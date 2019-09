Las mega estrellas de la música española, Rosario y Lolita presentan el esperado concierto "QUE VIVA EL FLAMENCO" en New York y New Jersey

NEW YORK, 16 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las mega estrellas e íconos de la música española Rosario y Lolita Flores, presentarán el show "QUE VIVA EL FLAMENCO" los días 22 y 23 de Noviembre a las 8:30pm en el teatro United Palace de New York y en el teatro Ritz de New Jersey respectivamente, siendo la primera vez que cantaran juntas en el Estado de New York y para esta ocasión tendrán como artista invitado al Cantaor Miguel Poveda.

https://www.dropbox.com/s/oy21hyfshduokg1/COMUNICADO%20ROSARIO.jpg?dl=0

Los boletos estarán disponibles en: www.boletosexpress.com y www.ticketmaster.com, para un show que no se pueden perder ya que las Hijas de Lola Flores, quienes tenían 6 años sin presentarse juntas por sus apretadas agendas artísticas, realizaron este show el pasado mes de Abril en Miami con 2 llenos totales (Sold Out) en el Fillmore Theatre – Miami Beach y otro show en el Teatro Nacional Eduardo Brito – Santo Domingo, también a Casa Llena.

Rosario y Lolita, provenientes de una familia artística, ya que su madre, Lola Flores, fue una de las más grandes artistas de España y el mundo, ícono del cine y la música a quien se le conocía con el apodo de "La Faraona", tanto Rosario como Lolita han continuado su legado, con carreras exitosas que han perdurado por décadas.

La fórmula de compartir escenario juntas ha generado una respuesta increíble del público en todo el mundo, por eso han decidido repetirla en New York y New Jersey de una manera similar a la que realizaron en el mes de Abril, donde interpretarán sus grandes éxitos de manera individual y cerrarán juntas en un espectáculo que hará nuevamente historia, con un ingrediente adicional como lo será la potente voz y el estilo del Cantaor "Miguel Poveda" quien las acompañara como su invitado.

https://www.dropbox.com/s/py9s1m1kq7wcjsm/fedra_lolita_04%20copia.jpg?dl=0

Con "QUE VIVA EL FLAMENCO", Lolita Flores regresa a la música después de un tiempo dedicada completamente a la actuación, encarnando en el teatro a "Fedra", la protagonista de la gran tragedia griega de Eurípides, personaje por el cual está nominada a mejor actriz de teatro en los prestigiosos premios Fotograma de Plata. Los homenajes y premios no han sido pocos para esta talentosa artista, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, que recibió de manos de la reina Letizia. Lolita trae sus éxitos de más de tres décadas de arte, entre ellos los temas de su último álbum, "De Lolita a Lola" (2010).

Por su parte Rosario traerá todo su repertorio de éxitos, interpretando temas como "Como Quieres Que Te Quiera", "Que Bonito", "Meneíto" o de su última producción "Gloria a ti". La artista recientemente celebró más de 25 años de una carrera llena de triunfos, con más de una decena de álbumes lanzados al mercado, e innumerable reconocimientos y galardones, entre ellos dos Latin Grammy por sus trabajos "Muchas flores" y "De mil colores". Además de la música, Rosario lleva años en la televisión, vinculada como coach en España y México de la exitosa franquicia televisiva "La Voz" y ahora "La Voz Kids".

https://www.dropbox.com/s/n9xfzm7yhsmzijb/Rosario_6.jpg?dl=0

Los asistentes al concierto "QUE VIVA EL FLAMENCO" en New York y New Jersey, disfrutarán de la sinergia artística que crean éstas dos grandes de la música, y que estarán acompañadas por una banda de primera conformada por músicos que llevan toda una vida trabajando hombro a hombro con Rosario y Lolita lo que se convertirá en una mágica explosión durante toda la noche, aderezada por el recio estilo de Miguel Poveda.

Desde hoy los boletos para ambos conciertos, tanto en el United Palace como en el Ritz, estarán a la venta en Ticketmaster.com y www.boletosexpress.com.

https://www.dropbox.com/s/xlr6htcdt510ys6/2%20ROSARIO.jpg?dl=0

Para más información sobre Rosario visita:

www.rosariofloresoficial.com

Instagram/Twitter: @rosarioficial

Facebook: Rosario Oficial

YouTube: Rosario Oficial

Para más información sobre Lolita visita:

Instagram: @lolitafoficial

Para más información sobre Miguel Poveda:

www.miguelpoveda.com

Instagram: @miguelpoveda

FUENTE Publinet Solutions

Related Links

http://www.publinetsolutions.com



SOURCE Publinet Solutions