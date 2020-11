Las firmas textiles sostenibles presentan soluciones ecológicas online el 11 y 12 de noviembre

Como proveedor del 70% de los textiles funcionales del mundo, las firmas textiles taiwanesas son rápidas en actuar para minimizar las huellas medioambientales y ser más responsables socialmente. Mediante la innovadora investigación y desarrollo, los tejidos sostenibles se desarrollan a partir de materiales biológicos residuales y botellas PET para ayudar a reducir la carga sobre el planeta.

Día 1 (11 de noviembre, 9 AM CET): Tres compañías presentan tejidos sostenibles:

Yi Shin Textile Industrial Co., Ltd. presenta la serie biodegradable Magic Yarn que es verde y funtional.

Camangi Corporation utiliza escamas de pescado con su tecnología de fibra biónica UMORFIL para crear tejidos respetuosos con la piel, que mantengan la hidratación.

Four Elements Energy Biotechnology Co., Ltd. muestra que su Talent Yarn reciclado inyectado con tecnología Zinc ofrece funciones antibacterianas y antiorden.

Día 2 (12 de noviembre, 9 AM CET): Tres compañías muestran soluciones ecológicas:

Acelon Chemicals & Fiber Corporation combina nylon biológico con tecnología CiCLO para fabricar hilo biodegradable para un futuro más ecológico.

Singtex Industrial Co., Ltd. anuncia la primera membrana biológica del mundo, AIRMEM, que está hecha de petróleo de posos de café residuales.

Libolon International Trading Co., Ltd. ayuda a proteger el medio ambiente con su solución de hilo teñido Ecoya para ahorrar agua.

El evento de retransmisión online de dos días se celebrará a través de la página oficial de Facebook y YouTube del Textile Export Promotion Project (TEPP) de TTF los días 11 y 12 de noviembre a las 9:00 AM CET. Venga a ver lo que la industria textil está haciendo para reducir la contaminación y detener el calentamiento global.

