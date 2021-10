Laserfiche fue nombrado visionario en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2021 para Plataformas de Servicios de Contenido

LONG BEACH, California, 21 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Laserfiche, el proveedor de SaaS líder en gestión inteligente de contenido y automatización de procesos empresariales, fue nombrado como visionario en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2021 para plataformas de servicios de contenido. Laserfiche fue evaluado como uno de los 18 proveedores del mercado, y fue reconocido en función de su integridad de visión y capacidad de ejecución.

"Las estrategias de transformación digital más exitosas de hoy en día se enfocan en gran medida en la automatización de procesos centrados en el contenido y en el aumento del acceso a información crítica, que nuestros productos ayudan a las organizaciones a lograr", sostuvo Chris Wacker, director ejecutivo de Laserfiche. "Laserfiche sigue comprometida a ofrecer las experiencias digitales conectadas e intuitivas que las organizaciones necesitan, y que tanto empleados como clientes esperan".

Según Gartner, "los visionarios, así como los líderes, presentan ofertas modernas, innovadoras y a menudo altamente diferenciadas. Por lo general, tienen una amplia aplicabilidad en diversas industrias y geografías. Los visionarios son adecuados para las organizaciones que buscan modernizarse y transformarse. Pueden solucionar problemas conocidos de nuevas maneras".

El paquete de productos Laserfiche, que incluye formularios electrónicos, gestión de documentos, gestión de reglas de flujo de trabajo, colaboración de contenido, análisis de paneles de control, gestión de registros y automatización robótica de procesos (RPA), está disponible como SaaS o sistema de alojamiento propio. La plataforma de Laserfiche ofrece a las organizaciones capacidades para lo siguiente:

Automatizar rápidamente los procesos empresariales a escala con interfaces intuitivas sin código que incluyen automatización robótica de procesos (RPA), clasificación automática de contenido y captura de facturas inteligentes basada en aprendizaje automático.

Iniciar las implementaciones con plantillas prediseñadas de la industria que incluyen formularios electrónicos y flujos de trabajo.

Integrar flujos de trabajo de contenido con aplicaciones empresariales utilizando API seguras.

Implementar una arquitectura híbrida para admitir aplicaciones empresariales tanto en la nube como en las instalaciones.

Proporcionar perspectivas y analítica impulsadas por el contenido y los procesos.

Posibilitar la innovación empresarial de manera segura con una plataforma de SaaS multiusuario, lo que proporciona gobernanza de la información, seguridad empresarial y una sólida gestión de los registros.

"La ciudad de Los Ángeles adopta la tecnología y la innovación para transformar nuestros servicios a residentes y empresas, incluso siendo reconocida por el Centro de Gobierno Digital como una de las principales ciudades digitales de los Estados Unidos", comentó Ted Ross, director de Información de la ciudad de Los Ángeles. "La clave de nuestra estrategia digital son los socios visionarios, como Laserfiche, que están comprometidos con la innovación y pueden ofrecer herramientas sólidas para la transformación digital que eleva la experiencia del usuario para todos los habitantes de Los Ángeles".

"Creemos que ser nombrados una empresa visionaria es prueba del incesante enfoque de Laserfiche en la innovación de productos y en nuestros clientes, especialmente aquellos que impulsan iniciativas de hiperautomatización y de entorno laboral digital", afirmó Thomas Phelps IV, vicepresidente sénior de Estrategia Corporativa y director de Información de Laserfiche. "Gracias a los comentarios de los clientes, también fuimos nombrados como Elección de los clientes 2021 de Gartner Peer Insights para Plataformas de Servicios de Contenidos".

Para obtener más información sobre Laserfiche entre los proveedores del mercado de plataformas de servicios de contenido, descargue aquí una copia gratuita del Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para plataformas de servicios de contenido.

Descargo de responsabilidad de Gartner:

Cuadrante Mágico de Gartner para plataformas de servicios de contenido, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, Tim Nelms, 18 de octubre de 2021

Gartner Peer Insights "La voz del cliente": Plataformas de Servicios de Contenido, Perspectivas entre pares, 9 de abril de 2021

Gartner no avala proveedores, productos o servicios descriptos en nuestras publicaciones de investigación, y recomienda a los usuarios de tecnología no seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Gartner y Cuadrante Mágico son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Las reseñas de Gartner Peer Insights constituyen opiniones subjetivas de usuarios finales individuales en función de sus propias experiencias, y no representan las opiniones de Gartner ni de sus afiliados.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor de SaaS para gestión de contenido inteligente y automatización de procesos comerciales líder en el mercado. A través de flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y analítica, la plataforma Laserfiche® acelera la forma en que se conduce el negocio, lo que les permite a los líderes enfocarse en el crecimiento transversal de la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papel gracias a la gestión de contenido empresarial. Hoy en día, el enfoque de desarrollo con prioridad en la nube de Laserfiche incorpora innovaciones en aprendizaje automático e IA para hacer posible la transformación digital de organizaciones de más de 80 países. Los clientes de todas las industrias, incluidos el gobierno, la educación, los servicios financieros, el cuidado de la salud y la manufactura, utilizan Laserfiche para impulsar la productividad, escalar su negocio y ofrecer a los clientes experiencias que priorizan lo digital.

Los empleados de Laserfiche en oficinas de todo el mundo están comprometidos con la visión de la empresa de empoderar a los clientes e inspirar a las personas a reimaginar el modo en que la tecnología puede transformar vidas.

