 estudios clínicos que involucran más de 12,000 pacientes.

Los resultados han sido excepcionales. En menos de 10 años, la investigación de SU2C ha contribuido a que la FDA apruebe cinco nuevas terapias para el cáncer, lo que incluye tratamientos para cáncer de mama, ovarios y páncreas y leucemias de difícil tratamiento. Se han presentado resultados adicionales de ensayos clínicos, o están cerca de su finalización, para cáncer de seno, colon, ovarios y próstata, así como para melanoma metastásico. Unidos Contra el Cáncer ha suministrado financiación sustancial para el estudio de inmunoterapia en la lucha contra el cáncer y ha avanzado en el desarrollo de tecnologías relativas al uso de pruebas de sangre destinadas a identificar el cáncer en etapas tempranas, escaneo para comprender la progresión de tumores, y medicina de prevención a través de nuevas herramientas de laboratorio.

El variado y polifacético grupo de científicos de SU2C es supervisado por un comité asesor científico de alto nivel presidido por el ganador del premio nobel, Phillip A. Sharp, Ph.D., catedrático del Massachusetts Institute of Technology. La mayoría de las subvenciones son administradas por el socio científico de SU2C, la Asociación Americana para Investigación sobre el Cáncer (American Association for Cancer Research, AACR), la principal y más grande organización profesional del mundo dedicada a promover la investigación del cáncer.

Otros miembros del Comité Asesor Científico (Scientific Advisory Committee, SAC) de SU2C incluyen a los vicepresidentes Raymond N. DuBois, M.D., Ph.D., decano de la Facultad de Medicina, y profesor de los Departamentos de Bioquímica y Medicina, Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston; Lee J. Helman, M.D., profesor del Escuela de Medicina de Keck, Universidad de Carolina del Sur, y director del Programa de Investigación del Cáncer, Hospital de Niños de Los Ángeles; Arnold J. Levine, Ph.D., profesor emérito de biología de sistemas en el Instituto para Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey; y William G. Nelson, M.D., Ph.D., director del Centro Integral de Tratamiento del Cáncer Johns Hopkins Sidney Kimmel en Baltimore. El Comité Asesor Científico del SU2C Canadá cuenta con dos copresidentes: Alan Bernstein O.C., O.Ont., Ph.D., presidente de FRSC y director ejecutivo del Instituto Canadiense para Investigación Avanzada (Canadian Institute for Advanced Research, CIFAR) y el Dr. Sharp. Los proyectos son administrados por AACR Internacional-Canadá y el Unidos Contra el Cáncer Canadá.

La Liga Profesional de Béisbol (Major League Baseball) es un donante fundador del SU2C y ha suministrado anualmente de forma continua su asistencia financiera y su apoyo incondicional a la creciente ola de Unidos Contra el Cáncer ha sido fundamental para captar la emoción de los hinchas a nivel mundial y lograr su participación, principalmente en sus dos eventos globales más grandes: el Juego de Todas las Estrellas de la MLB y la Serie Mundial. Además de la MLB, otros donantes "Renombrados" de SU2C incluyen Bristol-Myers Squibb Company, Lustgarten Foundation for Pancreatic Cancer Research y Mastercard. Los donantes "Visionarios" incluyen a CVS Health, Genentech, miembro del Grupo Roche y la Fundación Sidney Kimmel.

Otros donantes y colaboradores importantes adicionales incluyen American Airlines, American Cancer Society, Merck, Rally Health, Inc., St. Baldrick's Foundation y el Instituto de Investigación Van Andel. Otros asistentes y colaboradores clave incluyen la iniciativa LUNG FORCE de la Asociación Americana del Pulmón (American Lung Association), Fundación de Investigación del Cáncer de Seno (Breast Cancer Research Foundation), Farrah Fawcett Foundation, Fideicomiso Familiar de Laura Ziskin, LUNGevity Foundation, Coalición Nacional contra el Cáncer de Ovarios (National Ovarian Cancer Coalition), Alianza del Fondo de Investigación del Cáncer de Ovarios (Ovarian Cancer Research Fund Alliance), Sociedad para Inmunoterapia del Cáncer (Society for Immunotherapy of Cancer) y el colaborador internacional Cancer Research UK.

La Sociedad Canadiense del Cáncer (Canadian Cancer Society, CCS) y los Institutos Canadienses de Investigación en Salud (Canadian Institutes of Health Research, CIHR) están colaborando de forma activa con SU2C Canadá. La CCS también es colaboradora del Equipo de Ensueño inaugural de Unidos Contra el Cáncer Canadá – Sociedad del Cáncer Canadiense para el Cáncer de Seno, junto con el Instituto de Ontario para la Investigación del Cáncer (Ontario Institute for Cancer Research, OICR). Los colaboradores en el Equipo de Ensueño de células madre para el cáncer de Unidos Contra el Cáncer Canadá incluyen CIHR, Cancer Stem Cell Consortium, Genome Canada y OICR. AstraZeneca Canada y MasterCard son las dos primeras empresas que tomaron la sabia decisión de respaldar al SU2C Canadá.

Sobre Unidos Contra el Cáncer

Unidos Contra el Cáncer (SU2C) recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación y conseguir rápidamente nuevas terapias para los pacientes y salvar vidas ahora. SU2C, que es una división de Entertainment Industry Foundation (EIF), fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo colaborativo de investigación del cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el sobre el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Para abril de 2018, más de 1,500 científicos que representan a más de 180 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por SU2C.

El personal de SU2C y la Asociación Americana para la Investigación sobre el Cáncer (nuestro socio científico) trabajan bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, Ph.D. para implementar rigurosos y competitivos procesos de revisión destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas para entrega de financiación, supervisar la administración de las subvenciones y verificar que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación.

Los miembros actuales del Consejo de Fundadores y Asesores (Council of Founders and Advisors, CFA) del SU2C incluyen a Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Sung Poblete, Ph.D., R.N., se ha desempeñado como presidenta y directora ejecutiva de SU2C.

Para obtener más información acerca de Unidos Contra el Cáncer, visite www.StandUpToCancer.org/.

Sobre la Entertainment Industry Foundation

Fundada en 1942, la Entertainment Industry Foundation (EIF) es una organización polifacética que ocupa un lugar único en el mundo de la filantropía. Al movilizar y aprovechar la poderosa voz y talentos creativos de la industria del entretenimiento, así como cultivar el respaldo de organizaciones (públicas y privadas) y filántropos comprometidos con la responsabilidad social, EIF genera consciencia y recauda fondos, desarrollando y mejorando programas a nivel local, nacional y global que hacen posible lograr cambios sociales positivos. Para más información, visite www.eifoundation.org.

Sobre la Asociación Americana para la Investigación sobre el Cáncer (AACR)

Fundada en 1907, la AACR es la principal y más grande organización profesional dedicada a promover la investigación sobre el cáncer y su misión es prevenir y curar el cáncer. Los miembros de la AACR incluyen más de 40,000 investigadores de laboratorios, traslacionales y clínicos; científicos de poblaciones; otros profesionales de atención médica; y defensores de pacientes residentes en 120 países. La AACR dirige todo el espectro de experiencia de la comunidad del cáncer para acelerar el progreso en la prevención, biología, diagnóstico y tratamiento del cáncer al realizar anualmente más de 30 conferencias y talleres educativos, la Reunión Anual de la AACR es la más grande de la organización con más 22,600 asistentes. Adicionalmente, la AACR publica ocho revistas científicas prestigiosas y revisadas externamente por expertos, y una revista para sobrevivientes, pacientes y sus cuidadores. La AACR financia investigaciones meritorias de forma directa e igualmente lo hace en cooperación con diferentes organizaciones dedicadas al tratamiento del cáncer. Como Socio Científico de Unidos Contra el Cáncer, la AACR ofrece sus servicios de revisión externa por expertos, administración de subvenciones y revisión científica de equipos científicos y subvenciones de investigadores individuales en investigaciones de cáncer que muestren un potencial de beneficio para los pacientes a corto plazo. La AACR se comunica de forma activa con legisladores y otros encargados de crear leyes para comunicarles el valor que tienen la investigación del cáncer y las ciencias biomédicas para salvar vidas de esta enfermedad. Para más información sobre la AACR, visite www.AACR.org.

http://www.StandUpToCancer.org | facebook.com/SU2 C | Instagram: @SU2C | Twitter: @SU2C

Entertainment Industry Foundation

