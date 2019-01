Las opciones de estilo de vida pueden ayudar a los pacientes con glaucoma a conservar la vista

La Academia Estadounidense de Oftalmología ofrece recomendaciones sobre cómo las personas pueden asumir el control de su salud, al margen de los medicamentos y la cirugía

SAN FRANCISCO, 22 de enero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El glaucoma es una de las principales causas de la pérdida de la visión, y afecta a aproximadamente 3 millones de personas en Estados Unidos. Puesto que en la etapa temprana de la enfermedad no hay síntomas, aproximadamente la mitad de las personas afectadas no saben que lo padecen. Cuando el glaucoma ocasiona la pérdida de la visión, ésta no se puede recuperar. Durante enero, Mes de Concientización sobre el Glaucoma, la Academia Estadounidense de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology) le recuerda a la sociedad que la detección temprana y el tratamiento, y algunas opciones de estilo de vida, pueden ayudar a protegerle la vista.

El glaucoma daña el nervio óptico, que transmite información visual de la retina al cerebro. Por lo general, la enfermedad avanza lentamente y destruye gradualmente la visión periférica. Debido a que las personas no están conscientes de la pérdida temprana de la visión periférica, un paciente puede perder la mayor parte de ésta antes de siquiera enterarse de que tiene glaucoma.

Por ello, la academia recomienda que todas las personas se sometan a un examen ocular completo a los 40 años. Este examen les permite a los oftalmólogos —médicos especializados en la atención ocular médica y quirúrgica— revisar minuciosamente los ojos, inclusive el nervio óptico, en busca de señales de daño y otros posibles problemas que puedan afectar la visión. Entre las personas con mayor riesgo de presentar glaucoma se encuentran las siguientes:

Las personas mayores de 40 años.

Las personas de descendencia africana, asiática o hispana.

Las personas a las que se les haya detectado alta presión ocular durante un examen de la vista.

Las personas con miopía o hipermetropía.

Las personas que hayan experimentado trauma o lesión oculares.

Las personas cuya córnea sea delgada en el centro.

Las personas que tienen problemas de salud como diabetes, migrañas, hipertensión arterial o mala circulación sanguínea u otros problemas de salud que afecten todo el organismo.

El tratamiento adecuado del glaucoma depende del tipo particular y de la gravedad de la enfermedad. Por lo general, el tratamiento inicial consiste en colirios oftálmicos o tratamientos con láser. Estas técnicas surten efecto al disminuir la presión ocular para reducir la cantidad de líquido en el ojo, y al incrementar el drenaje de líquido del ojo.

Al margen de los medicamentos y la cirugía, varios estudios recientes indican que las opciones de estilo de vida también pueden ayudar a reducir al mínimo el riesgo de perder la visión por el glaucoma.

Haga ejercicios con regularidad. Un estudio recién publicado en Ophthalmology, la revista de la Academia Estadounidense de Oftalmología, mostró que las personas que realizan actividades físicas pueden frenar la pérdida de la visión por el glaucoma.

Medite. Un nuevo estudio publicado el mes pasado en el Journal Glaucoma mostró que un plan de relajamiento con meditación puede reducir la presión ocular en pacientes con glaucoma y mejorar la calidad de vida al reducir las hormonas del estrés como el cortisol.

No utilice el CBD como remedio "natural" para el glaucoma. El CBD, o cannabidiol, es el componente no psicotrópico del cannabis y el cáñamo, y se pregona como un remedio mágico que lo cura todo. Un estudio publicado el mes pasado en Investigative Ophthalmology & Visual Science muestra que en realidad aumentó la presión ocular en ratones.

Aliméntese con una dieta rica en frutas y vegetales, especialmente verduras. Un estudio mostró que las personas que comían más verduras tenían un riesgo entre 20 y 30 % inferior de presentar glaucoma. ¿Por qué? Los nitratos de las verduras se pueden convertir en óxido nítrico, que puede mejorar el flujo sanguíneo y ayudar a regular la presión interna del ojo.

No fume. Fumar cigarrillos aumenta el riesgo de glaucoma y tiene un efecto negativo general sobre la salud ocular.

Mantenga un peso corporal sano. Las personas con índice de masa corporal (IMC) más elevado tienen mayor riesgo de diabetes, y tener diabetes pone a las personas en riesgo de glaucoma. Tener un índice de masa corporal demasiado bajo también se vincula con el aumento del riesgo de glaucoma.

"A menudo los pacientes se sorprenden cuando su oftalmólogo les dice que tienen glaucoma, porque no tienen ningún síntoma", declaró Dianna Seldomridge, doctora en Medicina, vocera clínica de la Academia Estadounidense de Oftalmología. "Por eso es tan importante someterse a un examen ocular periódicamente, para detectar los síntomas de enfermedad que usted no ve. La buena noticia es que los innovadores tratamientos y técnicas quirúrgicas de la actualidad son mejores que nunca".

Algunas personas mayores pueden ser candidatos para exámenes de glaucoma

Las personas de 65 años o mayores que estén preocupadas por el riesgo de padecer enfermedades oculares pueden ser candidatas para un examen médico ocular, con frecuencia sin pagar nada de su propio bolsillo, mediante el programa EyeCare America® de la Academia Estadounidense de Oftalmología. Las personas que tengan un mayor riesgo de glaucoma pueden tener derecho a un examen de glaucoma mediante EyeCare America. Este programa de servicio público combina a oftalmólogos voluntarios con pacientes de todo Estados Unidos que reúnan los requisitos y estén necesitados de atención ocular. Para comprobar si usted o algún ser querido es candidato, visite EyeCare America para determinar si cumple los requisitos.

En el sitio web EyeSmart de la academia podrá consultar más información sobre la salud ocular y cómo protegerse la vista.

