LatAm Logistic Properties Realiza Contrato de Crédito Garantido por Mais de US$ 100 milhões.

SÃO JOSÉ, Costa Rica, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- LatAm Logistic Properties, S.A. ("LLP"), Gestora de ativos líder, incorporadora e proprietária de imóveis logísticos modernos nas regiões Andina e Centro-Americana, está satisfeita para anunciar que fechou um contrato de crédito garantido de US$ 107,4 milhões com o Banco Nacional da Costa Rica para refinanciar algumas de suas obrigações existentes.

A nova linha de crédito garantido está programada para vencer em abril de 2048 por um prazo total de 25 anos, tem uma taxa de juros fixa de 5,9% e 6,1% para os primeiros dois anos, respectivamente, e uma taxa de juros variável de 3 M SOFR mais 140 pontos base a seguir. Os lucros serão usados para extinguir a dívida existente com uma taxa média de juros de 9,3% e prazo restante de 10 anos.

"Temos o prazer de anunciar esta importante transação, que é mais uma prova da qualidade de nosso portfólio de propriedades e inquilinos, da excelência do talento humano em nossa organização e de nossa capacidade e compromisso de contribuir para o desenvolvimento econômico regional", disse Esteban Saldarriaga, CEO da LLP, "Agradecemos o apoio e a confiança do Banco Nacional para fechar esta transação histórica."

"Este financiamento, com condições raramente vistas em nossos mercados e reservado apenas para os principais emissores, aumentará nossa liquidez, fortalecerá e fornecerá flexibilidade ao nosso balanço e nos permitirá otimizar nossa estrutura de capital", disse Annette Fernandez, CFO da LLP. "Esta conquista marca um marco no mercado imobiliário latino-americano, principalmente durante o atual ciclo de taxas de juros, e reflete a capacidade da LLP de obter financiamento em condições atraentes, graças à sua excelente reputação e forte posicionamento no mercado."

SOBRE A LATAM LOGISTIC PROPERTIES

A LatAm Logistic Properties é uma gestora de ativos líder, desenvolvedora e proprietária de propriedade logística moderna, com um foco de investimento particular em mercados de alto crescimento e aqueles com barreiras significativas à entrada nas regiões Andina e Centro-Americana. A empresa atende clientes multinacionais e regionais envolvidos em logística terceirizada, distribuição por atacado ou varejo e e-commerce mais amplo. Seu forte relacionamento com clientes e profundo conhecimento dos mercados em que atua fornecem uma base sólida para o desenvolvimento e aquisição de imóveis de alta qualidade estrategicamente localizados em mercados de entrada.

Relações com Investidores CONTATO Julian Naranjo Porras Diretor de Relações com Investidores Av. Rua 82 #9-65 Escritório 203 Savile Building Bogotá D.C., Colômbia [email protected] www.latamlogisticproperties.com



FONTE Latam Logistic Properties

SOURCE Latam Logistic Properties