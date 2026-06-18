Les expériences portent leurs fruits. Mais les marques investissent-elles dans les bonnes ?

Les conclusions du nouveau rapport EMIR (Experiential Marketing Impact Report) suggèrent que les choix des professionnels du marketing avant le début d'un événement pourraient avoir une influence déterminante sur ce qui se passe après sa conclusion.

CANNES, France, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le rapport EMIR (Experiential Marketing Impact Report) de l'an dernier a permis d'apporter une réponse à une question que les professionnels du marketing se posaient depuis des années : Les expériences ont-elles une incidence sur les résultats de l'entreprise ?

La réponse était oui. Mais cela a soulevé une question plus importante : Si les expériences fonctionnent, pourquoi certaines sont-elles nettement plus efficaces que d'autres ?

New Experiential Marketing Impact Report (EMIR) findings suggest the choices marketers make before an event begins may have the greatest influence on what happens after it ends.

Un aperçu lancé cette semaine, EMIR: The Deeper Dive, s'appuie sur les recherches originales de Spiro pour explorer les choix d'expériences les plus étroitement liés à la confiance, à la recommandation et à l'intention d'achat. S'appuyant sur de nouvelles analyses issues de 2 000 participants supplémentaires à des événements B2B et B2C, les résultats suggèrent que la différence entre une bonne expérience et une expérience exceptionnelle dépendrait moins du budget et du spectacle que d'une conception réfléchie.

Parmi les premières conclusions :

La participation a renforcé l'intention d'achat, les expériences interactives ayant presque doublé l'intention d'achat .

. La confiance s'est construite grâce aux personnes : 43 % des personnes interrogées ont cité le professionnalisme du personnel comme un facteur clé.

comme un facteur clé. Une amplification alimentée par les émotions : 44 % des personnes ont partagé sur les réseaux sociaux des expériences qui les ont surprises ou qui ont trouvé un écho en elles.

« La plupart des professionnels du marketing ne remettent plus en question la valeur de l'expérientiel », a déclaré Carley Faircloth-Kilmurray, directrice mondiale du marketing, de la stratégie et des activations de marque chez Spiro. « Ce qu'ils se demandent, c'est comment tirer davantage parti des expériences dans lesquelles ils investissent déjà. » Quels sont les moments qui comptent ? Qu'est-ce qui renforce la confiance ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne passe du statut d'observateur à celui de défenseur ? « C'est précisément sur ce point que porte cette nouvelle étude. »

Pour les marques confrontées à une pression croissante pour démontrer l'impact, ces conclusions offrent des conseils pratiques pour concevoir des expériences plus ciblées et prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

« Il ne s'agit pas ici de mettre au point une formule pour la créativité », a déclaré Dane Aloe, vice-président exécutif chargé de la stratégie et de l'évaluation chez Spiro. « Il s'agit d'aider les professionnels du marketing à comprendre où miser. » « Les décisions prises avant même l'arrivée d'un participant peuvent avoir des répercussions bien après son départ. »

Le rapport intégral EMIR: The Deeper Dive sera publié dans le courant de l'année. Les professionnels du marketing peuvent dès à présent s'inscrire sur la liste d'attente pour bénéficier d'un accès anticipé sur le site spiro.com.

En attendant, ils peuvent consulter le rapport EMIR original, accéder à la boîte à outils EMIR et découvrir la recherche en action via l'EMIR Live Lab.

À propos de Spiro

Spiro (spaï-roh) est une agence expérientielle mondiale, guidée par une vision stratégique et animée par la créativité, qui aide les marques à tisser des liens plus profonds avec les publics qui comptent le plus pour elles. En accélérant la gravité de la marque (Brand Gravity), Spiro allie stratégie, créativité et évaluation pour concevoir des expériences qui favorisent à la fois le lien émotionnel et l'impact commercial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur spiro.com.

Contact presse

Melissa Burns

Directrice principale du marketing

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