Las mujeres y las minorías cierran la brecha entre los amantes de la pesca en Estados Unidos

"La vida al aire libre nos pertenece a todos, no sólo a aquellos que encajan en una cierta imagen," dijo Stephanie Vatalaro, vicepresidente sénior de marketing y comunicaciones de la RBFF. "La pesca consiste en disfrutar de la naturaleza, crear recuerdos y formar lazos con las personas que uno ama. Es una experiencia que todo el mundo debería tener la oportunidad de vivir, por lo que nuestro trabajo se basa en la creencia de que el disfrute de las actividades acuáticas es para todos."

Los nuevos datos de participación se producen en un momento en que los estadounidenses se interesan cada vez más por la pesca como remedio para combatir el estrés y la ansiedad relacionados con el COVID-19. Según un estudio separado, uno de cada cinco estadounidenses es ahora más propenso a probar la pesca que antes de la pandemia. Entre los padres, la estadística es de uno de cada cuatro.

"El distanciamiento social ha tenido un gran impacto en nuestra salud mental colectiva", dijo Vatalaro. "Sin embargo, los estudios han demostrado que pasar tiempo en el agua tiene un efecto calmante que puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad de forma natural. La pesca, y por extensión, la navegación, son excelentes formas de practicar el autocuidado y de recrearse responsablemente".

Para ayudar a aumentar aún más la participación diversa en la pesca y la navegación, la RBFF ha lanzado una nueva iniciativa de servicio público llamada Get On Board en asociación con Discover Boating. La campaña tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre las formas en que las personas de todos los ámbitos de la vida pueden apoyar su salud mental y bienestar mediante las actividades acuáticas.

Además de la iniciativa Get On Board, el compromiso continuo de la RBFF con poblaciones poco representadas en las actividades acuáticas ha convertido a la organización en un líder de la industria en materia de diversidad e inclusión.

Lanzada en 2014, Vamos A Pescar™ es la iniciativa de alcance a los hispanos propuesta por la organización, siendo la primera de su tipo en la industria de la pesca y la navegación. La campaña ayuda a las familias hispanas a romper las barreras percibidas en el deporte a través del fondo de educación George H. W. Bush Vamos A Pescar™ Education Fund.

En 2018, la RBFF lanzó su movimiento de redes sociales Women Making Waves para aumentar la visibilidad de las mujeres en la pesca. Mientras que el 43 por ciento de los nuevos participantes son mujeres, sólo el 18 por ciento se sienten representadas en la actividad. Junto con socios influenciadores y una comunidad en línea, Women Making Waves tiene como objetivo representar a todas las mujeres en ese ámbito.

Otras iniciativas de diversidad de la RBFF incluyen las campañas Stories of Mentors y I Am an Angler. Al destacar las experiencias personales de los diversos participantes en la pesca, la RBFF se compromete a desafiar los estereotipos y a potenciar la participación de la próxima generación en la pesca y la navegación.

El Special Report on Fishing (Informe especial sobre la pesca) ha sido creado en colaboración con la Outdoor Foundation y ofrece una de las perspectivas más completas sobre el estado de la participación en la pesca y la navegación en los Estados Unidos. El informe completo, junto con una infografía adjunta, se puede consultar en www.TakeMeFishing.org/SpecialReport. El sitio web también presenta recursos para principiantes, entre ellos guías para iniciarse en la pesca y la navegación, un mapa interactivo de los lugares donde se puede pescar y navegar, así como enlaces a las directrices de seguridad relacionadas con el COVID-19.

Acerca de la Recreational Boating & Fishing Foundation (RBFF)

RBFF es una organización sin fines de lucro cuya misión es aumentar la participación en la pesca y la navegación deportiva, protegiendo y restaurando los recursos naturales acuáticos de la nación. La recientemente anunciada iniciativa 60 in 60 de la RBFF aspira a atraer a 60 millones de pescadores a este deporte para finales de 2021. Para ayudar a reclutar, retener y reactivar a los participantes, RBFF desarrolló las galardonadas campañas de Take Me Fishing™ y Vamos A Pescar™, creando conciencia sobre la navegación, la pesca y la conservación, y educando a la gente sobre los beneficios de la participación. Estas campañas ayudan a los navegantes y pescadores de todas las edades y niveles de experiencia a aprender, planificar y equiparse para un día en el agua. Los sitios web de la campaña, TakeMeFishing.org y TakeMeFishing.org/es, ofrecen videos de cómo hacerlo, información sobre cómo obtener una licencia de pesca y el registro de embarcaciones, y un mapa interactivo estado por estado que permite a los visitantes encontrar embarcaciones y lugares de pesca locales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1247120/RBFF_SpecialReport_2019.jpg

FUENTE Recreational Boating & Fishing Foundation

Related Links

http://www.rbff.org



SOURCE Recreational Boating & Fishing Foundation