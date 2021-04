Las preparaciones de hongos de Aion se muestran eficaces en la muerte de células de cáncer de mama

-Las preparaciones de hongos patentadas de Aion Therapeutic se muestran eficaces en la muerte de células de cáncer de mama

TORONTO, 21 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Aion Therapeutic Inc. (CSE: AION) ("Aion Therapeutic" o la "Compañía") anunció hoy que sus preparaciones de hongos combinatorias propias y patentadas AION F7 y AION F8 (colectivamente, las "Preparaciones de hongos de Aion" o "Preparaciones") mostraron alta eficacia en la muerte de células de cáncer de mama HER2+, células de cáncer de mama ER+/PR+, y células de cáncer de mama triple negativo por citotoxicidad directa.

Como se muestra en estudios de cultivo celular esferoide 3D independientes y cuidadosamente controlados por terceros realizados en laboratorios BIOENSIS, estos estudios de citotoxicidad recientemente completados demostraron la muerte directa de las células del cáncer de mama por las preparaciones de hongos Aion, lo que sugiere que tales preparaciones pueden ser eficaces en el tratamiento del cáncer de mama HER2+, cáncer de mama ER+/PR+, y el muy difícil de tratar el cáncer de mama triple negativo, con cada uno de estos tipos de cáncer de mama probados de forma independiente.

En estudios independientes separados en laboratorios BIOENSIS utilizando el ensayo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) y el ensayo de fagocitosis celular dependiente de anticuerpos (ADCP), las preparaciones de hongos Aion también demostraron una mayor muerte celular de las células de cáncer de mama HER2+ a través de la estimulación del sistema inmunitario. Las preparaciones mostraron una eficacia similar a la de trastuzumab, un tratamiento monoclonal de anticuerpos vendido bajo la marca Herceptin, fabricado por Roche y es un medicamento aprobado por la FDA estadounidense útil para el tratamiento del cáncer de mama HER2+ que es temprano o avanzado/metastásico. Herceptin (trastuzumab) es el fármaco líder en cáncer de mama con ventas globales anuales de alrededor 7.000 millones de dólares.1 Otros productos biosimilares a trastuzumab aprobados por la FDA incluyen: Trazimera (Pfizer), Kanjinti (Amgen), Ontruzant (Merck), Herzuma (Teva) y Ogivri (Mylan). Cuando las preparaciones de hongos de Aion se combinaron con Trastuzumab, hubo un aumento de más del 60% en la muerte de células de cáncer de mama HER2+ en comparación con Trastuzumab utilizado solo.

Basado en estos resultados, el Dr. Herbert A. Fritsche, director científico de Aion Therapeutic y ex Profesor y Director de Química Clínica de la Universidad de Texas, MD Anderson Cancer Center, declaró: "Los resultados extremadamente emocionantes obtenidos de estos estudios independientes de cultivo celular 3D sugieren que cuando se utilizan juntos preparaciones apropiadas de hongos de Aion, pueden ofrecer un enfoque dual para la muerte de células de cáncer de mama HER2+ a través de dos vías separadas y distintas (citotoxicidad directa y citotoxicidad dependiente de anticuerpos). La mejora significativa en la citotoxicidad de las células cancerosas que se observó cuando las preparaciones se combinaron con Trastuzumab justifica una investigación adicional inmediata en pacientes con cáncer de mama." El Dr. Fritsche continuó: "Esperamos con interés el siguiente paso para iniciar ensayos clínicos de las preparaciones de hongos Aion con y sin Herceptin (y otros biosimilares de trastuzumab) para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2+, así como las preparaciones de hongos de Aion solo en pacientes con cáncer de mama ER+/PR+ y con cáncer de mama triple negativo."

"Cada año se diagnostican más de 1,6 millones de nuevos casos de cáncer de mama en todo el mundo, lo que lo convierte en el cáncer más común entre las mujeres, y más de 500.000 mujeres morirán de la enfermedad", dijo Graham Simmonds, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Aion Therapeutic. Agregó: "Estamos emocionados de que estas preparaciones de hongos de Aion que han mostrado resultados iniciales de pruebas muy alentadores se desarrollen para ser transformadoras en la forma en que las mujeres son tratadas a nivel mundial."

Acerca de BIOENSIS

BIOENSIS es la solución de elección de las necesidades farmacológicas predictivas lideradas por un equipo científico con más de 40 años de experiencia combinada en farmacología preclínica. BIOENSIS es el principal innovador de las tecnologías farmacológicas 3D que recapitula con mayor precisión el microambiente de tejidos humanos y tumores. Su tecnología de vanguardia ha sido validada y optimizada en más de 130 líneas celulares y tejidos primarios, y su tecnología flexible permite la personalización y optimización de ensayos para líneas celulares adicionales y tejidos de órganos. Cuentan con una trayectoria demostrada de compromiso y colaboración sin precedentes con los clientes para alcanzar sus objetivos farmacológicos predictivos.

Acerca de Aion Therapeutic Inc.

Aion Therapeutic Inc. a través de su filial de propiedad total, AI Pharmaceuticals Jamaica Limited, está en el negocio de investigación y desarrollo, tratamiento, técnicas de minería de datos e inteligencia artificial de última generación (aprendizaje automático), centrados en el desarrollo de productos farmacéuticos combinatorios, nutracéuticos y cosmecéuticos que utilizan compuestos de cannabis (cannabinoides), setas psicodélicas (psilocibina), hongos (seta comestible), formulaciones psicodélicas naturales (Ayahuasca), y otras plantas medicinales en un entorno legal para este tipo de descubrimiento. Además, Aion Therapeutic está creando una sólida cartera internacional de propiedad intelectual relacionada con sus descubrimientos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIA AL LECTOR

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información prospectiva. Estas declaraciones se refieren a eventos futuros o rendimiento futuro. El uso de cualquiera de las palabras "podría", "intención", "esperar", "creer", "voluntad", "puede", "proyectado", "estimado" y expresiones y declaraciones similares relacionadas con asuntos que no son hechos históricos están destinados a identificar información prospectiva y se basan en las creencias o suposiciones actuales de la Compañía en cuanto al resultado y el momento de tales eventos futuros. Los resultados futuros reales pueden diferir materialmente. En particular, esta versión contiene información prospectiva relacionada con el negocio de la Compañía y la comercialización y uso de las Preperaciones de Setas Aion. Por lo general, se aplican varios supuestos o factores para sacar conclusiones o hacer las previsiones o proyecciones establecidas en la información prospectiva. Estos supuestos y factores se basan en la información disponible actualmente para las partes. Los factores y supuestos materiales incluyen aprobaciones regulatorias y de terceros; licencias y otros riesgos. La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha del presente documento y las partes no están obligadas a actualizar o revisar ninguna información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto que lo requieran las leyes de valores aplicables. Debido a los riesgos, incertidumbres y suposiciones contenidos en el presente documento, los inversores no deben confiar indebidamente en la información prospectiva. Las declaraciones anteriores califican expresamente cualquier información prospectiva contenida en el presente documento.

