L'ASK Indian Entrepreneur Fund reçoit une autorisation de gestion d'OPCVM et vise à lever 500 millions de dollars auprès d'investisseurs mondiaux

Le service de gestion de portefeuille discrétionnaire le plus important en Inde, « PMS »*, désormais disponible sur la plateforme OPCVM

SINGAPOUR, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- ASK Capital, qui fait partie d'ASK Group (« ASK »), l'une des principales sociétés indiennes de gestion d'actifs et de fortune, a annoncé avoir reçu l'autorisation de la Banque centrale d'Irlande pour son premier véhicule d'investissement pour les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (les « OPCVM ») : ASK Indian Entrepreneur Fund. Le véhicule OPCVM sera calqué sur le PMS phare d'ASK, l'ASK Indian Entrepreneur Portfolio (« IEP »), qui a une solide expérience de plus d'une décennie, depuis sa création.

Les OPCVM, ou Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, constituent un cadre réglementaire de la Commission européenne et créent un régime harmonisé dans toute l'Europe pour la gestion et la vente de fonds. Les OPCVM peuvent être enregistrés en Europe et vendus à des investisseurs du monde entier en appliquant des exigences réglementaires et de protection des investisseurs unifiées. Compte tenu du processus réglementaire rigoureux pour faire approuver un fonds comme un OPCVM conforme par un régulateur, le label OPCVM sert de marque de qualité et de fiabilité pour les investisseurs étrangers.

ASK utilise le véhicule OPCVM pour porter la stratégie de l'IEP à une base d'investisseurs internationaux plus large et vise à lever 500 millions de dollars au cours des 3 prochaines années pour ce fonds.

L'IEP est l'une des stratégies génératrices d'alpha les plus cohérentes depuis son lancement en 2010. L'IEP investit dans des entreprises dirigées par des entrepreneurs indiens, qui ont une participation adéquate, des normes élevées de gouvernance, une vision, des capacités d'exécution et d'allocation de capital, et des compétences en distribution de capital. Le TCAC sous-jacent du fonds ASK IEP est de 18 %** depuis sa création, tandis que son TCAC de référence, BSE 500, est de 10,7 %.

Prenant la parole à cette occasion, Sunil Rohokale, MD et PDG d'ASK Group, a déclaré : « L'économie et les marchés boursiers de l'Inde surpassent la plupart de leurs pairs mondiaux. Les arguments en faveur d'une allocation autonome en Inde n'ont jamais été aussi solides et les investisseurs mondiaux sont impatients d'accéder à la croissance de l'Inde avec les bons gestionnaires d'actifs. Le dividende démographique, les prouesses manufacturières et l'infrastructure numérique avancée de l'Inde offrent à long terme une occasion d'investissement intéressante aux investisseurs mondiaux. ASK est bien positionnée en tant que gestionnaire spécialisé en Inde avec une feuille de route cohérente de génération alpha. En outre, ce fonds OPCVM permettra aux investisseurs étrangers, en particulier les investisseurs européens, d'investir plus facilement en Inde. »

Sameer Dev, PDG d'ASK Capital, a ajouté : « Le fonds OPCVM irlandais d'ASK offre aux investisseurs mondiaux un accès familier, fiscal et pratique aux marchés boursiers indiens à forte croissance. Avec l'approbation de gestion d'OPCVM, nous espérons atteindre les investisseurs institutionnels, les fonds de dotation, les fonds de pension, les services de gestion du patrimoine et les investisseurs par l'intermédiaire de banques privées en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans certaines régions d'Asie. L'ASK India Entrepreneur Fund offre à ces investisseurs internationaux la possibilité de participer à l'histoire de l'Inde en investissant dans certaines des entreprises les plus florissantes, bien gérées, grâce à une stratégie d'investissement gérée de manière dynamique. »

* (Source : Site Web de la SEBI ou « Securities and Exchange Board of India », AuM au 31 octobre 2022)

** Les rendements d'ASK IEP mentionnés ci-dessus sont calculés conformément aux lignes directrices prescrites par la SEBI. Ils sont nets des frais et dépenses et sont destinés aux portefeuilles standards. Les rendements des investisseurs individuels peuvent varier selon le moment de leurs placements.

À propos d'ASK Capital | ASK Capital Management Pte. Ltd. (« ASKCM » ou « ASK Capital ») est présente à Singapour depuis 2011 et détient une licence de services des marchés financiers délivrée par l'Autorité monétaire de Singapour pour fournir des services de gestion de fonds pour les investisseurs accrédités et institutionnels. ASK Capital offre aux investisseurs institutionnels et privés une gamme de solutions d'investissement axées sur l'Inde. En avril 2016, ASKCM a réussi à recueillir 82 millions de dollars américains auprès d'investisseurs internationaux pour son premier fonds immobilier axé sur l'Inde, l'India Real Estate Special Opportunities Fund (IRESOF), et en juillet 2017, ASKCM a lancé son premier fonds d'actions publiques ouvert, axé sur l'Inde, l'ASK India Opportunities Fund 1 (AIOF1), pour les investisseurs mondiaux.

À propos d'ASK | En activité depuis plus de trois décennies, ASK est un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion d'actifs et de patrimoine et s'adresse principalement aux individus à hauts revenus et à très hauts revenus. ASK a véritablement cru en la croissance de l'Inde et, au fil des ans, a évolué de pair avec ses clients en Inde et dans le monde entier. ASK est représentée en Inde par ses trois principales entreprises : Portfolio Management Services & Alternative Investment Funds – ASK Investment Managers Ltd. ; Real Estate Private Equity – ASK Property Fund ; et Wealth Advisory and Multi-Family Office Service – ASK Private Wealth. Elle compte plus de 20 bureaux et succursales en Inde, à Dubaï et à Singapour. ASK s'adresse à de multiples classes d'actifs et investisseurs (tels que les individus à hauts revenus, les institutions, les services de gestion du patrimoine, les fonds de pension, les fonds de fonds et les fonds souverains) dans toute l'Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Au 31 octobre 2022, ASK Group gérait des actifs évalués à plus de 79 000 Rs cr/9,5 milliards de dollars américains.

