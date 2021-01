Latam Gateway propose PayPal comme option de paiement pour les joueurs au Brésil

Dans le cadre de la recherche de nouvelles méthodes pour les sociétés de jeux internationales, Latam Gateway a commencé à proposer PayPal comme méthode de paiement pour le traitement des cartes de crédit, des cartes de débit et des paiements locaux au Brésil.

SÃO PAULO, 19 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Le 11 novembre, Latam Gateway a officiellement annoncé qu'elle proposerait PayPal comme solution de traitement des paiements aux sociétés de jeux internationales souhaitant travailler avec des paiements locaux au Brésil. Cela permettra à Latam Gateway d'offrir à ses clients un traitement local des cartes de crédit en proposant comme méthode de paiement PayPal, une société de renommée internationale.

Au Brésil, PayPal compte plus de 4,3 millions d'utilisateurs actifs et connaît une croissance et un développement importants, avec 200 % d'augmentation d'une année sur l'autre. En outre, 390 000 entreprises utilisent ses services.

Latam Gateway a été fondée par des cadres qui se consacrent au marché du jeu au Brésil. Après plus de 15 ans d'expérience dans ce segment, ils ont réalisé que le Brésil avait besoin d'une solution nouvelle et moderne : des paiements avec des services clients multicanaux qui permettent à la société de satisfaire de plus en plus les besoins de ses clients. Latam Gateway a aujourd'hui de gros clients dans le cadre de son marché et connaît une croissance rapide.

Latam Gateway proposera PayPal, un service de traitement des paiements puissant, moderne et personnalisable, qui offre sécurité et fiabilité aux commerçants et aux acheteurs. En plus d'offrir un service de paiement par abonnement, l'achat sera plus facile grâce à un accès rapide en fournissant des paiements en un clic pour les transactions par carte de crédit et de débit pour les acheteurs inscrits à la fonction One Touch de PayPal.

Ensemble, fortes de leur expérience et de leur expertise, ces deux sociétés offriront une solution complète pour aider les marchands de jeux internationaux à traiter les paiements au Brésil, avec un support client local pour les services de paiement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en portugais pour les Brésiliens.

PayPal est resté à l'avant-garde de la révolution du paiement numérique pendant plus de 20 ans. En apportant de plus en plus de technologie aux services financiers et au commerce, en les rendant plus pratiques, plus accessibles et plus sûrs, la plateforme PayPal permet à 346 millions de consommateurs et de commerçants, sur plus de 200 marchés, d'entrer et de prospérer dans l'économie mondiale. Pour plus d'informations, visitez le site paypal.com.

LATAM Gateway aide les clients internationaux à monétiser leur entreprise numérique ou de jeux en Amérique latine grâce à des paiements locaux et instantanés développés avec une technologie propre afin d'augmenter la conversion des ventes dans la région.

Il s'agit d'une société construite et gérée par des experts ayant plus de 15 ans d'expérience dans les paiements locaux et la monétisation des jeux en Amérique latine. Pour plus d'informations, visitez le site www.latamgateway.com

