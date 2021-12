Las personas que asistieron a la conferencia Entendiendo a China 2021 (Cantón) hacen un llamado a una mayor cooperación internacional para abordar los desafíos globales

CANTÓN, China, 13 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Con el tema "De dónde y adónde: cambios sin precedentes en el mundo y en China y el PCC", la Conferencia Entendiendo a China 2021 (Cantón), programada del 1 al 4 de diciembre en la ciudad meridional de Cantón, atrajo a casi 80 personalidades reconocidas de las comunidades política, académica y económica del mundo.

Un total de 12 foros paralelos sucesivos se llevaron a cabo como una manera de fomentar un intercambio vigoroso de mentes globales, con un enfoque en cómo ofrecer una solución más permanente a los desafíos apremiantes y los graves riesgos que enfrenta el mundo.

"Enfrentamos enormes desafíos globales que requieren soluciones globales, desde la cooperación que necesitamos en materia de cambio climático y para atender la inestabilidad financiera global, hasta la cooperación requerida para erradicar la pobreza global, el proteccionismo, la proliferación nuclear y las pandemias", manifestó James Gordon Brown, ex primer ministro británico.

Martin Jacques, profesor invitado de la Universidad de Tsinghua, señaló que el éxito del PCC radica en su capacidad de demostrar y dilucidar la civilización china. Agregó que el desarrollo del Partido ha sido un proceso prolongado más que una sensación de la noche a la mañana, y que se ha mejorado a sí mismo a través de reformas constantes.

Alex Wang, profesor y codirector del Emmett Institute on Climate Change and the Environment de la Universidad de California, Los Ángeles, mencionó que China tiene mucha experiencia en áreas como energía solar, vehículos eléctricos y baterías, y la cooperación puede ayudar tanto a China como al mundo a mejorar el intercambio y la aceleración de la acción frente al cambio climático.

"Cooperación" es el llamado más urgente y enérgico en la conferencia. Esto se puede ver en temas como la cooperación frente a la COVID-19, el diseño de cadenas industriales globales, el logro del objetivo de neutralidad de carbono y pico de emisiones, el desarrollo de infraestructura y conectividad a nivel mundial, y la alineación del entorno comercial internacional.

Al dirigirse a la conferencia internacional a través de un enlace de video, Pascal Lamy, ex director general de la Organización Mundial del Comercio, señaló que la brecha en las vacunas, la brecha digital, la brecha en las emisiones de carbono y la disparidad en la riqueza siguen planteando serios desafíos y riesgos para la paz y el desarrollo mundiales.

Sostuvo que, si la evaluación de estos diversos riesgos y desafíos es correcta, entonces no hay otra opción que abordarlos trabajando juntos aún con más intensidad.

Los asistentes al evento se hicieron eco de la opinión y pidieron más cooperación internacional.

Esta es la tercera vez que Cantón es anfitriona del gran evento. Y, no hace mucho, la dinámica ciudad meridional de China fue testigo de la inauguración de una feria de comercio internacional sin precedentes (La Feria de Cantón), en modo presencial y en línea, que atrajo a cientos de miles de compradores extranjeros y presentó una impresionante ceremonia de entrega del Premio Internacional de Innovación Urbana de Cantón. Todos estos elementos que una serie de eventos emocionantes trajeron a la ciudad histórica la han vuelto aún más diversa y dinámica.

FUENTE 2021 Understanding China Conference (Guangzhou)

