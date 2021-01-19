Latam Gateway предлагает PayPal в качестве платежной системы для разработчиков игр в Бразилии

В процессе поиска новых способов оплаты для транснациональных компаний-разработчиков компьютерных игр компания Latam Gateway начала предлагать PayPal в качестве платежной системы для обработки платежей, осуществляемых по кредитным и дебетовым картам и через местные платежные сервисы в Бразилии.

САН-ПАУЛУ, 19 января 2021 г. /PRNewswire/ -- 11 ноября компания Latam Gateway официально объявила о том, что будет предлагать PayPal в качестве сервиса обработки платежей транснациональным компаниям-разработчикам компьютерных игр, заинтересованным в работе с местными платежами в Бразилии. Это позволит компании Latam Gateway предлагать своим клиентам обработку платежей по местным кредитным картам через всемирно известную платежную систему PayPal.

В Бразилии сервис PayPal, имеющий более 4,3 млн активных пользователей, в настоящее время растет и развивается быстрыми темпами (200% в годовом выражении). Кроме того, им пользуются около 390 тысяч компаний.

Компания Latam Gateway была основана управленцами, специализирующимся на игровом рынке Бразилии. Основываясь на своем более чем 15-летнем опыте работы в данном сегменте, они осознали, что Бразилия нуждается в новом решении, отвечающем современным требованиям — обеспечении платежей с многоканальным обслуживанием пользователей, что позволяло бы компании более полноценно удовлетворять потребности своих клиентов. На сегодняшний день компания Latam Gateway имеет крупных клиентов в рамках своего рынка и быстро растет.

Latam Gateway будет предлагать своим клиентам PayPal — высокоэффективный, современный и адаптируемый к индивидуальным требованиям сервис обработки платежей, обеспечивающий безопасность и надежность для продавцов и покупателей. Помимо предоставления сервиса оплаты по подписке, будет упрощен процесс оформления благодаря быстрому доступу за счет платежей в одно касание по транзакциям с использованием кредитных и дебетовых карт для покупателей, зарегистрированных в системе One Touch на платформе PayPal.

Действуя совместно, эти две компании, обладающие богатым опытом и знаниями, будут предлагать комплексное решение, которое поможет транснациональным поставщикам компьютерных игр обрабатывать платежи в Бразилии при круглосуточной поддержке местных клиентов, пользующихся платежными сервисами, на португальском языке.

Компания PayPal находится в авангарде революции цифровых платежей уже более 20 лет. Используя все больше технических средств для обеспечения финансовых услуг и торговли, а также делая их более удобными, доступными и безопасными, платформа PayPal дает 346 миллионам потребителей и продавцов на более чем 200 рынках возможность вписаться в мировую экономику и преуспевать в ней. Более подробная информация представлена на сайте по адресу: paypal.com.

Компания LATAM Gateway помогает клиентам из разных стран монетизировать свои игровые или цифровые сервисы в Латинской Америке за счет местных и мгновенных платежей, обеспечиваемых ее собственной технологией, с целью повышения конверсии продаж в данном регионе.

Эта компания создана и управляется специалистами с более чем 15-летним опытом в сфере обработки местных платежей и монетизации игр в Латинской Америке. Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.latamgateway.com.

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http://www.latamgateway.com



SOURCE Latam Gateway