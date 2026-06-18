Las experiencias funcionan. Pero, ¿están las marcas invirtiendo en las adecuadas?

Los resultados del nuevo Informe de Impacto del Marketing Experiencial (EMIR, por sus siglas en inglés) sugieren que las decisiones que toman los profesionales del marketing antes de que comience un evento pueden tener la mayor influencia en lo que sucede después de que finaliza

CANNES, France, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Informe de Impacto del Marketing Experiencial (EMIR) del año pasado ayudó a responder una pregunta que los profesionales del marketing llevaban años haciéndose: ¿Las experiencias impulsan los resultados empresariales?

La respuesta fue sí. Pero eso planteó una pregunta más importante: si las experiencias funcionan, ¿por qué algunas superan con creces a otras?

New Experiential Marketing Impact Report (EMIR) findings suggest the choices marketers make before an event begins may have the greatest influence on what happens after it ends.

EMIR: The Deeper Dive, que se presenta esta semana, se basa en la investigación original de Spiro para explorar las opciones de experiencia más estrechamente vinculadas a la confianza, la recomendación y la intención de compra. A partir de nuevos datos recopilados de otros 2.000 asistentes a eventos B2B y B2C, los resultados sugieren que la diferencia entre una buena experiencia y una excelente puede tener menos que ver con el presupuesto y el espectáculo, y más con un diseño intencional.

Entre los primeros hallazgos:

La participación impulsó una mayor intención de compra, y las experiencias interactivas casi duplicaron dicha intención .

. La confianza se construyó a través del personal, y el 43% mencionó a los empleados capacitados como un factor clave .

. La emoción impulsó la difusión, y el 44% compartió en redes sociales experiencias que les sorprendieron o con las que se sintieron identificados.

"La mayoría de los profesionales del marketing ya no cuestionan el valor de las experiencias", declaró Carley Faircloth-Kilmurray, directora global de Marketing, Estrategia y Activación de Marcas de Spiro. "Lo que se preguntan es cómo sacar más provecho de las experiencias en las que ya invierten. ¿Qué momentos son importantes? ¿Qué genera confianza? ¿Qué transforma a alguien de simple observador en defensor de la marca? En eso se centra esta nueva investigación".

Para las marcas que se enfrentan a una presión cada vez mayor por demostrar su impacto, los resultados ofrecen una guía práctica para diseñar experiencias con mayor intencionalidad y tomar decisiones de inversión más informadas.

"No se trata de crear una fórmula para la creatividad", afirmó Dane Aloe, vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Medición de Spiro. "Se trata de ayudar a los profesionales del marketing a comprender dónde deben centrar sus esfuerzos. Las decisiones que se toman antes de que un asistente llegue pueden influir en lo que sucede mucho después de que se haya marchado".

El informe completo EMIR: The Deeper Dive se publicará a finales de este año. Los profesionales del marketing pueden inscribirse en la lista de espera para obtener acceso anticipado en spiro.com.

Mientras tanto, pueden explorar el informe original de EMIR, acceder al kit de herramientas de EMIR y experimentar la investigación en acción a través del Laboratorio en Vivo de EMIR.

Acerca de Spiro

Spiro (sp-ai-ro) es una agencia global de experiencias, con un enfoque estratégico y una fuerte orientación creativa, que ayuda a las marcas a construir relaciones más sólidas con las audiencias más importantes. Centrada en potenciar el impacto de la marca, Spiro combina estrategia, creatividad y medición para diseñar experiencias que generan tanto conexión emocional como impacto comercial. Más información en spiro.com.

Contacto para los medios

Melissa Burns

Directora sénior de Marketing

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