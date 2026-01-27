Las tensiones geopolíticas actuales están presionando la seguridad interna de las organizaciones europeas

-Las tensiones geopolíticas actuales están ejerciendo presión sobre la seguridad interna de las organizaciones europeas

El 84 % de las organizaciones europeas con un perfil de alto riesgo no se sienten bien preparadas para detectar y gestionar incidentes internos, según el Informe de Tendencias de Riesgo Interno 2026, publicado hoy por la firma de asesoría en riesgos internos Signpost Six.

LA HAYA, Países Bajos, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Las organizaciones europeas se ven sometidas a una creciente presión debido a los acontecimientos geopolíticos, pero parecen prestar poca atención a los riesgos de seguridad que surgen desde dentro. El riesgo interno —el riesgo de espionaje, sabotaje o influencia estratégica por parte de los propios empleados, contratistas o proveedores— se ha convertido en una vulnerabilidad estructural.

Según el informe, el riesgo interno ya no es incidental, sino un riesgo fundamental en un mundo donde los conflictos geopolíticos se libran cada vez más a través de canales económicos, tecnológicos y sociales. Los actores estatales, las redes criminales y los movimientos activistas se centran cada vez más en el factor humano para la desestabilización. Trabajar con personas con acceso a sistemas, conocimiento y toma de decisiones suele ser más eficaz y menos visible que los ciberataques clásicos o el sabotaje físico.

Signpost Six menciona varios desarrollos geopolíticos que aumentan significativamente el riesgo interno. El primero es el auge de la guerra híbrida, en la que los Estados muestran cada vez más su rivalidad fuera del ámbito militar clásico. Por lo tanto, las organizaciones comerciales, desde infraestructuras críticas hasta empresas tecnológicas y centros logísticos, son cada vez más blanco de espionaje y sabotaje. "Los actores estatales y las redes criminales organizadas atacan cada vez más a los empleados de las organizaciones. Su acceso directo a ubicaciones, personas e información sensible los convierte en un objetivo atractivo y eficaz", afirmó Dennis Bijker, consejero delegado de Signpost Six.

Al mismo tiempo, los actores estatales utilizan cada vez más redes criminales como intermediarios para realizar operaciones con mínima trazabilidad. Los empleados se ven cada vez más presionados mediante métodos extremos, como tentaciones financieras, amenazas y chantaje.

Además, la globalización de las cadenas de suministro ha aumentado la vulnerabilidad de las organizaciones. El acceso a sistemas y procesos críticos recae cada vez más en terceros que operan bajo diferentes regímenes legales y políticos. Por lo tanto, las tensiones geopolíticas pueden tener un impacto directo en las operaciones diarias.

El contexto actual deja claro que la seguridad técnica y física por sí sola ya no es suficiente. La resiliencia organizacional requiere una responsabilidad explícita del riesgo a nivel administrativo y una estrecha colaboración entre los departamentos de RR.HH., seguridad, gestión de riesgos y legal. La geopolítica ya no se desarrolla exclusivamente fuera de la organización, sino también dentro de ella. Si se ignoran estos acontecimientos, los empleados corren el riesgo de ser blanco de ataques involuntarios.

Informe: https://www.signpostsix.com/wp-content/uploads/2026/01/Insider-Trend-Report-2026-Signpost-Six-PR-Version.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2869360/SignPost_Six_logo.jpg