Las Vegas dá as boas-vindas ao primeiro Delta Hotels By Marriott em cerimônia de lançamento

O luxuoso hotel de 24 andares oferecerá aos turistas e aos participantes de convenções um serviço completo e uma experiência de funcionalidade total nos seus aproximadamente 929 metros quadrados de espaços para reuniões e cerca de149 metros quadrados para lojas, assim como a conveniência de comodidades como piscina na cobertura, fitness center, estacionamento coberto, bar e restaurantes no lobby e cafeteria. Situado ao lado da passarela do Harmon, esse hotel exclusivo, que aproveita toda a extensão do terreno, fornecerá aos hóspedes acesso incomparável à Strip e aos principais centros de convenção da cidade.

Programado para ser inaugurado no último trimestre de 2021, o Delta Hotels by Marriott é a última etapa do projeto de construção de propriedades multiuso em um total de 3,5 hectares que a CAI Investments iniciou em 2017. Esse projeto multimilionário também inclui 2.508 metros quadrados de área destinada a lojas de varejo e restaurantes com locatários já confirmados, entre eles Walgreens, Del Taco, Denny's, Wahoo's Fish Tacos e Chick-Fil-A.

A CAI Investments se dedica a fornecer retornos sobre investimentos seguros e atraentes por meio da aquisição estratégica e gestão de ativos derivados de imóveis embargados nos mercados dos Estados em processo de recuperação com estabilidade e crescimento. A firma de investimentos altamente respeitada financia, constrói e administra hotéis nos principais mercados em todo o país. Por ser uma empresa completamente integrada com aproximadamente 20 funcionários, a CAI Investments administra todo o processo de incorporação imobiliária para algumas das maiores e mais influentes empresas do mundo, e é especializada nos setores de serviço, corporativo, vendas no varejo, hospitalidade, entre outros. Para obter mais informações, visite caicap.com.

