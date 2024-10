L'Association internationale du cuivre nomme un nouveau président, Stephen Rowland, de Glencore

WASHINGTON, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de l'Association internationale du cuivre (ICA) a élu Steven Rowland, Glencore, au poste de président du conseil.

M. Rowland remplace Shehzad Bharmal, vice-président exécutif et directeur des opérations de Teck Resources, qui a été président de l'ACI au cours des deux dernières années.

Glencore est un membre actif de longue date de l'ICA, qu'il a rejoint en 2013. L'ICA se lance dans un nouveau plan stratégique en tant que la voix du cuivre pour promouvoir son utilisation et ses applications au nom des membres de l'ICA. En élaborant et en mettant en œuvre une stratégie globale de positionnement des produits en matière de développement durable - couvrant des aspects tels que l'empreinte carbone, la production responsable et la circularité - les informations exclusives sur le marché et la recherche scientifique de l'ICCA protègent les marchés du cuivre et défendent et soutiennent sa demande afin de garantir que le cuivre reste le matériau de choix pour un avenir durable.

Glencore, l'un des principaux producteurs de cuivre au monde, travaille à chaque étape du cycle de vie du cuivre, de l'exploitation minière au recyclage des déchets de cuivre, en passant par la fonte et l'affinage. Dans le cadre de son objectif d'approvisionnement responsable en matières premières qui font progresser la vie quotidienne en fournissant le cuivre nécessaire au développement, au maintien et à l'amélioration du monde, Glencore met en œuvre des mesures visant à atteindre son ambition de zéro émission industrielle nette d'ici à 2050. Conformément aux objectifs stratégiques de l'ICA, Glencore continuera à travailler en étroite collaboration avec l'ICA pour faire progresser les pratiques de production modernes et responsables, et l'ICA se félicite de la direction du conseil d'administration par Stephen Rowland dans la poursuite des ambitions communes des deux organisations.

"Le cuivre est l'un des éléments essentiels de notre avenir. Nous devons nous assurer que nous fournissons ce métal essentiel au monde d'une manière durable et responsable afin de permettre une économie plus circulaire et la transition vers une énergie propre. En tant que la voix du cuivre, l'ICA est une organisation essentielle pour notre industrie, soutenant les objectifs des membres pour une production moderne afin d'avoir un impact d'une manière qu'aucune entreprise ne pourrait atteindre seule. Je me réjouis de contribuer à la direction de l'ACI au cours des deux prochaines années" Stephen Rowland, Glencore.

Juan Ignacio Diaz, président-directeur général de l'ACI, a déclaré : "Je suis reconnaissant à Steve Rowland d'avoir accepté ce poste de direction important et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous nous lançons dans la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique. L'ICA est fière de donner à ses membres les moyens d'apporter au monde ce matériel essentiel pour l'avenir du développement humain. Nous devons produire non seulement plus de cuivre, mais aussi du meilleur cuivre. Qu'il s'agisse du changement climatique, de la mondialisation ou de la numérisation, le cuivre est la solution aux mégatendances auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. L'avenir repose sur le cuivre".

À propos de l'Association internationale du cuivre

L'Association internationale du cuivre (ICA) est la voix du cuivre et s'efforce de promouvoir l'histoire du cuivre, de protéger ses marchés et de défendre et soutenir sa demande. Nous sommes une association commerciale à but non lucratif représentant la moitié de la production mondiale de cuivre, avec 32 membres répartis sur 6 continents. Basé à Washington, D.C., nous sommes présents aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, consultez le site internationalcopper.org.

Pour tout suivi ou toute question, veuillez contacter Gabrielle Peterson, [email protected] ou Francisco de la Cerda [email protected].

