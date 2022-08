Latin America Summit de EBANX se llevará a cabo en México por primera vez; Masterard, Mercado Pago, Nubank, Rappi, Ualá y Banco Central de Brasil ya están entre los speakers para analizar el futuro del mercado digital y de pagos en la región

La sexta edición del Latin America Summit y primera fuera de Brasil buscará encender debates inspiradores sobre el futuro de los negocios a través de la innovación en los pagos digitales.

Los expertos más relevantes del sector compartirán su visión, experiencia y conocimientos desde los nuevos marcos normativos y los pagos en tiempo real hasta la revolución digital que impulsa el comercio digital y el ecosistema de tecnología en la región.

Ya confirmaron para atender al evento ejecutivos high-level de empresas como Adobe, ByteDance (TikTok), Canva, Disney+, Electronic Arts, Garena, Samsung, Spotify y Uber.

El evento también contará con Rigoberta Menchú, la guatemalteca Premio Nobel de la Paz por su trayectoria como activista de los derechos humanos y destacada defensora de los derechos de los indígenas.

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- La sexta edición del Latin America Summit, evento anual organizado por la fintech de pagos EBANX que promueve una inmersión profunda en el panorama de negocios y pagos digitales en mercados emergentes, se llevará a cabo por primera vez fuera de Brasil en la Ciudad de México del 12 al 15 de septiembre. En este evento se fomentarán espacios de discusión sobre la revolución digital que está surgiendo en América Latina y otras regiones emergentes, y el crecimiento expresivo de los mercados de comercio digital, ya sea a nivel del consumidor final, con retail online, digital gaming y streaming, ya sea a nivel de las empresas de LatAm consumidoras de computación en la nube, SaaS y otros servicios B2B.

Representantes de empresas digitales reconocidas a nivel mundial como Adobe, ByteDance (TikTok), Canva, Disney+, Electronic Arts, Garena, Samsung, Spotify y Uber son algunos de los que ya están confirmados para atender al evento en donde se va a hablar sobre los escenarios que se presentarán los próximos años con respecto a los negocios, oportunidades, nuevos métodos (y digitalización) de pago alternativos – que ya responden por 30% del volumen total de comercio digital en LatAm, según datos de Beyond Borders 2021/2022, de EBANX –, soluciones Buy Now, Pay Later (BNPL), pagos en tiempo real como el Pix en Brasil y las tendencias de pagos en la web 3.0: se cubrirá la vanguardia de las tecnologías de pago actuales y lo que está por venir.

"Los dos últimos años de pandemia han acelerado el proceso de digitalización e inclusión financiera en América Latina. Estadísticas locales en países como Brasil, México y Colombia muestran que, de hecho, hay más personas con acceso a los servicios financieros, que no necesariamente están conectados a la banca tradicional," dice João Del Valle, cofundador y CEO de EBANX. "Durante el Latin America Summit de EBANX buscaremos replantear las perspectivas de crecimiento del mercado para impulsar al sector pero sobre todo mejorar la vida de todas las personas en países emergentes. Contar con la presencia de tantos especialistas y representantes del mercado digital nos llena de confianza en la prosperidad de la región."

Contenido y conexiones en el Latin America Summit 2022

Uno de los primeros momentos del evento invita a todos a reflexionar sobre la sociedad latinoamericana. Rigoberta Menchú, guatemalteca Premio Nobel de la Paz, activista de los derechos humanos y destacada defensora de los derechos de los indígenas, compartirá su visión sobre la reconciliación étnico-cultural en América Latina.

Entre los contenidos de negocios, los expertos más relevantes del sector compartirán su visión, experiencia y conocimientos desde los nuevos marcos normativos y los pagos en tiempo real hasta la revolución digital que impulsa al ecosistema de tecnología y el comercio digital en LatAm – esperado para crecer 31% al año hasta 2025, según Beyond Borders Special Edition 2022, una aceleración comparable solo a la de mercados asiáticos.

"Vemos en América Latina un movimiento de doble vía: de inclusión financiera gracias a la inclusión digital, y de más personas ingresando al mundo digital gracias a nuevos productos financieros. Tecnologías y soluciones de pago creadas aquí se están convirtiendo en benchmarking para el mundo, incluso para economías aún más consolidadas, además de estar formando una base sólida para la evolución del mercado digital de LatAm," dice Paula Bellizia, presidenta de Pagos Globales de EBANX.

Entre los reconocidos panelistas que participarán en las conferencias durante el Latin America Summit de EBANX, se contará con la presencia de Kiki Del Valle, Vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo de Mercados para Mastercard América Latina y el Caribe. En el liderazgo de las estrategias de negocio digital e innovación de Mastercard, Kiki hablará de los grandes proyectos de la compañía basados en el comportamiento de los consumidores y las necesidades de los comercios en Latinoamérica, que han llevado a Mastercard centrarse en productos y soluciones financieras basadas en cripto y blockchain, BNPL, capacidades "multi-rail" y seguridad digital.

Con más de 38 millones de usuarios activos, Mercado Pago, el brazo financiero del gigante latinoamericano de comercio electrónico Mercado Libre, también estará presente en el Latin America Summit de EBANX. Pedro Rivas, gerente general de Mercado Pago en México, hablará del camino recorrido por la empresa para consolidarse como uno de los mayores jugadores de consumo y pagos digitales en América Latina. Operando con créditos, seguros e inversiones, Mercado Pago reportó un salto del 83,9% en el volumen total de pagos realizados a través de su plataforma en el segundo trimestre de este año, totalizando USD 30.2 mil millones procesados. En Brasil, su mayor mercado, la fintech representa el 48% de los ingresos de Mercado Libre.

También ya están confirmadas como keynotes en el summit otras tres empresas líderes que están revolucionando la industria de los pagos, los servicios financieros y el mercado digital en América Latina: Nubank, Rappi y Ualá.

Fundada en Brasil en 2013, la plataforma digital de servicios financieros Nubank tiene alrededor de 60 millones de clientes, considerando su país de origen y también México y Colombia, hacia donde se expandió en 2019 y 2020 respectivamente. La multilatina de tecnología Rappi está apostando por una estrategia de super app para expandir su negocio más allá del delivery en América Latina, con brazos en el sector fintech y en solución de pagos online con Paga con Rappi, que viene creciendo de manera acelerada. Por su vez, el unicornio argentino Ualá está presente en México desde 2020, además de Colombia y su país de origen. Con más de 4 millones de tarjetas emitidas sólo en Argentina, la compañía tecnológica participará en el evento para hablar de la conexión entre las billeteras digitales, la inclusión financiera y la recurrencia.

Carlos Eduardo Brandt, director adjunto del Departamento de Competencia y Estructura del Mercado Financiero del Banco Central de Brasil, sube al escenario del summit para detallar la revolución en Brasil de Pix, el sistema de pagos instantáneos del país. Líder del proceso de implementación y de toda la agenda de evolución del sistema, Brandt va a compartir un poco del behind the scenes y las características que hicieron de Pix un fenómeno, usado por más de la mitad de la población brasileña en menos de dos años de lanzamiento. En el comercio digital, se espera que el volúmen del método de pago crezca un 95% al año hasta 2024, cuando llegará a representar un 10% del volumen total de las compras en línea en Brasil, de acuerdo a proyecciones de Americas Market Intelligence - AMI en la edición especial del estudio Beyond Borders, de EBANX.

Paula Bellizia, de EBANX, recalcó la importancia de las conexiones que las empresas pueden realizar entre los miembros de este sector. "Latin America Summit se ha vuelto el evento imprescindible sobre negocios y pagos de América Latina hacia el mundo y del mundo hacia los mercados emergentes. Cada año reunimos a algunos de los mayores expertos del mercado para hablar de las oportunidades para las empresas globales de tecnología que se expanden a mercados potenciales y, especialmente, discutimos cómo los pagos contribuyen al crecimiento de los negocios", comentó.

Para conocer la agenda completa y más información sobre el Latin America Summit 2022, de EBANX: https://www.latinamericasummit.com/

