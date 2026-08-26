Las Fiestas en el Disneyland Resort regresan con tradiciones clásicas y festivales favoritos del 13 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027

La alegría navideña llega por todo lo alto en el Disneyland Resort con Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos luciendo sus nuevos trajes que capturan el espíritu de las aventuras invernales y las celebraciones alpinas. Este año también debuta una nueva parada en la ruta navideña de Santa Claus. A partir del 13 de noviembre hasta el 24 de diciembre, Santa será visto en Mickey's Toontown Trolley Barn, cerca de Roger Rabbit's Car Toon Spin en Disneyland Park, así como en Redwood Creek Challenge Trail en Disney California Adventure Park, donde los visitantes podrán compartir con él sus deseos para las fiestas y tomarse una foto.

El espectáculo nocturno "World of Color - Season of Light" regresa a Disney California Adventure Park con momentos de películas de Walt Disney Animation Studios como "La Bella y la Bestia" (Beauty and the Beast) y éxitos de Disney y Pixar como "Intensa-mente" (Inside Out), acompañados de temas clásicos de las fiestas y canciones favoritas del público. El desfile "A Christmas Fantasy Parade" vuelve a Disneyland Park, con personajes queridos de Disney acompañados de soldados de juguete, renos y galletas de jengibre bailarines.

También regresa "Believe… in Holiday Magic", un espectáculo nocturno deslumbrante en Disneyland que ofrece fuegos artificiales y una "nevada" mágica". Como es habitual durante esta temporada, algunas atracciones se transforman para lucir así el espíritu navideño, como Haunted Mansion Holiday e "it's a small world" Holiday en Disneyland, y Mater Jingle Jamboree y Luigi's Joy to the Whirl sumándose a la celebración en Disney California Adventure.

Un paraíso invernal de cuento de hadas espera a los visitantes en el Castillo de la Bella Durmiente que se transforma en el Sleeping Beauty's Winter Castle, con carámbanos destellantes, coronas navideñas y decoración tradicional. Cada atardecer tiene lugar el Wintertime Enchantment at Sleeping Beauty's Winter Castle, con más de 80,000 luces parpadeantes y una "nevada" en partes de Main Street, U.S.A., y en otras localizaciones en Disneyland.

Los visitantes se pueden llevar a casa un toque de la magia navideña de Disney gracias a las colecciones de mercancía para la temporada como la colección de Mickey Mouse and Family Christmas Collection y la Disney Vintage Holiday Collection, que cuentan con ropa, accesorios, decoración para el hogar y toda clase de regalos para todo el mundo.

Hay mucho que saborear y coleccionar durante esta temporada en el Disneyland Resort. Por tiempo limitado, estará disponible comida y bebida como el batido Mickey de menta y galleta de chocolate en Schmoozies! o el sándwich de pollo crujiente con arándanos en Galactic Grill. Entre las novedades, destacan el palomero de Mickey Train Light-Up y el "sipper" o vaso térmico Holiday Stitch Christmas Tree, que pueden convertirse en regalos memorables.

Para añadir más alegría navideña, los visitantes pueden unirse al Holiday Time at the Disneyland Resort Guided Tour en Disneyland (disponible con un costo adicional). En este tour se cuentan historias entrañables de Walt Disney y su familia, se descubren tradiciones típicas de las fiestas por todo el mundo y cuenta con un área reservada de visionado para "A Christmas Fantasy Parade".*

Disney Festival of Holidays en Disney California Adventure Park

Disney Festival of Holidays regresa a Disney California Adventure a partir del 13 de noviembre de 2026. En este festival cultural la Navidad cobra vida a través de la música y el baile, comida y bebida deliciosa y celebraciones encantadoras inspiradas en cómo las familias celebran esta época tan especial del año.

El espíritu de la temporada cobra vida con entretenimiento animado que incluye a los soldaditos de juguete (Holiday Toy Drummers) y el desfile multicolor "Mickey's Happy Holidays". En días selectos, Mirabel y sus amigos cuentan historias y cantan canciones de la película de Disney Animation "Encanto" en "Mirabel's Gifts of the Season" en Paradise Gardens Park, mientras que el dúo Mariachi Alegría de Disneyland y Miguel de la película de Pixar "Coco" interpretan versiones bilingües de clásicos navideños en "A Musical Christmas with Mariachi Alegría de Disneyland & Miguel!" en Buena Vista Street.

Este año regresa Disney ¡Viva Navidad!, donde las fiestas se celebran con música en vivo, menús especiales y apariciones de personajes, todo ello inspirado en las tradiciones latinoamericanas. En días selectos tiene lugar la Disney ¡Viva Navidad! Street Party, con actuaciones de Los Tres Caballeros acompañados de bailarines folklóricos mexicanos y mariachis, bailarines brasileños de samba y mucho más. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy y Los Tres Caballeros lucen sus trajes para las fiestas en Paradise Gardens Park, donde cruzan camino con los visitantes.

A lo largo y ancho de California Adventure se encuentran seis mercaditos de comida (Festive Food Marketplaces) donde pueden saborear las mejores delicias de las fiestas. Los mercaditos ofrecen una combinación de platos y bebidas novedosos y otros de favoritos, como el sabroso adobo de panceta de cerdo estofada. Por un costo adicional, el Sip and Savor Pass incluye seis cupones digitales que pueden ser canjeados por comida y bebidas sin alcohol selectas en mercaditos participantes y en restaurantes selectos en Disney California Adventure.**

Fiestas mágicas en los Hoteles del Disneyland Resort

La celebración continúa en los Hoteles del Disneyland Resort, donde experiencias especiales crean un ambiente acogedora. A lo largo de la temporada, Santa Claus reparte júbilo navideño en sus apariciones en horas selectas en el Disneyland Hotel, el Pixar Place Hotel y el Disney's Grand Californian Hotel & Spa.

En el lobby del Disney's Grand Californian Hotel & Spa, los visitantes pueden disfrutar de la dulce vista del pan de jengibre en exhibición, que mide 7 pies (2.1 metros), inspirado en la arquitectura artesanal o "Craftsman" tan distintiva del hotel.

Los visitantes pueden celebrar las fiestas en los restaurantes con tres experiencias con personajes que regresan por tiempo limitado, incluyendo Goofy's Kitchen Celebrates the Holidays! en el Disneyland Hotel. En el Storytellers Cafe en Disney's Grand Californian Hotel & Spa, Daisy's Holiday Pajama Party sirve desayuno y almuerzo, mientras que Mickey's Christmas Carol Feast se celebra durante la cena. Las reservaciones estarán disponibles en unos días.

En el Broken Spell Lounge del Disneyland Hotel se ofrece un menú y dulces tradicionales para las fiestas, mientras que en el Tenaya Stone Spa at Disney's Grand Californian Hotel & Spa se incluye el Joy of Holiday, un tratamiento corporal especial para la temporada.

Para los visitantes que deseen aprovechar al máximo la temporada, pueden optar por extender la diversión con unas vacaciones de varios días o estancias en los Hoteles del Disneyland Resort. Los visitantes pueden disfrutar de descuentos de hasta un 20% en estancias seleccionadas de tres o más noches para visitas entre el 11 de octubre y el 18 de diciembre de 2026 en un Disneyland Resort Hotel, con reservaciones a partir del 22 de septiembre de 2026, sujetas a disponibilidad y restricciones.***

Las Fiestas brillan en Downtown Disney District

El Downtown Disney District deslumbra con paisajes navideños, compras tradicionales, bocados y bebidas especiales y entretenimiento en vivo a lo largo de las fiestas.

En el Downtown Disney LIVE! Stage, los visitantes pueden disfrutar de una "nevada" cada noche, así como de un calendario de actuaciones de bandas y DJs con las que seguir celebrando la Navidad interpretando temas clásicos de la temporada para el disfrute de todos.

Las familias pueden embarcarse en una aventura de lo más festiva en el Chip and Dale's Ornament Trail. Con la compra de un mapa de actividades en tiendas participantes, los visitantes pueden buscar adornos ocultos por todo el distrito y canjearlos por un recuerdo de las fiestas.****

En cada esquina del distrito, los aromas y sabores esperan a los visitantes gracias a los menús de temporada y a los dulces y bebidas tradicionales en establecimientos participantes.

Estas Navidades la magia aparece en cada esquina, ya sea en la decoración resplandeciente, las delicias tradicionales, el entretenimiento entrañable y las tradicionales maravillosas. Las Fiestas en el Disneyland Resort ofrecen a los visitantes mil y una formas de celebrar la Navidad y crear recuerdos memorables con la familia y los amigos.

Acerca de Disneyland Resort

El Disneyland Resort, en Anaheim, California, cuenta con dos parques temáticos espectaculares —Disneyland Park (el parque temático original de Disney) y Disney California Adventure—, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, el complejo de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Los Hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel —ambas propiedades calificadas con Cuatro Diamantes por la AAA— y Pixar Place Hotel. Cuando Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar que sigue haciendo uso de la creatividad, la tecnología y la innovación para que las historias alcancen cotas nuevas y nunca vistas. Abierto cada día, todo el año. Para más información visite DisneylandEspanol.com.

Para acceder a un parque, se requiere de una reservación para el parque temático y de un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Las reservaciones para los Parques son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Los parques, las atracciones, el entretenimiento, las experiencias, los servicios y las propuestas pueden ser modificadas, limitadas en disponibilidad o no estar disponibles, y estar sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. La entrada al parque y las propuestas no están garantizadas. Visite DisneylandEspanol.com/actualizaciones para más información sobre su visita al Disneyland® Resort.

*Se requiere tarifa separada y reservación para el tour, y se requiere tanto la entrada válida al parque temático como la reservación para entrar al parque. Aplican otras restricciones. Sujeto a disponibilidad, cambios o cancelación sin previo aviso.

**El Sip and Savor Pass para este evento caducará en la fecha indicada y no será válido para ningún otro evento u ocasión. Los pases no son reembolsables, están sujetos a restricciones y exclusiones y no son válidos como admisión para el Parque Temático. Algunas ofertas del menú puede que sean raciones de degustación y no un plato completo. Para acceder al parque se requiere de un boleto de admisión válido y de una reservación para el parque temático.

***Se requiere de una estancia consecutiva de 3 noches o más, y la cancelación de cualquier noche puede afectar la disponibilidad del descuento. Los ahorros están basados en el precio sin descuento de la estancia en la misma habitación y el mismo hotel y solo son válidas para las noches del 11 de octubre de 2026 al 18 de diciembre de 2026. Las reservaciones pueden llevarse a cabo del 22 de septiembre de 2026 al 15 de diciembre de 2026; el viaje debe concluir el 19 de diciembre de 2026 como fecha máxima. Solo válido para habitaciones Standard, Premium, Deluxe, Duo Studio, Deluxe Studio, Villas de 1 Habitación, Preferred y Woods/Garden/Courtyard; así como habitaciones Concierge y Suites selectas. Oferta no válida para habitaciones reservadas previamente. Se requiere reservación anticipada. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. Excluye tasas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reservación, y se aplican restricciones de ocupación por habitación. Pueden aplicarse cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. La oferta se aplica una vez por reserva y no es válida en combinación con ningún otro descuento u oferta de hotel. Sujeta a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se requiere de un boleto de admisión y de una reservación al Parque Temático por separado para la misma fecha y el mismo parque con el fin de poder acceder al mismo. En DisneylandEspanol.com/actualizaciones encontrará más información para su visita al Disneyland® Resort.

****La persecución de Chip and Dale en el Sendero de Ornamentos está sujeta a cancelación o cambio sin previo aviso, incluyendo, sin limitación, fechas, recuerdos y precios. Se aplican límites de compra. Ya sea que decidas buscar los adornos o no, devuelve tu mapa por un pequeño recuerdo. 1 Mapa = 1 Recuerdo. Los mapas son válidos para canjear hasta el 6/1/2027, o mientras duren los suministros de recuerdos.

FUENTE Disneyland Resort