Las nuevas capacidades 4G/LTE mejorarán la eficiencia y seguridad de las flotas de vehículos en Puerto Rico tras la desconexión definitiva de las redes 3G

Las flotas puertorriqueñas de vehículos, de todos los tamaños, deberán hacer una transición hacia la conectividad LTE de manera segura y eficiente, dando un nuevo paso hacia la modernización de su infraestructura tecnológica.

Líderes tecnológicos de la región se han anticipado al apagón 3G en Puerto Rico facilitando a sus clientes una transición sencilla y segura.

Geotab , líder global en telemática y vehículos conectados en América Latina, está bien equipado para ayudar a las flotas a hacer esta transición ofreciendo una variedad de planes que cubren cualquier corte de red futuro.

SAN JUAN, Puerto Rico, 23 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Para finales de 2022, los operadores de telecomunicaciones presentes en Puerto Rico comenzarán a retirar progresivamente sus redes 3G, lo que se conoce como sunset 3G, para ir dando paso a redes 4G y 5G. Esta transición permitirá una conectividad de mayor calidad, velocidad y seguridad en toda la región. Cuando esto ocurra, todos los dispositivos que no sean compatibles con 4G/LTE o superior dejarán de recibir el servicio celular. Este apagón podría significar la pérdida de conexión con los datos del vehículo y de la conducción para las flotas que aún no hayan actualizado sus dispositivos telemáticos. Las flotas con dispositivos de seguimiento de vehículos 3G tendrán que migrar a 4G para evitar la pérdida de señal o la transferencia de datos.

De hecho, el Negociado de Telecomunicaciones (NET) del país trabaja, desde hace meses, junto con distintos teleoperadores de la región, en un plan de transición que facilite a los consumidores la adquisición de nuevos terminales y dispositivos para poder conectarse a las nuevas redes 4G/LTE y a las futuras redes 5G en el momento de su implantación.

El apagón de 3G ocurrirá en América del Norte, incluído Puerto Rico, y afectará indirectamente a las flotas mexicanas que cruzan con frecuencia hacia la frontera estadounidense. Con esta transición, se insta a los administradores de flotas a asegurarse de que sus dispositivos instalados sean compatibles con 4G o 5G. Geotab , líder global en telemática y vehículos conectados en América Latina, está bien equipado para ayudar a las flotas a hacer esta transición ofreciendo una variedad de planes que cubren cualquier corte de red futuro.

Qué implica la transición de las flotas de vehículos del 3G al 4G/LTE

Al igual que ocurre con los servicios de telefonía, el apagón de la 3G en la región se extenderá también a los servicios telemáticos y a los vehículos conectados. En este caso, las empresas que no hayan actualizado los dispositivos instalados en sus vehículos pueden experimentar desconexiones en sus servicios y, por tanto, problemas en la administración de sus flotas. Geotab ha ido aplicando los cambios necesarios en los servicios que ofrece a sus clientes para que no se vean afectados en ningún momento. Esto es posible gracias a la sustitución de sus dispositivos GO, hasta ahora basados en 3G, por nuevos dispositivos preparados para las nuevas capacidades que ofrece el 4G/LTE.

Con dispositivos más rápidos, los administradores de flotas podrán obtener más información sobre el rendimiento de cada vehículo en tiempo real, tener una mayor capacidad de respuesta en situaciones de emergencia y poder aumentar la eficiencia y seguridad de sus vehículos.

"Con más de 21 años de experiencia en la industria, Geotab es un socio tecnológico clave para ayudar a las empresas de todos los tamaños en Puerto Rico en su transición de 3G a LTE. Recomiendo a todas las empresas que aún no hayan sustituido sus dispositivos telemáticos por otros con tecnología LTE, o que no estén seguros de que los que ya tienen en sus vehículos estén preparados para este cambio, que se pongan en contacto con un distribuidor autorizado de Geotab lo antes posible para solicitar una evaluación e instalación y así evitar cualquier tiempo de inactividad innecesario una vez que se produzca la transición", dijo Sean Killen, vicepresidente de Geotab para América Latina.

Además, el paso a la conectividad 4G/LTE supondrá importantes ventajas en otras materias, no solo a los consumidores finales, sino también a las empresas de Puerto Rico, que verán cómo su servicio de voz pasará a ser más robusto y fiable, mientras que su servicio de datos será más rápido y seguro, permitiendo el acceso a servicios multimedia que hasta ahora con el 3G resultaban inviables.

Lea este blog de Geotab para saber más sobre el apagón de las redes 3G y cómo Geotab puede ayudar a las flotas de Puerto Rico a hacer la transición de la 3G.

Sobre Geotab

Geotab conecta de forma segura vehículos a internet, proporcionando análisis avanzados para la administración de flotas. La plataforma abierta y el Marketplace permiten a pequeñas, medianas y grandes empresas automatizar procesos mediante la integración de datos de vehículos con otros datos de la compañía.

