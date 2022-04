Laserfiche reconhecida como a Escolha dos Clientes do Gartner® Peer Insights™ de 2022 para plataformas de serviços de conteúdo

LONG BEACH, Califórnia, 31 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Laserfiche, provedora líder de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, foi nomeada como a Escolha dos Clientes no relatório "2022 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Plataformas de Serviço de Conteúdo. De acordo com o Gartner, "O Gartner Peer Insights é uma plataforma gratuita de análise e classificações de pares desenvolvida para tomadores de decisões de software e serviços empresariais. As avaliações passam por um processo rigoroso de validação e moderação em um esforço para garantir que sejam autênticas."

"Os clientes estão no centro de tudo o que fazemos na Laserfiche e sua paixão por encontrar maneiras inovadoras de usar nossos produtos é inspiradora", disse Thomas Phelps IV, vice-presidente sênior de estratégia corporativa e CIO da Laserfiche. "Estamos honrados por termos sido reconhecidos por nossos clientes em Gartner Peer Insights por nossos recursos de produto, experiência de vendas e suporte e experiência de implementação, ajudando-nos a alcançar a designação de Escolha dos Clientes por três anos consecutivos."

O Gartner define plataformas de serviços de conteúdo (CSPs) como plataformas integradas que oferecem serviços, repositórios, APIs, soluções e ferramentas de processamento de negócios com foco em conteúdo para dar suporte a negócios e transformação digitais. A Laserfiche continua a evoluir suas ofertas além dos recursos tradicionais de gestão de conteúdo empresarial (ECM), com base nos pontos fortes da Laserfiche em automação de processos de negócios centrados em conteúdo, formulários eletrônicos, análise de painéis, gestão de registros e trilha de auditoria. Isso inclui Laserfiche API, integração com Microsoft Teams, Laserfiche Vault, Workflow Bots, Smart Invoice Capture e Direct Share.

Este ano, a empresa apresentou o Laserfiche Solution Marketplace, expandindo uma coleção de mais de 100 modelos de soluções com ferramentas para download para implementação rápida de soluções automatizadas. O mercado permite que os clientes acelerem a inovação e a transformação empresarial por meio de soluções específicas do setor, processos de negócios centrais, como a integração de novos funcionários, bem como modelos que ajudam os usuários a automatizar processos relacionados à COVID-19.

No relatório "Voice of the Customer": Plataformas de Serviços de Conteúdo, a Laserfiche recebeu as classificações gerais médias mais altas (4,5 de 5), em 31 de janeiro de 2022, com base em 86 avaliações, dos fornecedores incluídos. A Laserfiche também é uma escolha dos clientes nas categorias de empresas de médio porte e América do Norte, e um forte desempenho na categoria Ásia/Pacífico.

"A MPI adota as ferramentas de inovação que nos permitem oferecer a melhor experiência possível para nossos participantes e funcionários", disse Joel Manfredo, CIO da Motion Picture Industry Pension & Health Plans (MPI). "A Laserfiche é uma parceira visionária cuja plataforma robusta e abordagem centrada no cliente se alinham com nossos planos estratégicos de tecnologia, ao mesmo tempo em que inspira iniciativas inovadoras para o avanço de nossa transformação digital."

Para saber mais sobre como os clientes classificaram a Laserfiche, baixe uma cópia gratuita do relatório 2022 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Plataformas de Serviços de Conteúdo aqui.

Sobre o Gartner Peer Insights

O Gartner Peer Insights é uma plataforma on-line de classificações e análises de software e serviços de TI que são escritos e lidos por profissionais de TI e tomadores de decisões de tecnologia. O objetivo é ajudar os líderes de TI a tomar decisões de compra mais criteriosas e ajudar os provedores de tecnologia a melhorar seus produtos ao receber feedback objetivo e imparcial de seus clientes. O Gartner Peer Insights inclui mais de 350 mil avaliações verificadas em mais de 340 mercados. Para mais informações, acesse www.gartner.com/reviews/home.

Aviso de responsabilidade

A Escolha do Cliente do Gartner Peer Insights constitui as opiniões subjetivas de análises, classificações e dados de usuários finais individuais aplicados contra uma metodologia documentada; eles não representam as opiniões, nem constituem um endosso do Gartner ou de suas afiliadas.

Gartner, Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Plataformas de Serviços de Conteúdo, Pares Colaboradores, 29 de março de 2021

Gartner® e Peer Insights™ são marcas registradas do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas. Todos os direitos reservados. As avaliações do Gartner Peer Insights constituem as opiniões subjetivas de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não devem ser interpretadas como declarações de fato, nem representam as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito neste conteúdo, nem faz quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a este conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a provedora líder de SaaS de gestão inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de poderosos fluxos de trabalho, formulários eletrônicos e gerenciamento e análises de documentos, a plataforma da Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento de toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira em escritório sem papel com a gestão de conteúdo corporativo. Atualmente, a abordagem de desenvolvimento cloud-first da Laserfiche incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que organizações em mais de 80 países se transformem em empresas digitais. Clientes em todos os setores, incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura, utilizam a Laserfiche para aumentar a produtividade, desenvolver seus negócios e oferecer experiências de clientes que priorizam o digital.

Os funcionários da Laserfiche, que trabalham em escritórios no mundo todo, estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Sobre a MPI

A Motion Picture Industry Pension & Health Plans ("MPI") são fundos fiduciários da Taft-Hartley estabelecidos por acordos coletivos de negociação entre muitos dos sindicatos e empregadores no setor de produção de filmes. A MPI é regida por seu Conselho de Administração de 32 membros e oferece benefícios para a saúde e a aposentadoria a mais de 100 mil pessoas que trabalham no setor de entretenimento.

